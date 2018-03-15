Головбуха Гайворонської ЦРЛ оголосили у міжнародний розшук

Прокуратура проводить спеціальне розслідування щодо головного бухгалтера медичного закладу за фактом привласнення понад 760 тис. грн. коштів районного бюджету.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Прокуратура Кіровоградської області отримала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо службової особи комунального закладу «Гайворонська центральна районна лікарня», підозрюваної у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яка понад півроку переховується від слідства на території Росії.

Мова йде про кримінальне провадження, розпочате наприкінці червня 2017 року слідчими Державної фіскальної служби в області за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами медичного закладу на загальну суму 760 тис. грн. Зокрема, головний бухгалтер ЦРЛ з грудня 2015 року по червень 2017-го навмисно завищувала собі заробітну плату, таким чином привласнивши вказану суму.

Правова кваліфікації злочину – ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Підозрювану оголосили в міжнародний розшук. Прокуратура звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду Кропивницького з клопотанням щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Суд задовольнив клопотання. Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальний акт стосовно підозрюваної передадуть до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).