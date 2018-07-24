Скандальная дорога выходит за рамки

На прошлой неделе в Кропивницком ударили заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, утверждают в горсовете. Инцидент произошел во время выезда на улицу Тютюшкина на Новониколаевке, против капитального ремонта которой выступает часть местных.

Представители тех, кто за, и городские чиновники утверждают – людей «накручивают» из политических и меркантильных побуждений. По предварительной информации, физическую силу к чиновнице применила собственница расположенной в одном из частных домовладений парикмахерской. Законность ее деятельности поручено проверить соответствующим службам, а обстоятельства нанесения телесных повреждений расследует полиция.

Все произошло во время уже очередного выезда представителей горсовета на место. Заместитель городского головы Александр Мосин лично измерял расстояния рулеткой, доказывая, что строительство нового дорожного полотна с мощенными плиткой тротуарами, газонами, подъездами к каждому двору и уличным освещением никому не повредит.

– В результате нескольких встреч мы поняли, что есть некий гражданин Крившенко, который ввел в заблуждение людей, проживающих на улице. Использовал ради будущих политических своих целей, я так считаю, - в частности отмечает Мосин.

Мы об этом уже писали – упомянутый бизнесмен, связанный со строительством и добычей гранита, живет не на Тютюшкина, в 2015-м баллотировался в округе в депутаты городского совета от «Батькивщины», но не прошел. Он сам и группы неизвестных, предположительно работники подконтрольных предприятий, каждый раз присутствовали на акциях против строительства, которые начались неделю-две назад, когда на объекте приступили к работам.

Главный аргумент, напоминаем – по новой дороге якобы поедут грузовики, а частные дома на улице от этого обязательно должны разрушиться. Хотя в горсовете констатируют: в зоне жилой застройки крупногабаритный транспорт не ездит – нельзя.

– Крившенко вручил мне письмо от жителей этой улицы, «просим вас учесть при строительстве дороги требования жителей улицы Семена Тютюшкина о сужении проезжей части до шести метров» (по проекту должно быть семь. - Авт.). Здесь есть подписи, - говорит заместитель городского головы.

Сами подписанты, впрочем, утверждают, что текст обращения, к которому приобщены их автографы, они на самом деле не видели.

– Меня спросили: «Вы хотите дорогу?» Я говорю, да, хочу, как не хотеть? «Распишитесь, что вы хотите дорогу». А получилось, что совсем не в том смысле она мне сказала это. Записали, и все, - говорит пенсионерка Зоя Шевченко.

Пикантность ситуации придает тот факт, что история с ремонтом начиналась два года назад из обращения тех же жителей, которые тогда его хотели, к закрепленному за округом депутату Виталию Пинчуку из «Самопомощи».

– Ко мне поступило обращение от председателя квартального комитета, - говорит он. - Мы обратились потом с жителями улицы в горсовет, в управление ЖКХ. Сейчас квартальная, попав под влияние гражданина Крившенко, просила у меня лично, чтобы я это заявление забрал.

Значительная часть местных изначально не принимала участие в выступлениях – говорят, очаг этой активности находится ближе к перекрестку с магистральной Короленко, где есть самовольные выходы частных домо­владений за красные линии застройки. Остальные просто ждут ремонта. Да, на самом деле, и не должны коммунальщики согласовывать ремонт городской дороги на коммунальной земле с частниками. Это как если бы жители Воссиятского, например, вышли протестовать против ремонта николаевской трассы – будут «гонять», понимаешь…

В мэрии констатируют: неоднозначная активность с препятствованием городским службам в итоге может привести к тому, что 13 000 000 гривен перекинут на другую дорогу. В очереди на капремонт их на данный момент около 20, бюджетные средства ограничены, а каждый день строительного сезона – на вес золота…