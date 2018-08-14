Бейсбольные чудеса продолжаются!

Совсем недавно мы радовались успешному выступлению украинских бейсболистов на домашнем чемпионате Европы в группе С, на котором наша команда повысилась в классе. Но украинская молодежка, в которой собраны игроки не старше 23-х лет, большинство из которых выступали и за национальную сборную в Кропивницком, пошла еще дальше. Подопечные Юрия Бойко выиграли проходивший в Словакии невероятный по накалу страстей и интриге квалификационный турнир в группе В, что позволило завоевать путевку в элитный дивизион молодежного европейского бейсбола.

Истоки этого золотого успеха – в незабываемой победе двухлетней давности в чемпионате Европы U-21, в преемственности украинского (читай кировоградско-кропивницкого бейсбола). А впереди у нас сражения с командами Голландии, Чехии, Бельгии, Испании, Германии и Франции, ну и с хорватами, конечно. Но это уже будет совсем другая история… А пока давайте радоваться тем чудесам, которые творят для нас украинские бейсболисты.

Для начала – о структуре молодежного чемпионата Европы по бейсболу, которая в прошлом году претерпела серьезные изменения.

В Европе с 2006 года раз в два года выявляли сильнейших в первенстве U-21. В этой возрастной категории украинская команда один раз завоевала серебро (2012 год) и трижды финишировала четвертой. И именно здесь сборная Украины в 2016-м году одержала свою незабываемую победу в компании сильнейших. Так что украинская молодежка вошла в историю как последний победитель чемпионата Европы U-21.

А дальше, для того, чтобы европейские команды имели возможность участвовать в молодежном чемпионате мира, Европейская конфедерация бейсбола и софтбола приняла решение проводить турнир среди игроков не старше 23-х лет, пригласив в прошлом году на дебютные состязания сразу 16 команд. После группового этапа там определились две восьмерки. В итоге 6 лучших остались в группе А, а остальные сборные, включая неудачников группы сильнейших – Великобританию и Хорватию, – составили в этом году дивизион В. И именно эта десятка собралась на прошлой неделе в Словакии для того, чтобы определить обладателей двух путевок в элиту.

Сказать, что для подопечных Юрия Бойко, которому в этот раз помогали Олег Бойко, Руслан Дейкун и Сергей Лимаренко, турнир в Братиславе начался неудачно, – это ничего не сказать. В двух стартовых матчах, с хорватами и австрийцами, наша команда вела в счете и вроде бы контролировала ход событий. Но в решающие моменты соперники отбили результативные хоумраны на 4 и 3 очка и склонили чашу весов на свою сторону. В итоге австрийцам мы проиграли – 10:11, а хорватам уступили – 8:10.

Положение казалось практически безнадежным. Но не для наших ребят. Дальше со своими задачами сине-желтые справлялись на отлично, разгромив швейцарцев – 20:5. Но для того, чтобы претендовать на место в полуфинале, нам необходима была победа хорватов, которые уже решили все свои вопросы, над теми же швейцарцами. И здесь всем поклонникам украинской дружины пришлось серьезно переживать. Ведь до середины встречи счет был ничейным, и ближе к тому, чтобы несколько раз выйти вперед, были швейцарцы. Но затем в 4-м и 6-м инингах хорваты набрали 7 и 6 очков соответственно и довели дело до победы нокаутом в 7-м бейсбольном периоде – 15:2.

А затем украинцы блестяще воспользовались своим шансом на полуфинал, не оставив ни малейшего шанса на успех белорусам – 16:2 в седьмом ининге. Для тех, кто не знает, скажем, что, если перевес одной из команд в 5-м ининге достигает 15 очков, а в 7-м периоде – 10 и более, игра прекращается. Так что после двух нокаутов команда Юрия Бойко опередила швейцарцев по личной встрече и вышла в 1/2 финала на грозных конкурентов из Великобритании.

Замечу, что для достижения успеха британцы идут простым, но проверенным путем. Они за деньги приглашают в свои ряды опытных американцев, способных решать поставленные задачи. Да и сами британские ребята играют в серьезных клубах. Достаточно сказать, что финишировавших вторыми в другой группе россиян бейсболисты Великобритании разгромили со счетом 27:11.

Наверное, с таким же чувством превосходства выходили британцы и на полуфинал с украинцами. Но наши ребята уже почувствовали уверенность и прекрасно понимали, что поражение не станет трагедией, а вот победа будет сродни чуду. И украинцы его не просто сотворили. В первых шести инингах наш молодой питчер Андрей Бойко (на фото внизу) наглухо закрыл нападение конкурентов, не позволив соперникам добыть хотя бы одно очко. В то же время наша атака уже в 1-м ининге открыла счет, а в 4-м и 5-м периодах довела перевес до 6 пунктов – 6:0. Но концовка все равно выдалась очень нервной. После замены подуставшего Андрея Бойко у соперников в 8-м ининге получилось «занести в наш дом» сразу 3 очка. Таким образом, все решалось в заключительном 9-м ининге, в котором, к счастью, нашим ребятам удалась еще одна результативная атака. И хотя британцы ответили двумя очками, победа со счетом 7:5 осталась за нами. И это был сенсационный успех, который обеспечил сборной Украины путевку в элитный дивизион.

Ну а разъяренные бейсболисты Великобритании в заключительный день турнира во второй раз «уничтожили» россиян – 23:4 в пятом ининге. Но эта бронза стала слабым утешением для главных фаворитов состязаний.

Украинцы же финал с хорватами провели уверенно, контролируя ситуацию на поле. И это несмотря на то, что долгое время счет был «сухим». И только в третьем ининге мы смогли обеспечить себе такой необходимый минимальный перевес – 1:0. Дальше были еще три нервных ничейных периода, а потом в 7-м ининге подопечные Юрия Бойко сделали решительный золотой рывок, набрав еще четыре очка. К чести хорватов, они сражались до последнего, и в заключительном 9-м ининге соперники обменялись результативными атаками. Итоговый же счет финального противостояния – 6:1 в пользу сборной Украины, которая выиграла тяжелейший турнир за счет воли, характера, смелости, тренерской стратегии и невероятного желания доказать, что мы лучшие.