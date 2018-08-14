Под лежачий камень вода не течет

Трубы в Кропивницком, по которым текла вода в наши дома, надо было начать менять еще при Горбачеве, скажем так. Но средств на это не было ни при Советском Союзе, ни при независимой Украине. И только в наши дни, несмотря на непростую ситуацию, в которой пребывает Украина, Международный банк реконструкции и развития дал Кировоградской области деньги на масштабные работы по ремонту и модернизации водопроводного хозяйства.

Эти дни, конечно, в память народную войдут. Четыре, а кое-где и пять дней подряд десятки тысяч людей оставались без воды в своих домах и квартирах. Испытание еще то в летнюю жару! «Но в другое время проводить такие грандиозные работы невозможно, - говорит Валентина Давыдчук, директор Кропивницкого водно-канализационного хозяйства. - С началом учебного года мы не можем оставить без воды школы и детские садики, где надо готовить еду детям. Потом начнется отопительный сезон, без нашей воды не заработают котельные, без тепла останутся школы, больницы, детские сады».

Конечно, безболезненно масштабный процесс замены труб и коллекторов пройти не мог. После пробного запуска водоснабжения во второй половине пятницы во многих районах областного центра пошли порывы системы. Где-то обошлось лужами, а кое-где фонтанами и мини-реками. Некоторым частям города «повезло» вообще по полной программе – вместо четырех дней засухи воды в их кранах не было почти шесть дней, как, например, на улице Родимцева. А накануне массового отключения у многих из кранов пошла ржавая мутная вода.

Естественно, эти проблемы объяснимы. Проржавевшее металлическое старье приходилось стыковать с новыми пластиковыми трубами, помножьте это на перепады давления во всей системе, изменение направления потоков воды и множество прочих нюансов типа гидравлических ударов, которые неспециалисту просто непонятны. На самом деле мы отделались еще малой кровью, бывает и хуже. Самое главное – оттягивать эти крайне необходимые работы было уже просто критично неправильно. Могла произойти катастрофа, подобная той, что случилась в Харькове в 1995-м году. Тогда, простите, громадный город просто завонялся без воды за какую-то неделю, и последствия той аварии ликвидировали 10 лет!

Да, были накладки и сложности. Автоцистернами подвозили мало воды, по мнению ряда горожан, плюс в неудобное время. Опять же, массовые порывы. Но работники водного хозяйства справились на твердую четверку с плюсом, за что спасибо всему коллективу, многие из них толком не спали в эти сложные дни. Зато несколько последующих лет проблем со снабжением города водой будет намного меньше.

Фото Павла Волошина, «УЦ».