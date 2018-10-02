Приглашаем на тихую сцену!

Как вы уже знаете, свой 25-летний юбилей газета «Украина-Центр» решила отметить проведением рок-фестиваля с одноименным названием. Он состоится 21 декабря, но подготовительные работы ведутся полным ходом. О некоторых новациях, которые заинтересуют музыкантов, рассказал арт-директор фестиваля Сергей Компаниец.

– Учитывая то, что театр Кропивницкого любезно предоставляет для фестиваля две сцены – малую и большую, мы решили занять обе и условно назвать их тихой и громкой, – рассказал Сергей. – Если с громкой нам с самого начала все было понятно (там будут музыканты, играющие «электричество»), то тихая, малая, будет использована камерно.

Мы ожидаем приезда очень известного музыкального обозревателя, критика, знатока, любителя музыки с лекцией, которая будет интересна всем – молодым меломанам и любителям рок-музыки со стажем. Фамилия его – пока интрига. Но, поверьте, разочарованным никто не останется. Поскольку лекция будет на музыкальную тему, то без музыки не обойтись. Думая о том, каких музыкантов пригласить на малую сцену, мы решили привнести в выступления соревновательную составляющую.

Приглашаем местные коллективы, желающие поучаствовать в этом мероприятии. Есть условие: это должна быть акустика и полуакустика (акустическая гитара, подключенная к «комбику»). Будем рады видеть музыкантов как из Кропивницкого, так и из районов. В Александрии, Знаменке, Светловодске есть прекрасные коллективы. Наверняка они есть и в других районах. Почему бы не показать свой талант и не поучаствовать в конкурсе? Жюри будет либеральным. Наш гость, музыкальный критик, его возглавит, и сами зрители по принятой на рок-фестивалях системе смогут участвовать в оценке конкурсантов.

Хочу заметить, что тихая сцена по времени не совпадет с громкой, так что желающие смогут попасть на обе. Все, кто играет «тихую» рок-музыку и заинтересовался нашей идеей, присылайте заявки и свой материал на электронный адрес: ucfest2018@gmail.com.