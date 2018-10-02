Руслану нужна помощь

Один из самых известных журналистов Александрии Руслан Гаврилов нуждается в поддержке и помощи. Автор сайта «Моя Александрия», лауреат областной журналистской премии 2007 года тяжело заболел.

Врачи обнаружили у 41-летнего Руслана объемное новообразование в правом легком. Сейчас коллега находится на обследовании в Кировоградском областном онкологическом диспансере.

Не так давно Руслан Гаврилов перенес сложную полостную операцию, а теперь еще эта напасть. Состояние его резко ухудшилось в начале сентября – боль в груди, боль в суставах, постоянная повышенная температура. Пришлось ехать в областной центр на обследование.

Журналисты – народ богатый, но только на слова и мысли. Руслану действительно нужна помощь – болеть сегодня дорого, да еще вдали от родного дома.

Для неравнодушных: номер карты «ПриватБанка» 5168 7427 1340 8619, Гаврилов Руслан Валериевич.