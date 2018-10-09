Український дебют Елеонори Бельської

Нещодавно у Львові були підведені підсумки Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на кращу книжку року «Крилатий Лев» – 2018. Цей конкурс відбувається вже втретє, і серед його нагород – випуск книжок переможців накладом не менше 1000 примірників. За традицією журі визначає також десятку найкращих авторів і найперспективніших молодих талантів. Їхні рукописи або фрагменти з них публікують в часописі «Дзвін».

Хоча офіційна церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться лише в грудні, вже минулого вівторка в Кропивницькому пройшла презентація книжки-переможця. Чому саме в нашому місті? Тому, що дипломантом цього конкурсу стала наша землячка Елеонора Бельська, яку багато хто знає як лікаря, завідуючого відділенням Центральної міської лікарні Олену Баранову, з її збіркою новел «Прокатай мене на мотоциклі». У стінах обласної бібліотеки для юнацтва ім. Маланюка представив цю збірку голова журі та засновник конкурсу, львівський письменник Олесь Дяк.

Елеонора Бельська – дипломант обласної літературної премії імені Євгена Маланюка в 2017 р., дипломант премії імені Максиміліана Волошина, і ось – нове визнан­ня: перемога в конкурсі «Крилатий Лев». У 2012 році в кіровоградському видавництві «Імекс-ЛТД» вийшла перша збірка Елеонори Бельської «Се ля ви, или Сколько стоит фунт счастья», до якої війшли сім новел, написані в 2010-11 роках. Їхні дійові особи – жінки з їхніми радощами й бідами, успіхами й проблемами, пошуками шляхів до власного щастя. У 2016 році у видавництві «Українська літературна газета» вийшла друга книга письменниці «Год кошки, или Вот такая любовь». Це шість новел та одна повість, які продовжили теми сенсу життя, кохання та зради…

І ось на розсуд читача представлена третя збірка новел – «Прокатай мене на мотоциклі». На відміну від попередніх, усі твори в ній перекладені українською. До перекладів долучились відомі в Кропивницькому літератори Антоніна Корінь, Василь Бондар, Світлана Ніколаєвська, Ольга Денисенко… Ще один цікавий момент – над цією книжкою працювала відома не тільки в Україні, але й у Європі художниця Наталія Пухінда, до речі, теж наша землячка, яка тепер живе й працює у Львові й яка теж приїхала до нас на презентацію. Її картини прикрашають не тільки обкладинку книги, але й слугують ілюстраціями до кожної з новел.

– Дивлячись на те, скільки в цій залі зібралось людей, я бачу, що в Кропивницькому люблять українську книгу. Але я також бачу, що ви вже любите й Елеонору Бельську! Я думав вас закликати до цього, але змушений вам подякувати за любов до неї, - говорить голова журі «Крилатого Лева» Олесь Дяк. - Княжий Львів мене відрядив сюди для того, щоби поінформувати вас про дві речі. Перше – що україномовну книжку Елеонори Бельської «Прокатай мене на мотоциклі» визнав Львів, а це немало. І через те, що Елеонора стала однією з кращих у конкурсі, який я очолюю як голова журі і член оргкомітету, можна говорити про те, що сьогодні народилося нове значиме, солідне ім’я в літературі в контексті всієї України – це друге. Я це говорю з повною відповідальністю, адже в складі журі – провідні, найкращі, найвідоміші письменники України, у тому числі лауреат Державної премії України Мирослав Дочинець, редактор журналу «Дзвін» Юрій Коваль. Він є вихідцем із Кіровоградщини й присвятив їй і талан, і творчість, і життя, і здоров’я, і вже сорок років він вдосконалює найкращий літературний журнал України «Дзвін», у якому, на сто відсотків впевнений, буде опубліковано одне з оповідань із цієї книги.

Елеонорі так сподобалася її робота, що вона кілька разів подавала все нові й нові новели й оповідання, і ми їх додавали до цієї книги, і ось вийшла така, як у нас на Західній Україні кажуть, пампуляста, така доволі ошатна книжка, зроблена по всіх європейських стандартах. І я, забігаючи наперед, скажу, що от де буде їздити в Європі як мінімум Олесь Дяк із проектом «Крилатий Лев», туди поїде й книга Елеонори Бельської «Прокатай мене на мотоциклі».

Це книга спільна – книга і Львова, і Кропивницького. Спільність Львова в тому, що ми побачили у творчості, в оповіданнях, у самовияві Елеонори Бельської письменницький талант, який виходить за межі навіть слави Кіровоградщини. Але простого визначення недостатньо. Ми зобов’язані, беремося, і це наш обов’язок – популяризувати її творчість на книжкових фестивалях, форумах, подбати про те, щоби ця книжка була в бібліотеках не тільки Львівської та Кіровоградської областей, а й в інших регіонах країни, щоби її читали.

Книжка читається дуже легко. На перший погляд можна подумати, що це жіноче легке чтиво в стилі популярної літератури, яку називають попсою. Мало сказати, що це одна з найкращих попсових книг. Але, коли ти починаєш читати оповідання Елеонори Бельської, ти відпочиваеш, наче легко пливеш по воді, і в один якийсь момент, на якомусь абзаці відбувається диво експресії, цунамі – і оце її відрізняє від попси. Оце є достойне серйозне чтиво. І якщо я ще раз почую від Елеонори Бельської, що вона сповідує жанр жіночої прози, ми більш не будемо дружити! (Сміється.) Це велика література!

Під час презентації виступила й головна учасниця цієї події – Елеонора Бельська розповідала, як вона прийшла до творчості, що й хто допомагають їй створювати свої новели, і про те, що багато хто може впізнати себе серед персонажів її оповідань… І були поздоровлення від колег і друзів, і мільйон чудових слів і побажань, і море квітів, і відеопрезентація книжки «Прокатай мене на мотоциклі» – так званий буктрейлер, який підготували працівники бібліотеки та який вразив багатьох присутніх… Тож можна сказати, що український дебют Елеонори Бельської успішно відбувся.