Будьте здоровы, Доктор!

Кто в Кировоградской области не знает Ефима Ароновича Маргулиса? Более полувека он проработал в челюстно-лицевом отделении нашей областной больницы, большую часть времени – в качестве заведующего. Оперирующего заведующего. Через его руки прошли тысячи пострадавших и заболевших, от простого селянина до высших властных чинов. Скольким людям он буквально по частям собрал лицо после ДТП и других сложных жизненных ситуаций – не сосчитать. Что говорить, и наших журналистов восстанавливал Ефим Аронович лично.

И вот Доктор с большой буквы сам попал в непростую ситуацию. Никогда раньше особо на здоровье не жаловался, но в восемьдесят лет в критической ситуации ему ампутировали ногу. Хотя, когда мы проведывали Маргулиса дома, даже заметить что-либо изменившееся в его настрое было сложно. Так же спокоен, все воспринимает философски. Дальше слово самому Доктору:

– Все это меня выбило из колеи, конечно. Но в любом минусе есть свой плюс. Я убедился, что моя более полувековая работа в больнице имеет положительные качества. После второй операции (так получилось, что на мне медицина отыгралась по полной за все годы), когда наконец-то лишился этих диких, ничем не снимаемых болей, я был в страшной эйфории. И тут на меня обрушилась лавина звонков, посещений, благодарностей, причем часто от людей, которых я не то что забыл, но не видел давно, которым еще при Хрущеве, наверное, помогал.

Сегодня я бы хотел через свою любимую газету поблагодарить тех, кто мне помогал пережить неожиданную, тяжелую ситуацию. Во-первых, администрацию областной больницы, коллег, с которыми много лет работали рядом. Хочу поблагодарить операционный блок; причем особо тех, кто у меня считался королевами среди медсестер, – операционных сестер. Не все понимают, как много от них зависит во время операций. Они – медицинская элита, они лучше всех видят профессионализм хирурга.

Огромная благодарность и признательность моим друзьям, с которыми нас связывает многолетняя дружба, за помощь и поддержку в трудную минуту. Будьте счастливы, удачи вам в реализации планов, всяческих успехов и высоких достижений в вашей деятельности.

Хочу поблагодарить медицинский коллектив областной стоматологической поликлиники – приходили люди со словами поддержки и благодарности. Приходило много людей, которых я уже и не помню, а, оказывается, я им когда-то помог.

Отдельно хочу поблагодарить Людмилу Владимировну Шубину, которая в моей реабилитации приняла настолько активное участие, что я был поражен. «А как иначе?» – сказала она.

Желаю всем мира, здоровья, благополучия, и пусть в жизни вас всегда сопровождают удача и Божье благословение.