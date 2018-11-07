Офисные столы на металлических ножках. Их преимущества и недостатки

Офисные столы с металлическим каркасом приобретают все больше приверженцев, поэтому мебельный рынок предлагает все больше различных моделей данного элемента мебели.

Казалось бы, при слишком однотипных исходных данных разнообразие единиц офисных столов на металлических ножках весьма значительно. Убедиться в этом достаточно легко – нужно лишь зайти на сайт https://mebshop.kiev.ua/mebel/ofisnye-stoly-na-metallicheskih-nozhkah.

Эксплуатационные преимущества

Офисные столы на металлическом каркасе, хоть и выполнены из прочного материала, очень легкие. Они практичнее своих аналогов из ДСП, МДФ или дерева, поскольку лишены такого недостатка, как крошащиеся резьбовые соединения, а значит их можно бессчетное количество раз собирать/разбирать. Эти столы очень долговечны, поскольку металлические ножки многие годы сохраняют свои первоначальные эксплуатационно-визуальные характеристики, столешница же изготавливается из высококачественного материала – будь то дерево, ДСП, МДФ или пластик. Кроме того, ее можно покрыть защитным слоем (самоклеящейся пленкой, пластиком или стеклом), да и просто заменить, если она пришла в полную негодность.

Недостатки офисных столов на металлическом каркасе

Фактически, у столов на металлических ножках эксплуатационно-технических недостатков нет – они более надежны и долговечны, чем их деревянные «соплеменники» или аналоги, полностью изготовленные из МДФ, ДСП или пластика. Проблема заключается лишь в визуальном восприятии этих моделей. Поскольку чисто эстетически они достаточно самобытны, столы на металлическом каркасе могут диссонировать с общей стилистикой офиса. Поэтому прежде чем приобрести их, нужно взвесить – подойдут ли они под общий интерьер вашего офиса, или конкретно той комнаты, в которой будут находиться.

Холодный металлический каркас стола очень требователен к остальным элементам интерьера, поэтому приобретать такую модель следует, тщательно проанализировав все моменты. Оптимально, если есть возможность визуализировать на компьютере в 3D программе ваше помещение и «поставить» туда стол. Если же этот вариант недоступен, придется положиться на собственный вкус. В любом случае проблема не будет столь критичной, если столешница будет сочетаться с остальными элементами мебели по цвету и материалу изготовления.

Желаем не прогадать с покупкой!

Магазин MebShop.kiev.ua желает Вам удачных покупок!