Присоединяйтесь к добру

Невероятно: две с половиной тысячи детских рисунков пришли в адрес галереи «Елисаветград» в рамках четвертого всеукраинского конкурса «Щаслива дитина – квітуча Україна». В прошлом году их было полторы тысячи, и казалось, что это рекорд. Скоро будут подведены итоги конкурса, и каждый из нас может стать членом жюри и немножко волшебником.

Инициатор беспрецедентного конкурса Николай Цуканов изначально не ставил цель выбирать победителей, оценивать баллами и распределять места. Нет такого балла, чтоб оценить искренность и талант ребенка, взявшего в руки карандаш или кисточку. «Что у ребенка на душе, то и в его рисунках», - говорит Николай Николаевич и призывает всех не оставаться в стороне от конкурса, а значит, от детей.

Согласно правилам проекта «Щаслива дитина – квітуча Україна», каждый желающий может выбрать понравившуюся ему работу и наградить своего победителя. Для удобства просмотра и выбора все работы будут отсканированы и размещены на сайте галереи «Елисаветград». Первыми, как правило, откликаются профессиональные, именитые художники, которые передают в призовой фонд свои полотна. Среди подарков есть также книги, краски, карандаши, игры и игрушки. Без внимания не останется ни один участник конкурса – галерея каждому подарит календарь и диплом участника. Но, согласитесь, быть выделенным, признанным, особенным каждому ребенку приятно. К тому же это стимул к дальнейшим творческим победам.

Дорогие друзья, подключайтесь к прекрасному, доброму и полезному! Осчастливьте детей. Рисунки приходят даже из прифронтовой зоны – дети верят в чудо и хотят быть счастливыми. Давайте им поможем.