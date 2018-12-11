Новый вид соцпомощи

С 1 января в Украине введут еще один вид соцпомощи – помощь по уходу за тяжелобольным ребенком до установления ему инвалидности. Что это за выплата и зачем она нужна?

Новый вид социальной помощи родителям детей, имеющих тяжелые заболевания, сначала анонсировал министр социальной политики Андрей Рева. «Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи. Это ещё один важный шаг при поддержке государством семей, которым это больше всего необходимо», - так прокомментировал он нововведение.

Чтобы ввести этот вид социальных выплат, народные депутаты приняли Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усилению социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми», или, проще говоря, Закон № 2476.

– Согласно этому закону, установлен перечень заболеваний, наличие которых дает право на получение этого вида помощи, - отмечает замначальника Кировоградского областного департамента социальной защиты населения Надежда Крымская. - Это тяжелые поражения нервной системы, тяжелые врожденные дефекты развития, редкие орфанные заболевания, онкология, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет первого типа, заболевания почек. Помощь положена также родителям (или опекунам) детей, получивших тяжелые травмы, которые имеют показания к трансплантации органа или нуждаются в паллиативной помощи. Более точный перечень заболеваний будет утвержден Кабмином.

Чтобы получать данный вид социальной помощи, нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты – помощь будет начисляться со дня подачи заявления. Ее размер составляет один прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан. Точную денежную сумму специалисты пока не называют.

– О точной сумме речь пойдет, когда будет подписан бюджет Украины на 2019 год, - говорит Крымская. - В нем оговариваются размеры прожиточных минимумов для всех категорий граждан. Но нужно отметить, что получение этой соцпомощи никак не зависит от того, какие другие социальные выплаты у вас уже есть. Кроме того, период, в течение которого попечитель получает помощь на ребенка, должен засчитываться ему в страховой стаж.

Это значит, что время вынужденной нетрудоспособности для того, кто ухаживает за больным ребенком, будет учтено при начислении ему пенсии. Таким образом, государство, хоть в небольшой степени, но поддержит родителей и опекунов, чьи дети имеют тяжелые заболевания или получили травмы. Чтобы ухаживать за таким ребенком, одному из родителей приходится увольняться с работы, а между постановкой диагноза и установлением группы инвалидности для ребенка (в тех случаях, когда болезнь расценивается как ведущая к инвалидизации) нередко проходят месяцы. Семьи, в которых случилось подобное горе, однозначно нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства.