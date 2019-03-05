До встречи, «Королева красоты»!

Современный театр сатиры, не так давно созданный в Кропивницком, готовится к премьере второго спектакля. Только-только при аншлагах прошли шесть представлений «Муж моей жены», и вот появились афиши, интригующие новым зрелищем. Это будет «Королева красоты» ирландского автора Мартина Макдонаха.

Молодой театр остается верным сцене библиотеки имени Маланюка. Правда, сцена там условная, но это и замечательно. Зрители отмечают, что отсутствие большого расстояния между ними и актерами обеспечивает эффект участия в действе всех, кто пришел.

Накануне очередной премьеры мы побеседовали с режиссером СТС Романом Бутовским.

– Роман, как ты оцениваешь первый спектакль? Эксперимент удался? Авантюра состоялась?

– Безусловно. Мы отыграли шесть спектаклей «Муж моей жены», и могу сказать, что результат превзошел мои ожидания. Ко всему новому люди относятся настороженно. Нас зритель принял очень хорошо: и создание самого театра, и спектакль, который посмотрело почти 600 человек.

Судя по тому, что люди уже бронируют билеты на следующую постановку, она будет не менее успешной.

– Что вам говорили после спектаклей? Как оценивали?

– Много слов было сказано и написано. Оказалось, что нашему зрителю не хватало такого камерного и интерактивного театра. Большие академические театры не дают зрителю возможности быть участником происходящего. Я преследовал цель вовлечь зрителей в действие на сцене, показать, что театр бывает разный.

Все отзывы, которые я слышал, читал, были позитивными. Негатива не было, зато была конструктивная критика, которая нам очень нужна, потому что она помогает развиваться. На одной похвале далеко не уедешь. И это неинтересно, это мешает, этим быстро пресыщаешься.

– Как ты выбирал следующую пьесу?

– Выбор падает на те пьесы, которые рассчитаны на небольшое количество актерского состава. В «Королеве красоты» будет задействовано уже четыре актера: кроме меня, Лены Франтасовой и Саши Тесли, будет мой друг, прекрасный профессиональный актер Илья Литвиненко. Я видел его в работе, он очень органичный, у него большой потенциал.

«Королева красоты» – очень актуальный материал. Несмотря на то, что действие происходит в Ирландии, поднятые в пьесе темы применимы и к нашей действительности. Очень интересна сюжетная линия, касающаяся отношений матери и дочери. Мать – семидесятилетняя, одинокая, беспомощная женщина. Ее дочь – сорокалетняя старая дева. В силу обстоятельств мать ее от себя не отпускает, а та хочет вырваться из плена. На этом построен конфликт – местами трогательный и слезливый, местами – невероятно комичный. Местами – кухонный боевик, местами – мелодрама.

– Вы еще будете показывать «Муж моей жены»?

– Конечно. Нас уже пригласили в Дом культуры Кропивницкого района. Мы бы с удовольствием посетили и другие районы. Зовите!

– Ну что, до встречи на премьере?

– Ждем наших любимых зрителей. Выбирайте день и приходите, когда вам будет удобно. Можете с нами отметить Всемирный день театра 27 марта. Или прийти 28-го. А можете в день выборов, 31-го, исполнив свой гражданский долг, прийти в наш театр и получить удовольствие.