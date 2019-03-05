Опять с землей одни проблемы

Государство и самоуправление Кропивницкого взялись за наведение порядка с городской землей, которой пользуется бизнес и которая должна приносить доход общине. Часть местных предпринимателей в ответ возмутилась – мол, придется платить в 5-6 раз больше.

На прошлой неделе чиновники горсовета и фискальной службы вышли к СМИ и представителям бизнеса с пояснениями.

– Мы говорим, что у нас нет ни метра свободной земли, – в частности, отмечает заместитель городского головы Александр Мосин. – Между тем многие (арендованные или приобретенные предпринимателями. – Авт.) земельные участки не используют, чего-то ждут, их нет в кадастровой карте. Эта земля, я думаю, там скоро появится, мы увидим, кто ею пользуется, и он заплатит уже не «три копейки» в городской бюджет, а цену, которая должна быть. Это будет правильно.

Что случилось

В прошлом году Городской совет Кропивницкого утвердил новую нормативную денежную оценку земли на уровне 445,9 гривни за квадратный метр. Последний раз она менялась в 2010-м.

– По закону этот документ должен пересматриваться раз в 5-7 лет, именно это и было сделано, – объясняет Мосин.

При расчете суммы, которую человек или предприятие платит за пользование участком, нормативную оценку умножают на два коэффициента – один в зависимости от ее расположения, другой – от кода Классификации видов целевого назначения земель (КВЦНЗ).

В Кропивницком 35 экономико-планировочных зон, по которым определяется «местный» коэффициент. Максимальный, 1,79 – в центре, дальше – меньше. По информации заммэра, это далеко не самые высокие в Украине цифры, в других городах – два с половиной, четыре, три с половиной, есть и более шести. Второй коэффициент-множитель, который зависит от целевого назначения участка, установлен Минагрополитики. Максимальный, для земель коммерческого назначения, – два с половиной, если это производственная база – 0,7, если промышленность – 1 или 1,2, и т.д.

Проблема?

Согласно приказу министерства, который вступил в силу еще в прошлом июле, если код КВЦНЗ отсутствует в сведениях Государственного земельного кадастра о земельном участке, при начислении применяется коэффициент со значением 3 – своего рода штраф за ненадлежащее оформление.

– Даже если бы мы использовали старую нормативную денежную оценку, этот коэффициент был бы применен, – отмечает руководитель юридического управления городского совета Марина Смаглюк. – Об изменениях в законодательстве, связанных с этими санкциями, управление земельных отношений преду­преждало субъектов землепользования еще в прошлом году. Мы дали полгода на то, чтобы они разработали техническую документацию или проекты введения и внесли свои участки в публичную кадастровую карту. Почему коэффициент 3? Потому что земельного участка нет в публичной карте, мы его не видим, не видит и Госгеокадастр.

Мосин отмечает, что разница между поступлениями от оплаты за землю, налогов и аренды, которые закладывались финансовым управлением в городской бюджет в 2018-м и 2019-м уже с учетом всех нововведений, составила лишь 15%. В цифрах – 114 миллионов в этом году против 100 миллионов в прошлом. То есть о повышении платы в разы речь не идет.

Что делать

Согласно тому же приказу Мин­агрополитики, чтобы не платить лишнего, землепользователи должны были разработать техническую документацию, сделать так называемый обменный файл, установить границы земельного участка и внести его в публичную карту. Государству и городу это позволит наконец-то осуществить полноценный учет имеющихся земель, увидеть, кто пользуется ими на правах субаренды, и т.п.

– Нужно обратиться через Центр предоставления административных услуг в Госгеокадастр и внести соответствующие изменения. Разработать соответствующие документы, внести изменения в декларацию, которую они (землепользователи. – Авт.) подали в налоговую на уплату земельного налога и арендной платы, – говорит Мосин. – Приказ был обнародован на государственном уровне и на сайте горсовета. Вообще у каждого бизнесмена есть юридический отдел, люди, которые занимаются оформлением землепользования, документацией, контролируют эти вопросы.

По его словам, для участка одного из коммунальных предприятий города также применили коэффициент целевого использования 3, хотя должно быть 0,7.

– Я спрошу руководителя, почему он с прошлого года не внес изменения. Так же и бизнесмены должны спросить у их директоров, почему они этого не сделали, – считает заместитель мэра. – Ко мне обращались руководители и владельцы предприятий, которым я это объяснял, они поняли, какую работу должны выполнить для того, чтобы местное самоуправление увидело полную карту города, и они сами навели порядок в вопросах собственного землепользования. Я надеюсь, что мы поймем друг друга.

По информации фискальной службы, у предпринимателей есть целых три года на внесение соответствующих изменений и подачу уточняющего отчета. Если уточнение будет в сторону увеличения, субъект сам начислит себе 3% штрафа, в случае, если это найдет ГФС, будет 25%.

На момент сдачи номера в печать городской голова Андрей Райкович поставил задачу создать рабочую группу из юристов, землеустроителей и чиновников, которые будут сотрудничать с предпринимателями, помогут им актуализировать свои документы, чтобы получить адекватную оценку земли.

Предприниматели Кропивницкого возмущены. Для многих неожиданно с этого года плата за землю выросла кому в три, кому в пять и даже в десять раз!

По инициативе главы Кировоградского областного объединения организаций работодателей Украины Павла Штутмана состоялся круглый стол, собравший предпринимателей, представителей городской власти, Госгео­кадастра и фискальной службы. Тон выступления предпринимателей был приблизительно одинаково резким, в выражениях не стеснялись.

Павел Штутман: «Еще в июле прошлого года городская власть приняла решение о поднятии платы за землю на 35% . Но когда мы начали получать выписки из Госгеокадастра, то оказалось, что некоторым из нас теперь надо платить почти в десять раз больше! За что?

Все мы знаем, что есть разные коэффициенты к стоимости земли. Раньше коэффициент для производства составлял 1,2 а теперь неожиданно его подняли до максимального уровня 3. Законодательство описывает, когда какие коэффициенты надо применять. Так вот, коэффициент 3 предназначен для особых условий эксплуатации земли и находящихся на ней объектов. У нас в городе таких объектов нет! В Госгеокадастре говорят, что ошибка закралась, и ничего изменить нельзя. А это вопрос ценой в миллионы гривен!»

Евгений Бахмач: «Мы как бы везде говорим, что движемся в Европу. Но в Европе все усилия власти направлены на поддержку бизнеса! Потому что все понимают, что бизнес – это единственный источник поступления средств в бюджет, бизнес делится частью своих доходов с государством, чтобы оно его защищало. Это незыблемый постулат, никому объяснять не надо. Да, иногда у них могут поднять какой-то платеж из-за инфляции, но на 1-2 процента. Но так, как у нас, поднять плату за землю на 300 процентов – это немыслимо! Какая Европа, куда мы движемся?! В Венесуэлу?»

Людмила Шубина: «У меня десятки лет земля относилась к землям производственного назначения. И вот в этом году Госгеокадастр неожиданно заявляет, что у меня земля без определенного назначения! Оценочную стоимость земли повысили в пять раз! Оценили в 10 миллионов! Ау, товарищи из Геокадастра, приходите ко мне, я вам за полцены, за 5 миллионов отдам! В результате налог на землю вырос на 500 процентов! А цены на свою продукцию мы не повышали сколько лет! И что, я стала в пять раз больше производить продукции? Или перестала производить, раз землю лишили такого статуса? Нет, конечно».

Как объяснили представители Госгеокадастра, такой коэффициент им спущен из Киева, из Министерства аграрной политики (оказывается, оно отвечает и за землю в городах, и Госгео­кадастр ему подчинен). Таким образом государство пытается стимулировать предпринимателей переоформить свои земли по новым стандартам. Как только это будет сделано, вернутся прежние коэффициенты.

Бизнесмены в один голос возмущаются: «А почему нас об этом никто не предупредил?!» Оказывается, тихо прошла такая информация в «Урядовом курьере». Некоторые обещают судиться с кадастровой службой.

В общем, похоже, все упирается в давно известные бюрократические грабли. Теперь всем предпринимателям придется подать заявки на переоформление землеустроительной документации. Понятно, что это будет стоить некоторых денег, а особенно – времени. Как рассказал Павел Штутман, его юристы подали заявку на смену целевого назначения одного земельного участка с промышленности на застройку. Около года тянется этот процесс…

Геннадий Рыбченков, «УЦ».