У березні субсидії готівкою отримають близько 93 тисяч домогосподарств Кіровоградщини. Середній розмір субсидії готівкою на місяць на одне домогосподарство Кіровоградщини становить 1703 грн

У березні 2019 року (за лютий) житлову субсидію готівкою отримають близько 93 тис. домогосподарств області на загальну суму 158,41 млн грн, які виплатять пенсіонерам через Пенсійний фонд, а не пенсіонерам – в АТ «Ощадбанк».

Про це CBN повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в області.

Середній розмір субсидії готівкою на місяць на одне домогосподарство Кіровоградщини становить 1703 грн.

Через Пенсійний фонд України в області кошти готівкою отримають 62,6 тис. сімей на суму 111,96 млн грн.

Станом на 11 березня 2019 року ГУ ПФ для виплати готівки 26,2 тис. особам скерувало 46,8 млн грн:

– 12,7 тис. особам – через відділення «Укрпошти» на суму 23,9 млн грн;

– 13,5 тис. особам – через банківські установи на суму 22,9 млн грн.

АТ «Ощадбанк» виплату готівки особам, які не є пенсіонерами, розпочинає з 12 березня. Через нього житлову субсидію отримають 30,3 тис. сімей на суму 46,45 млн грн.

CBN