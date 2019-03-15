Как выбрать люстру для дома

Большинство людей понимают, что правильное освещение в помещении – это очень важно. И действительно, в вечернее время суток необходимо создать комфортное освещение, которое поможет расслабиться после сложного рабочего дня. Поэтому к выбору люстры следует подходить со всей ответственностью, так как существует множество параметров, которые необходимо учитывать.

Как выбрать люстру

Сейчас купить люстру можно во многих магазинах на территории нашей страны, их ассортимент настолько огромен, что даже самый требовательный клиент сможет найти для себя все необходимое. Однако важно понимать, что большой ассортимент явно не упрощает процесс выбора, так как существует множество параметров. Изначально необходимо определиться с конструкцией, люстры бывают:

Настенные и потолочные. Такие изделия считаются достаточно популярными, так как их смело можно использовать в небольших помещениях. А дело в том, что не они «съедают» высоту потолка, для современных квартир это отличное решение. Устанавливать можно на стену или потолок, здесь все зависит только от освещения.

Подвесные. Их главная особенность заключается в том, что они крепятся к стене с использованием цепи или шнура, высоту при этом можно регулировать. Ассортимент подвесных люстр огромен, но важно понимать, для их установки должен быть достаточно высокий потолок.

Встраиваемые осветительные приборы. Особенность заключается в том, что они позволяют освещать определенные зоны. Благодаря ним можно создать по-настоящему интересный интерьер.

На что обращать внимание при выборе

Самое главное при выборе – это цвет свечения и его качества. И действительно, перед приобретением важно рассчитать, какое количество света должно быть в помещении. Помимо этого, лучше использовать современные источники света, которые не мерцаю и создают комфортное освещение в ночное время суток. Если говорить за внешний вид, материал исполнения и другие параметры, то здесь все зависит только от вкуса каждого человека, ведь интерьер и предпочтения у всех отличаются.