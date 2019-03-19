Ищите ваши денежки…

Монетизация субсидий стартовала – большинство получателей уже нашли в своих почтовых ящиках «письма счастья», то есть уведомления о том, что им была назначена субсидия в виде живых денег.

Автор также является получателем субсидии. Письмо, подписанное Министерством социальной политики Украины, было коротким, но содержало ряд важных данных. В их числе: сумма субсидии, полученная за предыдущий месяц; организация, в которой ее можно получить, – АО «Ощадбанк»; дата, с которой можно начинать штурмовать офис банка – 12 марта. Надо сказать, что в этот день у ближайшего отделения автор наблюдал просто гигантскую очередь, в основном из пенсионеров. В главном отделении «Ощадбанка» на ул. Декабристов также наблюдалось форменное столпотворение – его зафиксировали корреспонденты новостного портала DOZOR. Вторая декада месяца – время получения пенсий, но в предыдущие месяцы столь большого ажиотажа не было. Он явно связан с субсидией. Нужно сказать, что суммы в уведомлениях иногда весьма и весьма внушительны, например, моя превышает минимальную пенсию более чем в два раза. Если отнестись к экономии энергоносителей со всей серьезностью, субсидия станет очень и очень ощутимой прибавкой к пенсии.

Получение «письма счастья» от Минсоцполитики означает, что теперь вам нужно будет оплачивать все потребленные коммунальные услуги в полном объеме. Напомним, что пенсионеры получат средства на оплату коммунальных услуг вместе с пенсией либо на свой пенсионный счет (при наличии такового), либо по почте. Стоять в огромных очередях не имеет смысла.

Как получить начисленные деньги тому, кто, подобно мне, не является пенсионером? В уведомлении предлагается пойти одним из двух путей: либо получить деньги в «Ощадбанке» путем перевода через систему «Швидка копійка», либо открыть социальный счет в том же «Ощадбанке». Чтобы избежать потери времени и нервов в очередях (а они неизбежны), предлагается воспользоваться сервисом назначения встреч. «О! – подумал автор. – Это именно то, что мне нужно», и сел за компьютер.

Воспользоваться услугой назначения встреч в «Ощадбанке» тоже можно одним из двух способов. Можно позвонить на их «Горячую линию», и оператор выберет удобное для вас отделение и время визита. А можно никуда не звонить, а записаться прямо на официальном сайте банка. Правда, чтобы найти данный сервис, автору пришлось угробить примерно 20 минут на поиски по ресурсу. Дабы сэкономить время читателям, вот путь: на официальном сайте «Ощадбанка» вверху есть перечень основных услуг – депозиты, кредиты, переводы и так далее. В конце списка есть пункт «Інші розділи». Переход на него открывает внушительный перечень дополнительных услуг, среди которых нужно найти заголовок «Монетизація субсидій». Перед вами откроется два окошка – «До 31 грудня 2018 року» и «з 1 січня 2019 року». Это – период, в течение которого вам была назначена субсидия. Дальше искать нет необходимости, под окошками есть кнопка «Записатись на зустріч». Далее все просто – вы вводите свои данные и выбираете удобное для вас время посещения банковского отделения.

Наличие предварительной записи (через Интернет или телефон «Горячей линии» банка) значительно сократит вам время пребывания в самом учреждении. Главный офис «Ощадбанка» и раньше знавал массовые нашествия клиентов, да и с представителями старшего поколения его сотрудники худо-бедно работать умеют. В коридоре отделения стоит девушка-координатор и проверяет всех прибывших по списку. Электронная запись открывает сразу две возможности: получить деньги через систему переводов и открыть банковскую карту. Автору пришлось воспользоваться обеими. Но при всем этом пребывание в офисе банка заняло около 50 минут. Банковский рабочий день разделили на две половины – до обеда и после. В первую обслуживаются клиенты, записавшиеся заранее, а во вторую – те, кто пришел по «живой» очереди. В 11 часов утра «живая» очередь уже насчитывала с десяток пенсионеров (при заявленном времени начала приема 14.00). Чтобы получить деньги и оформить карту, нужно иметь всего два документа – паспорт и индивидуальный код налогоплательщика.

Одна, но большая и жирная ложка дегтя во всей этой системе все же есть: по факту пенсионеры уже получили свои пенсии, но средства по субсидиям были начислены позже. Их, например, не смогли получить люди, которым пенсию приносит почтальон. Вот поэтому пенсионеры и штурмуют банковские отделения, пытаясь понять, что им нужно делать. Можно дождаться этих денег (почтальон придет еще раз, но когда – кто его знает?), а можно, опять же, прий­ти в банк и получить их через «Швидку копійку». Ждать бабушки и дедушки справедливо боятся – платить за коммуналку нужно ежемесячно, иначе субсидию отменят. Кассир в банке уверила автора, что это временные неудобства, вызванные тем, что система пока не отлажена. В следующем месяце все должно войти в колею. Будем на это надеяться…