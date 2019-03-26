Не проще ли быть проще?

В связи с весенним политическим обострением, вызванным выборами президента Украины, мы вынуждены переживать «месячник» визитов в Кировоградскую область нынешних и бывших первых лиц страны. Одни стараются сохранить свой статус, а другие не прочь вернуть утраченные привилегии, в том числе и по охране их бывших высочеств.

Давайте сразу расставим точки над «і». Первых лиц государства охранять необходимо хотя бы и от чересчур экзальтированных поклонников, назовем это так. Тем более в условиях реального нагнетания психоза и негатива в СМИ и социальных сетях по отношению к политикам можно ожидать чего угодно. В смысле неконтролируемой реакции. Надо помнить, что наша страна находится в состоянии реальной войны, поэтому вопросы охраны президента и главы правительства получают дополнительный импульс. Примеров проведения террористических атак и даже ликвидации известных людей – предостаточно. Но вот всегда ли оправданы жесткие меры безопасности во время встреч с общественностью, тем более что они зачастую напоминают инициативу самих спецслужб продемонстрировать свою значимость?

Скажем, приезжает Президент Украины для встречи с хозяйственным активом области, которая проводится в областной филармонии. Для этого задолго до начала зачем-то блокируют Ковалевский парк, так что пройти на работу или учебу привычным маршрутом «навпростець» становится невозможно. И вообще, плотное кольцо оцепления полиции, людей в форме без опознавательных знаков и серьезных мужчин в штатском вокруг филармонии как-то контрастирует с европейскими принципами открытости и демократичности. Понятное дело, это не добавляет плюсиков в карму политика, тем более что позже было запланировано выступление Президента перед большим стечением народа на площади.

Интересно было наблюдать, как «зверствовали» секьюрити в филармонии во время приездов президентов Кучмы и Ющенко. В 1999 году, когда возле филармонии Леонида Кучму встречало огромное количество народа, в том числе и оппонентов, тогда это были левые, спецслужбы вообще провели целую спецоперацию по дезинформации толпы и организации коридора для встречи президента исключительно лояльными к нему людьми. Тогда же в обиход вошли «рамки» на входе и проверка личных вещей приглашенных (!), в том числе дам.

При Леониде Даниловиче было принято держать в плотном оцеплении молодых людей в штатском и помещение областного совета, покуда президент «работал» с председателем областной государственной администрации. Замечу, в Европе и США встречи высшего руководства страны с жителями населенных пунктов проходят с соблюдением демократических прав и свобод, то есть максимально открыто и доступно. Что в это время делает охрана президента США – непонятно. У нас наоборот, именно охрана становится главными действующими лицами.

Во времена Ющенко пришлось больше часа ждать в набитом солидными людьми жарком фойе филармонии, причем не приезда вечно опаздывающего президента, а его… отъезда! То есть людей тупо не выпускали на улицу, покуда не уехал Виктор Федорович, ой, Виктор Андреевич. Впрочем, и охрана «беглого» усердствовала, дай Бог каждому. Во время его последнего приезда на открытие перинатального центра и встречи на НВО «Радий» на все время приезда, пребывания и отъезда ограничили транспортное движение на значительной части города. Интересно вела себя охрана Януковича и во время проведения «АгроЭкспо – 2013». Тогда журналистов и приглашенных, которые по неосторожности рано вошли в огражденную ВИП-зону, не выпускали обратно, несмотря на холод, острое желание выйти и наличие разрешительных бейджиков.

Но и это не предел, поскольку во время приезда Януковича по периметру Кировограда патрулями контролировались все выходящие на Объездную дороги, включая проселочные и лесозащитные полосы. Но всех превзошел премьер Азаров во время закладки завода по фабрикации ядерного топлива в Смолино. Тогда на всем протяжении пути от Смолино до Кировограда были перекрыты все выходящие на главную трассу дороги, хотя Азаров и сопровождающие его лица как прилетели в Смолино на вертолете, так и улетели на нем же. Журналисты шутили тогда, что простоявшие целый день в засаде милиционеры могли бы провести день с большей пользой, если бы им поручили в это время пасти возле дороги коз…

Особенно интересно наблюдать за действиями секьюрити во время проведения массовых мероприятий на центральной площади города. Понятно, что при таком скоплении народа никто не сможет помешать опытному «злоумышленнику» задать гаранту неудобный вопрос, дело в другом: зачем ограничивать доступ к «телу» на официльных мероприятиях, когда в тот же день то же лицо появляется перед огромной массой народа на площади? Говорят, что в такие моменты его охраняют снайперы, расположенные на крышах соседних зданий. Снайперов сам я не видел, но точно знаю, что однажды за снайперов на крыше приняли съемочную группу телевидения. А может, это и были именно они, замаскированные под операторов?

Надо сказать, что охрана первых лиц в своем рвении доказать «хозяину» собственную необходимость и полезность не щадит и журналистов. Охрана Кучмы могла запросто изъять у оператора видеокассету с отснятым материалом во время посещения «Птички». Иногда хмурые молодые люди, не объясняя причин, требовали прекратить съемку. Понятно, что при «современном развитии печатного дела на Западе», как говорил товарищ Бендер, шпионам ничего не стоит сфотографировать охраняемое лицо с какого угодно ракурса и в каком угодно месте, но вот у нас опасность представляют именно труженики СМИ.

Несмотря на очевидную глупость таких запретов, коротко стриженные товарищи не прекращают «бдеть». Как-то, во время журналистского семинара в Киеве, который шел уже второй день, перед приездом самого народного из спикеров Верховной Рады Владимира Литвина всех участников вывели из зала, и около полусотни сотрудников спецслужб с собаками и миноискателями наперевес проверяли кресла на благона­дежность.

Во время приезда не менее социального спикера Александра Мороза тоже перекрывали центральную площадь города и тщательно проверяли даже туалеты в помещении телерадиокомпании, где он общался с телекамерой. Кстати, во время записи эфира сотрудникам телекомпании проверенными туалетами пользоваться все равно не разрешалось.

В то же время, несмотря на всю заградительную мощь, спецслужбы допускают досадные, можно сказать, смешные промахи. Автору, по простоте душевной, удавалось передавать письма и обращения граждан и президенту Кучме, и премьеру Януковичу, правда, потом охрана меня убеждала, что это неправильно, поскольку в конвертах может оказаться и что-то вредоносное. Как-то раз абсолютно без пропуска удалось пройти несколько постов проверки во время встречи тогдашнего спикера Александра Ткаченко с депутатами горсовета, и только потому, что охрана была уверена в наличии у меня допуска и аккредитации. Даже сумку не проверяли, чему после сильно удивлялись и огорчались.

Совершенно иначе ведут себя эти же люди вне власти, то есть во время борьбы за мандаты. Все они враз становятся абсолютно доступными и демократичными, охрана ограничивается минимальным набором услуг, что иногда и позволяет испортить зеленкой чистый образ будущего слуги народа.

Возвращаясь к началу, можно сказать, что особенной пользы такое плотное сопровождение не приносит ни охраняемому лицу, ни народу. Не проще ли быть проще, хотя бы как во время приезда Президента Петра Порошенко в Кропивницкий летом прошлого года? И он побывал в гуще народных масс, и народные массы остались довольны.