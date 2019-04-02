«Королева красоты». Показано к просмотру

Молодой театр нашего города показал очередной, второй по счету, спектакль. Это была «Королева красоты» («Красавица из Линена») британско-ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Снова – аншлаг, овации, цветы, потрясение и недоумение: как они это делают?

Признаться, Современный театр сатиры замахнулся. Во-первых, на автора. Макдонах – признанный в мире драматург, обладатель «Оскара». Его пьесы ставят на многих известных сценах, в том числе на Бродвее и в Лондонском Королевском Национальном театре. Во-вторых, СТС взялся не за легкий материал, как ожидал зритель после первого спектакля «Муж моей жены», а за серьезный, глубокий, драматический. Критики назвали «Королеву красоты» «чудом современного театра». Именно чудо пришлось наблюдать в зале библиотеки имени Маланюка.

Руководитель СТС Роман Бутовский назвал воплощенное на сцене «социально-кухонным боевиком». Выбор пьесы объяснил тем, что ее сюжет актуален, понятен и даже близок очень многим. Мало того, что люди по природе своей проявляют любопытство по отношению к происходящему на кухнях соседей, многие, к сожалению, живут в конфликтах, ссорах, даже вражде с близкими людьми.

Сюжет действительно вполне бытовой: семидесятилетняя мать не отпускает от себя сорокалетнюю дочь, вмешиваясь в ее личную жизнь, всячески препятствуя ее устройству, дабы та не оставила ее. Женщины раздражены друг другом, не подбирают слов в характеристиках, откровенно ненавидят и в то же время любят друг друга. Но любовь эта страшная, разрушительная. В жизни дочери появляется мужчина из ее прошлого. Кажется, что наконец-то все может измениться, но мать не может этого допустить.

Пересказывать весь сюжет нет смысла. Можно прочитать «Королеву красоты», но лучше сходить и посмотреть. Как наши актеры живут на сцене! Органично вписался в молодой театр кропивничанин Илья Литвиненко, блестяще сыгравший Рэя. Неожиданно ярким оказался Александр Тесля (Пато Дули). Он был одновременно легким и серьезным, холодным и страстным. В дуэте с главной героиней Морин (Елена Франтасова) он заставлял зал затаивать дыхание и переживать.

Безусловно, зал держала Елена. Она играла так надрывно, так натурально и искренне, что казалось, будто ее чувства – это личное. Как она это выдержала? Зрители, иногда не понимая героиню, иногда ненавидя, жалея, сочувствуя ей, в финале плакали. Как правило, признанием таланта являются не только аплодисменты и возгласы «браво!», но и слезы.

Старуху Мэт Фоллан блестяще сыграл Роман Бутовский (на фото внизу). Ему тоже удалось совместить несколько характеров и вызвать смешанные чувства: жалость, сочувствие и неприятие. А еще только эта героиня благодаря харизме Романа «умудрялась» выглядеть комичной. Чего только стоило то, что он (она) натурально вязал на спицах, приговаривая «лицевая – изнаночная», и ждал по телевизору новостей из Украины.

Ребята поработали с декорациями, которые объединили зрительный зал и условную сцену. Бутовский шил костюмы, колдовал над образами. В комментарии «УЦ» главный режиссер признался, что весь актерский состав за три показа заметно устал эмоционально. Оно и понятно, ведь переживать чужую, притом непростую, жизнь, пусть и на сцене – это не только ответственно, но и очень морально и душевно больно.

СТС немного отдохнет и снова покажет «Королеву красоты». Спектакль показан к просмотру всем. Не пропустите его. Может быть, он поможет кому-то избежать ошибок и изменить свою жизнь.

Елена Никитина, «УЦ».