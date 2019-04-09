Возьмите ребенка в семью!

На минувшей неделе начальник Управления по защите прав детей Горсовета Кропивницкого Татьяна Тимоховская обратилась к жителям областного центра с призывом создавать патронатные и приемные семьи для детей, лишенных родительского тепла и любви.

– Если выбирать между институциональной и семейной формой воспитания детей, лишенных родительской опеки, то для самих детей лучше, конечно, семейная форма, – отмечает Тимоховская. – Государство также отдает приоритет семейному воспитанию. Но на сегодня в Кропивницком нуждаются в усыновлении 47 детей, и устроить их всех в семьи – сложная задача.

По данным, озвученным Тимоховской, с начала нынешнего года из проблемных семей было изъято четверо детей. Всего же на учете управления пребывает почти 400! Большинство их живут вместе с родителями под неусыпным оком социальных служб. Ситуации в семьях бывают разные – где-то материальные трудности, а где-то асоциальный образ жизни. Тем не менее, все семьи, состоящие на учете управления по защите прав детей, значатся как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Если социальная служба принимает решение изъять ребенка из семьи, его первым пристанищем будет Центр социально-психологической реабилитации. Рассчитан он на 50 мест – и всегда (!) переполнен. Здесь с детьми работают воспитатели и психологи. Но срок нахождения ребенка в этом центре короткий – не более полугода. За это время социальные работники должны либо провести работу с семьей, либо найти ребенку опекуна или приемную семью. Большинство детей, изъятых из асоциальных семей, в конечном итоге оказываются под опекой родственников. Но некоторым не везет – у них либо нет родственников, либо родня не готова брать на себя ответственность. И что тогда?

– Дети, выросшие в интернатных учреждениях, в подавляющем большинстве не приспособлены к самостоятельной жизни, – констатирует Татьяна Николаевна. – Они не умеют готовить себе еду, распоряжаться деньгами и так далее. Воспитать самостоятельную, полноценную личность может только семья. Я не говорю уже о том, что в семье дети получают самое ценное – любовь.

Только вот семей, готовых подарить любовь обездоленным детям, в Кропивницком катастрофически не хватает. На официальной страничке управления по защите прав детей (ее можно найти на сайте Горсовета Кропивницкого) размещены данные обо всех 47 кропивницких детишках, нуждающихся в любящей семье.

– Нам очень нужны патронатные и приемные семьи, – констатировала Тимоховская.

Что представляет собой приемная семья, всем понятно. А о такой форме альтернативного воспитания, как патронат, большинство наших сограждан не знают. Что это такое?

– Порядок создания и обязательства семьи патронатного воспитателя были утверждены в марте 2017 года в Постановлении Кабмина № 148, – отмечает Тимоховская. – Патронат предусмотрен как переходная форма от институционального воспитания к семейному и призван заменить приюты и центры социально-психологической реабилитации. В патронатную семью ребенок передается с момента изъятия из негативной семейной среды до установления ему статуса – «ребенок-сирота» или «ребенок, лишенный родительской опеки». Срок пребывания в патронатной семье – три месяца. Если за это время мы не смогли подыскать ему опекуна или приемную семью, этот срок может быть продолжен еще на три месяца. То есть в общей сложности ребенок может быть в патронатной семье до полугода.

В реальной жизни это означает, что соцработник может позвонить вам в любой момент со словами «мы только что изъяли одного ребенка (двоих, троих детей) из семьи, уже везем их к вам». И вы должны всегда быть готовы принять этих детей, отогреть, отмыть, расчесать и приласкать. Это довольно тяжелая работа, и поэтому в постановлении Кабмина прописан целый ряд условий, позволяющих человеку стать патронатным воспитателем.

– Право на статус патронатного воспитателя имеют дееспособные граждане, обладающие стабильным официальным доходом и не имеющие судимостей, – говорит Татьяна Николаевна. – Но это – базовые требования. Почему требуется наличие стабильного дохода? Потому что он показывает – этот человек самостоятелен, ответственен и принял решение стать патронатным воспитателем по призванию, а не исключительно из корыстных целей. В пакете документов, которые предоставляет претендент на патронат, должны быть документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем. Если у патронатного воспитателя есть своя семья, все ее члены, проживающие вместе с ним, должны дать согласие. Кроме того, все члены семьи должны пройти медицинское обследование. Есть требования и к условиям проживания – жилье должно иметь все необходимые коммуникации, быть комфортным, в идеале детям выделяется своя комната.

После того как все необходимые документы поданы и проверены, кандидат в патронатные воспитатели проходит курс обучения. Это необходимое условие, так как одна из его обязанностей – психологическая реабилитация, ведь все дети, с которыми придется работать, будут иметь психические травмы. Сама дружественная семейная обстановка уже лечит, но часто ее бывает недостаточно. Обучение проходит на базе Центра социально-психологической реабилитации. По завершении всех процедур заключается договор с управлением по вопросам защиты прав детей.

Получив статус патронатного воспитателя, человек уже не может устроиться на работу – причины описаны выше. Постановлением № 148 предусмотрена оплата труда патронатного воспитателя – пять прожиточных минимумов для трудоспособного гражданина в месяц. Кроме того, он получает все социальные выплаты на вверенных ему детей (размер такой выплаты составляет два прожиточных минимума для несовершеннолетних на каждого ребенка).

В Кировоградской области, по словам Тимоховской, уже работают 11 патронатных воспитателей, в Кропивницком пока лишь один. Мы побеседовали с этой прекрасной женщиной по телефону. Валентина Ивановна Панина сейчас на пенсии, но за плечами у нее солидный педагогический стаж.

– Я, чтобы вы понимали, долго работала воспитателем в детском садике, потом 17 лет проработала в приюте для несовершеннолетних на ул. Белинского, 3 (сейчас – коммунальное учреждение «Центр социально-психологической реабилитации детей» Кировоградского областного совета. – Авт.). Все время работала с детьми. У меня есть своих шестеро внуков, так что я – бабушка со стажем. Но все внуки уже взрослые.

Рядом со мной жила семья – мама пила и сейчас продолжает пить. У нее двое детей, и я их кормила, они часто оставались у меня ночевать. Когда встал вопрос забрать этих детей из семьи, соцработники предложили мне оформить патронатную семью. И я тогда смогла бы забрать этих детей к себе. Но, когда я спросила у старшей девочки: «Леночка, ты хотела бы у меня жить?», – она ответила: «Бабушка, я бы у вас все время жила, но не хочу маму видеть». И я отказалась, потому что избавить их от вида пьяной мамы не могла – мы соседи, у нас общий двор. Тогда мне предложили взять патронат уже над другими детьми. Я сначала сомневалась, отказывалась. А потом подумала: ну чего я буду одна сидеть? Я могу помочь! Я не могу спокойно смотреть, как живут эти дети, – голодные в хате без отопления и электричества. И я приняла решение. Сначала мои дети меня отговаривали, говорили: «Мама, зачем это тебе, ты уже на пенсии, отдохни, поживи для себя». А я решила попробовать. Прошла обучение, ко мне выезжали комиссии, проверяли условия для детей. Комиссии сложные – приезжали из соцслужб, из криминальной службы, из психиатрии – отовсюду. Обу­чение состояло из 9 занятий, они проходили в выходные. Учили, какие есть дети, как правильно вести себя с ними, как строить отношения. Очень интересное было обучение, нам дали много материалов. Сейчас у меня лежат книги – несмотря на то, что у меня педагогический стаж, бывают такие нюансы, когда нужно обращаться к этим книгам. Были еще занятия в Красном Кресте – нас учили оказывать первую помощь.

А потом ко мне привезли троих детей – сначала на три месяца, потом продлили еще на три. Соцслужба регулярно приезжала, контролировала, как они живут, общалась с детками. Двое детей ходили в школу, третий, младший, – в детский садик. Я старалась дать этим деткам все, что могла, и даже чуть больше. Например, они никогда не ходили в театр, в филармонию, не выезжали на природу. Я старалась водить их всюду в пределах города. Старшую девочку я записала на дополнительные занятия по математике, английскому – ее нужно было подтягивать. Сначала было тяжело, потому что у девочки был переходный возраст, 13 лет ей исполнилось у меня. Я устроила сладкий стол, пригласила гостей – а она расплакалась: «У меня никогда не было такого праздника». Среднему мальчику 7 лет, и он очень просил, чтобы ему устроили день рождения, как старшей сестричке. Но у Саши день рождения в мае, а детей у меня забрали в феврале. Вообще эти дети были очень обделены лаской, не знали, что такое объятия.

С маленькими у меня проблем не было, а старшая девочка Вика была с характером. Не хотела ходить в школу, пыталась прогуливать. Меня тогда выручал старший сын – он проводил с ней беседы, учил уму-разуму. Но если честно, то в одиночку воспитателю сложно, нужен помощник. Мой старший сын был мне помощником – отводил младших детей в школу и садик, покупал продукты. Но помощнику нужно еще работать, так как зарплату получает только патронатный воспитатель. В общем, мы работали вдвоем. Но скажу еще, что, когда берешь детей к себе, надо сразу говорить им, что они здесь на время. Хотя все равно все трое – и Вика, и Саша, и Богданчик – ко мне привязались. А я привязалась к ним.

К сожалению, после полугодичного пребывания в семье Валентины Ивановны Вика, Саша и Богдан оказались в интернате. Найти для них любящую семью специалисты управления по защите прав детей все еще не могут.

– Я призываю всех наших сограждан – загляните на страничку «Дети ищут семью» на сайте Горсовета Кропивницкого, – говорит Татьяна Тимоховская. – Вдруг вы увидите среди детей того единственного, к кому потянется ваше сердце, кому захочется подарить тепло и радость, от кого захотите услышать слово «мама» или «папа». Нам очень нужны патронатные воспитатели, но еще больше нам нужны приемные семьи, в которых дети найдут новый дом.

Если вы чувствуете, что ваше призвание – помогать детям, и готовы дарить им свою любовь, обращайтесь в Управление по вопросам защиты прав детей Городского совета Кропивницкого по тел. (0522) 24–99–82, 24–37–05.