Первые газеты: как это у нас начиналось

Первая в мире отпечатанная на бумаге газета, как известно, вышла в Страсбурге примерно 420 лет назад. На этом фоне история прессы в Елисаветграде и окрестностях выглядит довольно скромно, хотя и не менее интересно для нас.

13 сентября 1865 года гласный Елисаветградского земского собрания Павел Зеленый внес на рассмотрение предложение: «Так как общество должно знать, как идут наши земские дела и как представители его пользуются своими полномочиями, так как гласность земских собраний должна считаться не правом публики, а нашей обязанностью – все, что случается на наших собраниях, должно быть открытым для всенародного контроля. Вследствие всего этого мы, нижеподписавшиеся, осознавая всю важность возложенных на нас обязанностей и ответственности, предлагаем Елисаветградскому уездному земскому собранию разработать прямо сейчас постановление о постоянной печати журналов наших заседаний. Прочие депутаты (их тогда называли гласными. – Авт.) поддержали идею, и материалы трех сессий, состоявшихся в 1865-м году, были напечатаны, журналы разосланы во все управы Херсонской губернии».

Об этом и многом другом интересном из истории прессы нашего края можно узнать из свежеизданной книги «Пресса Кировоградщины (1874–1921 гг.)» Ее автор – кандидат исторических наук Роман Базака, в разное время сотрудник педагогического университета имени Винниченко, Запорожского классического приватного университета и государственного архива Кировоградской области.

1865 год можно считать годом зарождения прессы в нашем крае. Но издававшийся журнал решений сессий местной власти все же недотягивал до уровня полноценного периодического издания. Все тот же Зеленый хлопотал об открытии в Елисаветграде литографии (так тогда назывались типографии с особым способом набора текста), но ему отказали. Через некоторое время Павел Зеленый уезжает в Одессу, где становится сначала редактором газеты, а потом и одесским городским головой!

18 ноября 1871 г. при утверждении инструкции по работе городской управы (это как сегодня горисполком при горсовете) городская дума постановила: «… предоставить вправе ходатайство о разрешении на издание “Городского листка” не более двух раз в неделю, при полной ответственности городского головы, в котором размещать постановления думы, частные объявления и различные полезные сведения».

Городская управа подала губернатору ходатайство о разрешении издавать «Елисаветградский листок» в количестве 1500 экземпляров по вторникам и субботам. Подписка для городских жителей должна была составлять 3 руб. в год, на полгода – 2 руб., для жителей других городов – 4 руб. в год и 2,50 – на полугодие. Губернская власть тогда отказала в издании газеты, но уже спустя три года, 15 июня 1874-го, первый номер «Елисаветградского городского листка» увидел свет.

Следующий шаг для становления местной прессы сделал городской голова Самуил Турчанов.

7 августа 1874 года он предложил утвердить упорядоченные подготовительной комиссией обязательные правила для городских жителей. Городская дума считала, что нормативные акты требуют тщательного и всестороннего изу­чения, с ними нужно ознакомиться до заседаний, поэтому поручили городской управе напечатать нужное количество брошюр и разослать их для просмотра гласными. Вполне демократично, кстати.

Для фиксации официальной информации администрация вела рукописные «Журналы заседаний Елисаветградской городской думы» и «Журналы заседаний Елисаветградской городской управы», время от времени готовила издание типа «Отчет о деятельности Елисаветградской общественной библиотеки за 1912 год», «Приложение к отчету Елисаветградской городской управы за 1908 год» и другие, однако эти издания не имели регулярной периодичности. Более системный характер имели официальные издания вроде «Журналы заседаний Елисаветградского уездного земского собрания».

Издание состояло из докладов членов земского собрания, посвященных устройству местного самоуправления, сельскому хозяйству, состоянию медицины в уезде, состоянию библиотечного дела, государственной почты, артелей, судебной системы и по другим отраслям жизнедеятельности уезда, плюс доклады ревизионной комиссии и т. д. То есть, в принципе, поднимался круг тем, которые характерны и для сегодняшней прессы, разве что тогда криминала было мало на страницах тех журналов.

Главным редактором всех этих «СМИ» был городской голова Елисаветграда Самуил Турчанов. Цензура была обязательной – перед печатью каждый номер рецензировался в Херсоне, в офисе генерал-губернатора. Чтобы просто добавить новую рубрику в газету, требовалось разрешение целого Министерства внутренних дел! Хотели ввести криминальные новости, объявления полиции, судебную хронику, но МВД Российской империи 8 октября 1874 года отказало.

Кстати, когда городской голова начал искать редактора газеты «Елисаветградский городской листок», нашлось аж семеро желающих – в основном из Одессы и Херсона. Но вскоре должность редактора сократили, и местная власть решила отказаться от печати собственной газеты, в первую очередь из-за неудобств с вычиткой и цензурой – отправка газеты в Херсон и обратно отнимала очень много времени. Рекламы тоже было мало. Газету отдали на откуп отставному поручику Михаилу Хороманскому, а город платил ему за размещение информации о деятельности властей.

В 1890-м стали выходить «Ведомости Елисаветградского городского общественного управления», ее редактором был городской голова Александр Пашутин.

А дальше настала эпоха расцвета периодических изданий. В Елисаветграде работали три типографии – Шполянских, Немировского и Броуна, и они едва справлялись. В 1904 году была создана, наверное, самая популярная и тиражная газета Елисаветграда – «Голос Юга», в ней было много рекламы, газета позволяла себе иметь собкоров в Одессе, Киеве и Москве. Кстати, из-за судебных исков и штрафов газета как-то в течение одного года переименовывалась пять раз! Хотя в то же время большой популярностью пользовались и «Херсонские епархиальные ведомости», и «Наша копейка», и «Новороссийский край», и «Труд»…

После были непродолжительные эпохи украинской прессы, махновской, деникинской. Кто помнит сейчас газеты, издававшиеся при атаманах, в которых печатались все приказы батьки, – «Набат», «Вольный голос»? А газеты елисаветградских меньшевиков – «Трудовая жизнь», «Друг народа», «Наша жизнь»? А елисаветградские издания времен власти Деникина «Народ и армия», «Война и мир» и даже «Хроника агитационного поезда»? Многие десятки наименований издавались тогда в Елисаветграде, Александрии и других городах. К сожалению, экземпляров тех изданий остались единицы, при коммунистах их просто уничтожали. А всю прессу Кировоградской области свели к двум областным газетам, плюс районки и многотиражки на некоторых заводах и при вузах. Но это тема целой книги, а не заметки. Надеемся, Роман Базака и дальше будет исследовать историю местной прессы в разные времена.

Фото Павла Волошина, «УЦ».