Волшебная сказка Лодзи

Наши ребята-футболисты из сборной, состоящей из игроков не старше 20 лет, и их тренер Александр Петраков со своими коллегами сотворили для Украины такое чудо, какого наш футбол еще не видывал. Согласитесь, что победа на чемпионате мира, отбор на который проходили на всех континентах сборные около 200 стран, – событие грандиозное и выдающееся, которое достойно отдельного описания. Предлагаю вам свои наблюдения телеболельщика, а также впечатления коллег-очевидцев, которым посчастливилось побывать на историческом финале в Лодзи.

Тренер и его команда

Наставник нашей сборной Александр Петраков еще до этого турнира зарекомендовал себя прекрасным тренером, умеющим работать с юношескими и молодежными командами. Не случайно же в активе наставника – пятое место на юношеском чемпионате Европы 2014 года и полуфинал 2018-го.

С новой командой Петраков снова пробился на Евро, где еще в группе украинцы произвели сенсацию, оставив позади себя англичан, французов и турок. Правда, полуфинальный разгром от будущих чемпионов – португальцев, отгрузивших нам пять «сухих» мячей еще до перерыва, оставил некоторые вопросы. Но путевка на чемпионат мира была добыта уверенно.

При подготовке к польским сражениям Петраков костяк команды менять не стал. Ставка была сделана на проверенных в европейских баталиях киевских динамовцев Булецу, Цитаишвили, Попова, Супрягу, Кучерука, «горняков» Бондаря, Корниенко, Коноплю, Снурницына, Чеха, Кащука, александрийца Дрышлюка, а также представителей других зарубежных и украинских клубов Хахлева, Сафронова, Мусолитина.

На чемпионат мира тренер решил взять голкипера Андрея Лунина, который своим опытом и хладнокровием добавил солидности в обороне. Правда, Андрей отлучался в национальную сборную, и в 1/8 финала его здорово заменил основной вратарь на европейском первенстве киевский динамовец Влад Кучерук.

Угадал Петраков и с приглашением двух Даниилов – защитника Бескоровайного и форварда Сикана. Первый, за исключением нервозного начала финала, стал одним из открытий нашей сборной, а второй забил 4 мяча и получил «Серебряную бутсу» как второй голеадор мирового чемпионата.

А вот потеря Виталия Миколенко была неожиданной и обидной, но позволила раскрыться во всей красе Ефиму Конопле. Да и воспитанник новоукраинского и кировоградского футбола Олег Веремиенко получил возможность стать участником мундиаля.

Золотой путь

Уже после стартовых успехов в поединках с США и Катаром коллеги стали критиковать игру нашей команды за невыразительность и осторожный стиль. Вот что сказал по этому поводу уже после победы в финале сам Александр Петраков: «Спасибо журналистам за критику в первых матчах. “Поливали” нас нормально, а потом смотрю – остыли, молчат…

Понимал ли на старте работы, что будет такой результат? Нет. Когда первый раз собрались, я сказал помощнику: “Что-то не могу на них смотреть. Давай ты начинай первую тренировку”. Но ребята поняли, что нужно делать, в чем себя ограничивать и к чему идти. Они создали чудо, снимаю шляпу перед ними».

Действительно в первом матче американцы смотрелись даже предпочтительнее до перерыва и больше атаковали. Но мы лучше использовали свои сильные стороны: надежность в обороне, уверенность Лунина, быстрый переход от обороны к атаке и отличная работа на стандартах. Именно голы центрбека Дениса Попова после наигранных комбинаций принесли победы в противоборствах с США и Катаром.

Дальше Петраков стал искать лучшие варианты в середине поля и в атаке. Уже во встрече с Нигерией, когда мы обеспечили себе выход в плей-офф, тренерский штаб «сине-желтых» номинально дал отдохнуть основным исполнителям. Петраков проверил уровень готовности Дрышлюка, Сикана, Кащука, Устименко, Снурницына, Чеха, Сафронова.

И с нигерийцами удалось сыграть вничью, и турнирная сетка была к нам благосклонной. Фавориты стали вылетать один за другим, а первое место в своей группе позволило украинцам сыграть с Панамой, которую превосходили по всем показателям.

В предыдущем матче некоторые ребята впечатлили тренера настолько, что получили место в основе уже в первом матче плей-офф, где требовалась иная игровая модель. Как следствие – коуч снова оказался на высоте, поскольку Сикан оформил хет-трик, Дрышлюк добавил надежности в опорной зоне, Чех – скорости при выходе в атаку, а команда достаточно спокойно решила очередную задачу.

Четвертьфинала с техничными и быстрыми колумбийцами многие опасались. Но и эту встречу украинцы провели предельно грамотно в тактическом плане, не позволив соперникам создать особых моментов у ворот Владислава Кучерука. И здесь вспомнили, что именно Кучерук был основным кипером в отборочном цикле и на Евро, и своего шанса он действительно заслуживал. А эпопею с путешествиями Лунина на чартерах в национальную сборную во Львов и обратно в Польшу смаковали западные СМИ, не понимая смысла таких действий от наших наставников. Но главная команда важнее – Андрей Шевченко решил, и ему виднее. В итоге Лунин после двух матчей на скамейке вернулся с огромным желанием играть, а Кучерук отстоял с колумбийцами на ноль. И опять наши тренеры не прогадали, поставив на острие атаки юного Сикана, который подкараулил оплошность вратаря и защитников, забив единственный победный гол.

Перед полуфиналом с итальянцами скептики ожидали, что вице-чемпионы Европы уж точно отыщут слабые места у команды Петракова и докажут, что все предыдущие успехи – это удачное стечение обстоятельств. А тут мы еще потеряли из-за перебора карточек одного из лидеров – Цитаишвили, и до последнего под вопросом было участие в полуфинале забивного центрбека Попова, которому колумбиец едва не сломал ногу. В итоге Кащук очень достойно снова заменил Цитаишвили, а Попов сыграл. Но Денис едва не стал антигероем, заработав два предупреждения и оставив команду на 10 последних важнейших минут в численном меньшинстве.

В целом же и у итальянцев парни Петракова выиграли вполне заслуженно. Украинцы были активнее, много атаковали и больше создавали опасных моментов. Итальянцы же «понтовались», изображали из себя звезд и давили на арбитра. Но при этом играть по-настоящему они стали, когда получили численный перевес и уже уступали в счете. У нас отличился Булеца, который провел потрясающий турнир. Сергей не только забивал сам, но и классно ассистировал партнерам и вообще был настоящим лидером. Гол же вышел для нас классическим – с проходом по флангу и зрячей выверенной передачей в центр. И после этого «сине-желтые» могли вообще снять вопросы, когда убойный момент не использовал постепенно набиравший форму Супряга и проверил перекладину на прочность Кащук.

Инфарктную концовку этого матча мы еще долго будем помнить. Хотя я сразу сказал, что фол на Бондаре был более чем очевидным. Но при желании рефери могли его и не заметить. Однако заметили и приняли решение в пользу Украины, чем навсегда стали врагами итальянских болельщиков…

А нас ждал золотой матч с другим сенсационным финалистом – Южной Кореей. Я видел три игры корейцев до финала, это упорная и харАктерная команда, которая может взять порядком и дисциплиной. Они не раз выбирались из сложнейших ситуаций, демонстрируя свое умение биться до конца. Мы же ни разу на турнире еще не отыгрывались. И прекрасный ответ о характере наших ребят получили в пока главном матче их жизни.

Такого удручающего начала матча никому не пожелаешь. А представляете состояние Даниила Бескоровайного, который в дебюте «привез» пенальти? Лунин, уже отбивавший здесь один из двух пенальти от нигерийцев, выручить не смог.

И тут мы увидели, что никакой паники и волнения у подопечных Александра Петракова просто нет. Может, этот гол даже сыграл на руку нашей команде, которая после этого играла с чувством собственного превосходства. И как тут в очередной раз не отдать должное главному тренеру, который оставил в запасе своего лучшего бомбардира – Сикана и поставил на острие Супрягу. Ну и Влад продемонстрировал, что его не зря называют одним из самых талантливых и перспективных украинских нападающих. Он с хладнокровием палача реализовал два своих момента. Хотя если бы не фантастический сейв Лунина после удара головой корейца, то конкуренты могли и воспрянуть. Этот сейв смело можно назвать лучшим на чемпионате. Поэтому вполне справедливо Андрей стал лучшим голкипером мирового первенства.

Ну а окончательно «похоронили» надежды корейцев на чемпионство невероятный рейд и выверенный удар в дальний угол Цитаишвили, которого назвали лучшим игроком финала.

И как же здорово это звучит: Украина – чемпион мира по футболу! А эти парни встали в один ряд с первыми обладателями такого трофея в составе сборной СССР – Владимиром Бессоновым, Андреем Балем, Сергеем Балтачей, Юрием Сивухой, Виктором Каплуном, Александром Сопко, которые выиграли чемпионат мира в далеком 1977-м году.

Счастливые очевидцы

Жаль, что свидетелями первого в истории невероятного украинского футбольного триумфа стали не так много наших болельщиков, как могли бы. О том, что корейцев на трибунах стадиона в Лодзи оказалось значительно больше, мне рассказали мои коллеги Леонид Веселков и Любомир Луканюк, которые где-то даже случайно побывали на финале. Все вышло спонтанно, когда друзья из Львова предложили киевским журналистам поехать в Лодзь. До Львова добирались на автомобиле, а оттуда в Польшу уже на автобусе. При этом наши таможенники оказались в своем репертуаре и продержали болельщиков на границе часов шесть – семь.

В итоге к месту назначения украинские болельщики прибыли часа за два до начала финального противоборства. Как рассказали ребята, никто из Киева организованную поездку не готовил. А ведь определенную квоту билетов, как финалисты, наша ассоциация футбола получила. Но то ли времени было недостаточно, то ли желания брать на себя ответственность никто не проявил, и в итоге болельщики сборной Украины оказались в меньшинстве на фоне корейцев, для которых крупные фирмы сделали специальные выезды не только на финал, но и на весь турнир.

Любопытно, что многие поляки больше болели за корейцев, да и их национальный флаг, растянутый в центральном секторе очень компактного и уютного стадиона в Лодзи, своими цветами больше совпадал с корейскими. Наших фанов было чуть более 100 человек за воротами, львовская группа в центре и разрозненные одиночки в разных секторах. Это стало очевидно, когда пели гимн Украины или «Червону руту». При этом самое классное, что свой проход Цитаишвили начинал тогда, когда запев гимна звучал акапельно, а забивал Георгий уже на припеве…

Еще любопытно, что на стадионе крутили композиции группы KAZKA, даже вместо традиционного We are the champions, словно делая для наших поклонников футбол еще больше сказочным. А в завершение этого незабываемого вечера над Лодзем звучало:

«…Їхали козаки, їхали додому».

Что касается фанатских батлов, то украинцы чаще всего использовали кричалку: «УКРАИНА» под бой барабана, на котором лихо отбивал ритм Леня Веселков. Лене вообще везет быть барабанщиком, ибо на фанатских маршах в Исландии и Чехии ему выпадала аналогичная миссия. В Лодзи приходилось синхронизировать действия с фанатской группой за воротами и делать все, чтобы дать достойный голосовой и шумовой бой численно превосходящим наших болельщиков корейцам, которые дружно скандировали: «Де-хан-мин-гуг, Де-хан-мин-гуг», что в переводе значит Республика Корея. Кстати, Леонид второй тайм больше смотрел на большом телеэкране, поскольку судьба барабанщика и взаимодействие с фанами за воротами не позволяли сосредоточиться на том, что происходило непосредственно на поле.

Кстати, момент с назначением пенальти, который арбитр просматривал на системе VAR, на экране стадиона так и не повторили, что привело к перепалке на трибунах между болельщиками финалистов. Но это был единичный случай, корейцы болели цивилизованно и отдавали должное соперникам. Они аплодировали тогда, когда здорово действовал Лунин и над стадионом звучала фамилия нашего кипера.

После финального свистка корейцы благодарили своих футболистов за подвиг и приветствовали успех украинцев. Сами же игроки сборной Кореи во время церемонии награждения не ушли в раздевалку, а отдали должное чемпионам, а потом следом за нашей командой пробежали круг по стадиону и поклонились как нашим, так и своим болельщикам. Поскольку аккредитаций у моих коллег не было, то на пресс-конференцию Александра Петракова, на которую ворвались радостные футболисты, Леонид и Любомир не попали. Да и вообще украинских журналистов там было немного. А вот сказать слова благодарности ребятам и тренерам получилось.

Самое главное сегодня – не потерять это поколение в бразильском нашествии легионеров и дать возможность чемпионам мира проявить себя во взрослом футболе. И прав один из главных творцов этого футбольного чуда Александр Петраков, который уже после заметил: «Думаю, надо выигрывать чемпионат мира, чтобы похвалили. Вот теперь будете хвалить. Но я ребятам сказал, что это быстро пройдет. Через две недели набросятся…»