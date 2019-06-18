Золотой вклад Кировоградщины

Молодежная сборная Украины стала чемпионом мира по футболу. Это не сон и не фантастика – это реальность.

Напомним, команда Александра Петракова в прошлом году пробилась в полуфинал европейского первенства и добыла путевку на чемпионат мира. А уже в Польше сборная Украины не проиграла ни одного матча и сотворила самый выдающийся успех в истории украинского футбола. И нам вдвойне приятно, что в составе золотой сборной были представители футбольных клубов Кировоградщины, а также футболисты, выступавшие в наших командах и начинавшие свой футбольный путь в Кировоградской области.

Первым из наших героев, твердым игроком основы можно назвать опорного хавбека Кирилла Дрышлюка (на фото). В отборе к Евро и на самом чемпионате Европы Кирилл отыграл стабильно в старте. А вот чемпионат мира нынешний игрок ФК «Александрия» начал на скамейке запасных. Но сила Александра Петракова как раз и была в том, что он сумел здорово использовать практически весь свой кадровый потенциал. Впервые на мундиале Дрышлюк отыграл весь матч в третьем поединке с Нигерией и дальше уже был незаменимой частью победного механизма. А путь во взрослый мужской футбол воспитанник школы киевского «Динамо» начинал в кировоградской «Зирке», куда Роман Монарев пригласил совсем юного мальчишку и предоставил возможность раскрыть свой потенциал. Так что в Украинской Премьер-Лиге Дрышлюк сыграл аж в 26 матчах после чего перешел в ФК «Александрия». В новом клубе, правда, Кирилл пока в основу не пробился, но зато он помог дублирующему составу впервые в истории завоевать серебро молодежного первенства.

Один из лучших бомбардиров дубля ФК «Александрия» (8 голов в молодежном первенстве УПЛ) Денис Устименко дважды выходил в основе первой команды и является серьезной надеждой Владимира Шарана. А на чемпионате мира Устименко выходил на замены в поединках с США, Панамой и Нигерией и свой существенный вклад в общий успех внес.

Практически постоянно играл в основном составе кропивницкой «Зирки» в первой лиге у Андрея Горбаня Александр Сафронов. Центральный защитник выступал в кропивницкой команде в первой части минувшего первенства на правах арендного договора с СК «Днепр-1». Именно в «Зирке» молодой защитник набрался необходимого взрослого опыта. Так что, вернувшись в СК «Днепр-1», Сафронов получил доверие Дмитрия Михайленко и помог команде пробиться в элиту. На чемпионате мира в Польше Александр Сафронов всегда был готов заменить основную пару центрбеков Попов – Бондарь. В играх с Нигерией и особенно с Италией в полуфинале, когда вышел на поле вместо удаленного Попова, и в финале с Кореей центральный защитник отыграл хладнокровно и спокойно.

Ну и наконец необходимо восстановить справедливость относительно того, где начинал свой футбольный путь еще один чемпион мира Олег Веремиенко. Олег попал в заявку золотой команды в последний момент вместо травмированного киевского динамовца Виталия Миколенко. А поскольку с защитой у нас был полный порядок, то шанса в Польше показать себя Веремиенко не получил. Но почему-то во всех опубликованных материалах о нашей сборной местом рождения футболиста указан Львов. На самом же деле родился Олег в Новоукраинке и первые футбольные шаги делал в местной ДЮСШ. В 2009 году тренер Андрей Антонов пригласил мальчишку заниматься в кировоградскую ДЮСШ «Спартак-2002», которая в 2010-м году стала называться «Зирка-Спартак». А во Львов Олег Веремиенко перебрался летом 2012 года. Так что именно Кировоградщина является малой родиной чемпиона мира по футболу. Впрочем, это лишь приятные для нас частности, а главное – эти мальчишки прославили футбольную Украину.