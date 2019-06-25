Безграничное лето с 4G

Для многих лето – любимая пора года. Время для того, чтобы отдохнуть, попутешествовать, зарядиться новыми впечатлениями. Встречи с друзьями, которых давно не видели, поездки домой, где заждались родители, радостно-восхищенные глаза детей, впервые увидевших лес, море или горы. Но на этом приятные подарки и сюрпризы не заканчиваются.

Знакомьтесь, новый стандарт

Этим летом можно забыть об ограничениях и лимитах, расширить горизонты общения, пуститься в новые приключения и поделиться своими неповторимыми эмоциями с миром. Со всем этим поможет новый стандарт мобильного Интернета 4G.

4G незаменим, если:

Нужна надежная связь в местах большого скопления людей.

Надоело ждать загрузки любимой музыки или кино. Теперь об этом можно забыть, так как время ожидания с 4G исчисляется секундами.

Есть потребность в быстрой передаче/приеме большого количества данных.

Хотите избавиться от проводов, роутеров и прочих ограничений.

Не знаете, как решить семейный спор, что смотреть по онлайн-ТВ? Воспользуйтесь 4G, и можно будет одновременно смотреть и сериалы, и мультики, и футбол. Главное – чтобы гаджетов хватило.

Остались еще какие-то сомнения в необходимости перехода на 4G? Думаете, что это дороже или сложнее, чем 3G? Опасаетесь, что смартфон будет разряжаться гораздо быстрее? Забудьте об этих мифах.

4G стоит столько же, сколько и 3G, а новых навыков для пользования им не нужно. Проверьте только, чтобы смартфон и SIM-карта были «заточены» под новый формат. Об этом будет говорить маркировка 4G ready на карточке и значок LTE/4G на экране телефона. Также абоненты Киевстар для такой проверки могут отправить со своего телефона специальный код *245*5# вызов – для проверки смартфона; и *245*4# вызов – для проверки SIM-карт.

Как подключить? Очень просто!

Сменить SIM на USIM-карту можно бесплатно в любом магазине Киевстар.

Впрочем, предлагаем вам послушать тех, кто уже оценил по достоинству новый стандарт мобильного Интернета.

Владимир, предприниматель:

– Я хозяин отеля у моря. Часть моих клиентов бронирует номера он-лайн. Мои довольные клиенты – это прежде всего мой заработок. Главная задача – быть всегда с ними на связи, чтобы оперативно реагировать на все их пожелания. Поэтому я заинтересован, чтобы связь не подводила. И еще – на территории моего отеля есть бар, где можно расслабиться под любимую музыку. А вкусы у людей разные, но благодаря 4G в Интернете можно быстро найти любую песню и включить ее онлайн.

Ирина, студентка: – Я уделяю много времени своей учебе, но при этом хочется и подрабатывать, чтобы меньше зависеть от родителей. Совмещать работу и обучение непросто, но с 4G эта проблема решилась. Теперь даже в транспорте можно надеть наушники и прослушать лекцию, а в любом месте, когда выпадает свободная минута, открыть учебник онлайн и подготовиться к зачету. 4G-интернет надежен и быстр. Благодаря этому я не переживаю за свою успеваемость. Также, будучи абонентом Киевстар, я могу без платы за мегабайты учиться на платформе Prometheus и черпать любую информацию из Wikipedia.

А в общении онлайн теперь вообще полная свобода. Можно стримить в прямом эфире, смотреть фильмы с друзьями, слушать музыку онлайн – Интернет просто «летает».

Интернет во всех сферах жизни

Сегодня развитые страны ускоренными темпами переходят к цифровой экономике и электронному управлению. Нашу страну «диджитализация» (развитие электронных технологий) также не обходит стороной. Уже сейчас практически все услуги и покупки можно осуществлять онлайн через смартфон – от оплаты платежек по коммуналке до приобретения техники в кредит. Теперь по Интернету можно записаться на прием к семейному врачу, получить образование на дистанционных курсах и даже смотреть через веб-камеру, что происходит дома в ваше отсутствие. Услуг и возможностей масса – и чем быстрее связь, тем больше вариантов упростить нашу жизнь.

Также 4G способен заменить фиксированный Интернет там, где его проложить проблематично, поскольку скорость сопоставима. И поэтому на данный момент именно 4G можно с полным правом считать наиболее массовым символом технического прогресса.

Киевстар как лидер по количеству абонентов на рынке телеком-услуг целенаправленно работает над тем, чтобы 4G пришел в малые города и поселки. И немало в этом преуспел. Компания начала запуск 4G-сети год назад, и сейчас к скоростному Интернету доступ имеет больше 6500 населенных пунктов, или 68% жителей Украины.

На момент публикации в нашей области 4G-интернет этой компании уже доступен в 110 населенных пунктах. Это значит, что для почти 600 000 наших земляков наконец-то решена проблема надежной связи и качественного Интернета за городом и в сельской местности.

Что же касается преимуществ 4G от Киевстар, то укажем всего на два факта. Во-первых, по данным компании Ookla, на конец 2018 года средняя скорость мобильного Интернета в сети Киевстар признана самой высокой в Украине. А во-вторых, у компании – самое большое количество базовых станций и радиочастот среди всех мобильных операторов Украины. Это дает возможность Киевстар качественно обслуживать интернет-трафик, который неуклонно растет. Такими темпами к концу 2019 года качественный, быстрый и доступный 4G вполне может стать по-настоящему «национальным» Интернетом.