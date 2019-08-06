Кто в Раду от области: IT-шник, оптовик, безработный?

О том, что слово не воробей, на днях напомнил один из свежеизбранных на Кировоградщине «слуг народа», заявивший журналистам, что давно не считает ежедневные расходы.

– В месяц трачу ориентировочно несколько тысяч долларов. Я очень скромный человек, мне много для счастья не нужно, – в частности, сказал Олег Воронько.

Сорокапятилетний уроженец Светловодска и выдвиженец президентской партии выиграл недавние выборы в 103 округе. Абсолютно неизвестный ранее широкой общественности кандидат набрал в 2,5 раза больше голосов, чем ближайший конкурент, действующий мэр Александрии – на секундочку, второго по количеству населения города области.

На камеры нескольких телеканалов, «поймавших» избранника в ходе уже нашумевшего тренинга в Трускавце, Воронько рассказал, что живет в Днепре на съемной квартире, потому не платит коммунальные платежи и просто не знает, что почем. Еще сказал, что в Киеве планирует поселиться в гостинице, которую предоставит государство. Напомним, на оплату жилья для каждого из иногородних парламентариев, не имеющих в столице собственного угла, из казны ежегодно выделяется более 200 тысяч гривен украинских налогоплательщиков.

– 32 тысячи гривен (зарплата народного депутата. – Авт.) – это мало, я считаю, для Киева… Мы с президентом несколько дней назад встречались, и он очень четко обозначил – придется жить на эту зарплату, и ничего более. Я считаю, что для Киева и для тех людей, которые переехали из других городов, это не так много. Но, в принципе, по работе в регионе, я мажоритарный депутат, я знаю, что люди живут на пенсию в 1,5 тысячи гривен в месяц, – не забыл добавить пока будущий народный депутат.

С одной стороны – красиво жить не запретишь, заработал – имеешь право. Тем более, официальный сайт партии «Слуга народа» называет Воронько успешным IT-предпринимателем.

– В начале 2000-х вместе с командой профессионалов развивал мощный проект по разработке и распространению программных продуктов, цифровых терминалов, фото и контент киосков… Сейчас IT-компания занимается внедрением шеринговой платформы для продуктов совместного пользования, – в частности, отмечено в «канонической» биографии кандидата.

Правда, о том, что за компания, – ни слова. Ни слова не говорят о коммерческой деятельности избранника в сфере высоких технологий и какие-либо альтернативные источники Всемирной сети. А в поданных им в Центризбирком регистрационных данных и вовсе указано: временно не работает. То есть, цитируя классика, даже не ФОП и шесть процентов.

Зато системы аналитики открытых данных госреестров, как то YouControl и Opendatabot, знают как минимум три фирмы, к которым Воронько имеет отношение. Это ООО «Інстант фудс груп», ООО «Дніпроград» и ООО «Агротрейд груп». Первая занимается оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями, вторая – неспециализированной оптовой торговлей, третья – оптовой торговлей фруктами и овощами. Все три зарегистрированы в Днепре в многоквартирной девятиэтажке на Литейной, 11.

Во всех трех Воронько числится соучредителем, а, согласно данным, в последний раз обновлявшимся 28 июля этого года, на тот момент – через месяц после подачи документов в ЦИК – также руководителем в «Інстант фудс груп», руководителем и подписантом в «Дніпроград».

Даже если, например, в реестры просто не успели внести изменения и «слуга народа» не обманул Центризбирком, последняя из упомянутых компаний интересна с точки зрения связей. У нее, помимо нашего нового знакомого, еще два учредителя – жители Днепра Юрий Попов и Игорь Иванусь.

С первым связаны еще как минимум пять предприятий в форме ООО, из них четыре зарегистрированы в Днепре в той же девятиэтажке на Литейной, 11. Среди них в том числе – «Новобуд плюс», которая занимается предоставлением недвижимости в аренду, и «Новобуд-Днепр», торгующая металлами и рудами оптом.

Еще два общества с ограниченной ответственностью, «Форвард-Ф» и «Філісіт – Діагностика», занимаются изготовлением и оптовой продажей фармацевтических товаров. Одна из них в 2017 году поставила пробирки для воинской части А1615, а в начале текущего года – какие-то экстракты для медицинской структуры МВД на Черниговщине, например. Обе закупки – допороговые, то есть осуществлялись на неконкурентной основе.

Но это мелочи, хоть и показательные, – абы кто в Украине товары МВД и армии не поставляет. Ну и про особенности сверхприбыльного фармрынка по-нашему тоже все всё давно знают. Наибольший интерес во всей бизнес-истории представляет второй партнер Олега Воронько по «Дніпрограду» – Игорь Сергеевич Иванусь. Он соучредитель также и в обоих упомянутых «Новобудах», среди его активов – ряд ООО, зарегистрированных в Днепре, в том числе – строительная фирма «Смарт Девелопмент», фармацевтическая «Біоновакс» и ТГ «Колос», которая торгует продуктами, напитками и табачными изделиями оптом. Адрес у всех – то же место массовой регистрации на Литейной, 11.

В некоторых – где соучредителем, где руководителем – числится Сергей Лукич Иванусь, очевидно, отец Игоря Сергеевича. Это человек более известный, нежели остальные перечисленные, пусть и не слишком широко. Уроженец Львовской области, позже – житель Запорожья. В шестом созыве украинского парламента был помощником народного депутата от Партии регионов, генерал-полковника милиции Сергея Гусарова.

В 2014 году ходил на выборы народных депутатов в 81 округе самовыдвижением, но не прошел, набрав до 4 процентов голосов. В данных, поданных им тогда в ЦИК, в качестве места работы указано ООО «Укртранзит» – занимается неспециализированной оптовой торговлей, зарегистрирована в Днепре, естественно, на Литейной, 11. В реестрах Сергей Лукич упоминается как лицо, связанное с несколькими десятками предприятий – коммерческих, строительных, проектных и прочих, в основном в Днепре, но также в Донецке, Хмельницком, Киеве и Чернигове, где он в свое время владел заводом радиоприборов…

Можно ли все это привязать напрямую к официально безработному мажоритарщику от «Слуги народа» Олегу Воронько, который будет представлять в новом созыве Рады Александрию и Петрово? Ответ на этот вопрос, наверное, смогли бы дать в НАПК и фискальной службе – было бы желание ответить. Мы же пока подождем первой е-декларации небедного, но скромного без пяти минут нардепа. И еще – страсть как хотелось бы увидеть публичную презентацию одного из IT-продуктов, созданных при его участии…

Андрей Трубачев, «УЦ».