Украинская песня – в открытках

«УЦ» не раз писала о выдающихся людях, чьи имена связаны с Елисаветградом и Елисаветградским кавалерийским училищем. Один из них – Амвросий Ждаха (настоящая фамилия Смаглий, 1855–1927) – украинский художник, график, иллюстратор, мастер акварельной миниатюры, библиофил. Выставка старинных открыток-иллюстраций к украинским историческим народным песням «“Ой, ви, хлопці, славні запорожці…” Мистецькі листівки Амвросія Ждахи» открылась в ОУНБ им. Чижевского.

Рисовать Амвросий Ждаха начал с детских лет, учился в Одесском уездном училище и одновременно посещал воскресные рисовальные классы местного Общества поощрения художеств. В 1873 году он поступил в Елисаветградское кавалерийское училище и в свободное время принимал активное участие в культурной жизни города. Это был период зарождения в Елисаветграде украинского театра. Амвросий знакомится с И. Карпенко-Карым и М. Кропивницким, посещает их любительский драматический кружок, участвует в спектаклях. Любовь к искусству взяла верх над желанием посвятить себя военному делу.

Амвросий Ждаха был невероятно разносторонним художником. Для труппы Кропивницкого и Старицкого он делал эскизы украинских исторических костюмов и народной одежды, рисовал узоры пасхальных яиц-писанок, вышивок, полотенец и рубашек различных регионов Украины, старинной керамики и резьбы по дереву.

А. Ждаха иллюстрировал книги, в том числе «Кобзаря» Т. Шевченко, «Чёрную раду» П. Кулиша, «Хорошо делай, хорошо будет» Квитки-Основьяненко, «Чайковский» Е. Гребёнки, а также создал обложку к юбилейному изданию произведений Т. Шевченко. Работал над иллюстрациями к «Новому Завету», «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, «Слове о полку Игореве»… В 1917–21 гг. участвовал в конкурсе по созданию эскизов украинских национальных бумажных денег, выполнил рисунки «разменных марок города Одессы». Собрал и записал 2 тома произведений украинского устного народного творчества.

Большую известность Амвросию Ждахе принесли иллюстрации к украинским народным историческим песням, оформленные им в виде открыток. На каждой из них, помимо рисунка, он разместил ноты и слова песни и украсил все это орнаментом в стиле так называемого украинского модерна. Идея создания таких миниатюр принадлежит композитору Николаю Лысенко. Первая серия открыток вышла в 1911 году, вторая – в 1912-м, однако они были настолько популярны, что было выпущено три дополнительных тиража. Кроме популяризации украинских исторических песен, эти открытки помогали собирать деньги на памятник Тарасу Шевченко. На обороте каждой открытки был напечатан призыв: «Жертвуйте на памятник Т. Шевченко в Киеве!».

В 2014 году известный в нашем городе коллекционер Юрий Тютюшкин передал коллекцию почтовых открыток с акварельными миниатюрами Амвросия Ждахи в музей музыкальной культуры им. Кароля Шимановского. Теперь это одни из самых ценных экспонатов музея. И вот накануне Дня независимости они выставлены в отделе искусств библиотеки им. Чижевского. Заведующая отделом искусств Светлана Ушакова отметила: «Во многих библиотеках Украины есть открытки Амвросия Ждахи – в Киеве, Одессе, Николаеве, но где три, где пять. А вот увидеть 21 открытку можно только у нас на выставке!» «Мы приурочили эту выставку именно ко Дню независимости Украины потому, что Ждаха еще тогда, накануне Первой мировой войны, был “самостійником”, думал и мечтал о том, чтобы Украина стала самостоятельным, независимым государством. Сюжеты открыток в большинстве своем военные, на них изображены война, жизнь казаков, казацкие мужество и подвиги. Этот период истории страны его волновал, потому что это было время “здобуття та втрат”, присоединения к Москве. Эти вопросы волновали в то время многих представителей культурного общества», – говорит Светлана Анатольевна.

Кроме открыток, на выставке представлены нотные альбомы с украинскими песнями, изданные после войны украинским издательством «Искусство» и Государственным издательством изобразительного искусства и музыкальной литературы. «Такой популяризацией исторической песни, как в начале ХХ века, в Советском Союзе никто не занимался, – отметила Светлана Ушакова. – Однако сейчас некоторые современные молодежные группы поют песни, которые в свое время проиллюстрировал Амвросий Ждаха. И мы намерены сделать подборку этих песен». Звучала украинская народная историческая песня и на открытии выставки…

Ольга Березина, фото Павла Волошина, «УЦ».