Расскажи автодору о яме!

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (оно же Укравтодор) запустило новый необычный сервис. И призывает всех водителей им воспользоваться. Отныне каждый в режиме реального времени может указать дорожникам, где конкретно на какой дороге самая ужасная яма или что-то еще. Для этого достаточно иметь смартфон и желание помочь всем нам сделать украинские дороги лучше. Или ткнуть носом в яму службу, если кому так больше нравится.

Увидел яму на дороге – остановись. Можно сфотографировать, но не обязательно. Затем надо оставить сообщение на сайте Укравтодора, на странице с картой, для Кировоградской области это https://map.ukravtodor.gov.ua/kirovohrad/appeals. В правом верхнем углу карты есть кнопка «Створити звернення». Надо кратко описать суть проблемы, чаще всего люди просто пишут «нет дороги». Автодорожники получат ваше сообщение, автоматически получат координаты места. Правда, надо зарегистрироваться или войти через свой аккаунт в «Фейсбуке» или «Гугле».

«Люди смогут оставлять жалобы, а подрядчики и наши службы будут получать эту информацию. Проконтролировать реальное состояние дорог, сидя в Киеве, или даже нашим службам на местах, в которых несколько сотрудников отвечают за содержание, имея на балансе тысячи километров, нереально. А с помощью людей, которые будут оставлять жалобы, мы это сделаем», – рассказал руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

По словам советника председателя Укравтодора Янки Мерило, следующим шагом станет интеграция карты с другими приложениями. «Сейчас есть ряд действительно полезных приложений – такие, как Waze, Bolt, Uber, Дія, и тому подобное. И для нас важно, чтобы они начали интегрироваться с нашей картой. Наш приоритет – систематизировать все обращения в одном месте и иметь возможность их эффективно обрабатывать», – сказала она.

Еще на карте можно в режиме реального времени видеть, где в Украине какие дороги ремонтируются, какие вскоре начнут ремонтировать – с датами, стоимостью работ и т.д.

Но не ямой единой. Можно и нужно жаловаться на объекты дорожного сервиса. Это места для остановки маршрутного транспорта (автобусов), площадки для стоянки, площадки отдыха,смотровые площадки, АЗС, СТО, мотели, гостиницы, кемпинги, торговые пункты, складские комплексы, пункты медицинской и технико-эвакуационной помощи, автомойки, кафе, бюветы. В общем, всё, что примыкает к дорогам и располагается на землях дорожного хозяйства или используют их для заезда и выезда на автомобильную дорогу. В том числе можно указать на мусорную свалку на обочине.

На момент подготовки материала по Кировоградской области было подано всего две заявки, две жалобы на плохие дороги – на отрезок дороги между Голованевском и селом Нерубайка, а также на участок дороги между селами Тишковка и Липняжка Добровеличковского района (на фото).

Дело за нами, товарищи водители и пассажиры. Объехал ямищу – не поленись, остановись, сфотографируй, пошли заявку в автодор. Дело минутное, а польза может быть. Хотя по поводу тех самых двух заявок по Кировоградщине. Автодор ответил быстро. «Протягом 2020 року, відповідно до чинних нормативних актів, фінансування об’єктів не передбачено. По зазначеній автомобільній дорозі протягом 2020 року будуть проведені ремонтні роботи в межах наявного фінансування».

В общем, вы жалуйтесь, помогайте нам, а вот будет ли ремонт – вопрос. Если будет финансирование. Но всё равно задумка хорошая. Если люди начнут активно жаловаться, то можно только представить себе, как через полгода будет выглядеть эта интерактивная карта… Останется ли на ней место для названий городов и сёл?