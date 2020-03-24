Не корысти ради…

В связи с резко изменяющимся положением и возможным обострением ситуации, вызванной борьбой с коронавирусом (КВ), мэр Кропивницкого собрал экстренное совещание и призвал представителей крупного бизнеса создать благотворительный фонд для оперативного реагирования на вызовы пандемии.

Город должен готовиться к работе в условиях вспышки заболевания. Мэр доложил, что в составе Центральной городской больницы работает инфекционное отделение на Валах, которое считают одним из лучших в Украине. Для больных здесь подготовили специальные боксы, а для приема «подозрительных» будут освобождены все имеющиеся лечебные площади. Разработана схема подключения к решению проблемы и других медучреждений города, поэтому самой большой проблемой остается доукомплектование оборудованием и средствами личной защиты медперсонала. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Главный врач ЦГБ Александр Артюх проинформировал, что на Валах в рабочем состоянии есть 3 аппарата ИВЛ, при необходимости можно задействовать оборудование из других медучреждений. Имеющегося количества достаточно для оказания помощи 60-ти нуждающимся, но в случае наплыва больных ИВЛов должно быть больше. Мэр сказал, что есть возможность срочно закупить три ИВЛа южнокорейского производства по 400 тысяч гривен каждый. Благотворительный фонд нужен и для оперативного финансирования закупок, и не только ИВЛов.

На сегодня самой насущной проблемой является отсутствие необходимого количества защитных костюмов для врачей, какие мы видим у китайских или итальянских специалистов. Стоимость одноразового «скафандра», рассчитанного на несколько часов, составляет 750 гривен, а более надежного, с элементами биозащиты – три тысячи гривен, и то, он гарантирует защиту в течение одной смены. Поэтому защитных костюмов, не говоря уже о других средствах индивидуальной защиты и всего прочего, необходимого для круглосуточной работы медперсонала, должно быть достаточно.

Андрей Райкович сказал, что сейчас в фонде необходимо накопить денег на приобретение трех ИВЛов и хотя бы на первую декаду работы в условиях обострения ситуации: «Я зафіксував мінімальні потреби, на три місяці потрібно більше 30 мільйонів, але це питання сесії, яку ми проведемо, як тільки з’являться перші хворі на КВ». Мэр заявил о готовности перераспределить в случае необходимости все средства бюджета развития и других программ.

Кроме этого, он призвал представителей бизнеса проводить соответствующую работу по пред­о­твращению угрозы на предприятиях. Руководитель НПО «Радий» Евгений Бахмач поддержал инициативу мэра и заявил о готовности отправить в двухнедельный отпуск максимальное количество сотрудников, причем с выплатой аванса.

Глава наблюдательного совета «Эльворти ГРУП» и «Гидросила ГРУП» Павел Штутман отметил, что КВ угрожает не только здоровью, но и экономике, так как способен вызвать финансовый кризис, от которого пострадают не только крупные предприятия, зависящие от импорта и экспорта, но и представители среднего и малого бизнеса, а это уже вопросы заработных плат и вообще выживания людей. Поэтому надо синхронно продумывать вопросы здравоохранения и жизнедеятельности экономики.

Участники встречи подняли и ряд вопросов чисто технического характера, в том числе и рационального использования средств. Андрей Райкович и представители медицины заверили, что в городе имеются технические условия для эксплуатации ИВЛов, а расходование средств будет прозрачным и оптимальным. Мэр предложил заняться формированием фонда Константину Череднику, с которым мы и связались через три дня:

– Сейчас еще рано говорить о каком-то новом благотворительном фонде как о юридическом лице. На данный момент сложилась группа из трех предприятий, это «Файно Маркет», «Ласка» и АТБ, мы решили закрыть город, т.е лечебные учреждения Кропивницкого, пока по одной позиции – так называемым скафандрам. Уже нашли ткань, вчера специалисты одобрили ее. Из этого материала на швейной фабрике «Украина» будут изготовляться защитные костюмы, закупили и специальные защитные очки. Первая партия будет для больницы № 4 в количестве 50 штук, они многоразового использования, все в соответствии с требованиями. Думаем, что тысячи костюмов для города будет достаточно. По поводу деятельности фонда, я провожу организаторскую работу, но скажу, что, кроме этого, у многих предприятий, тех же «Гидросилы» или «Радия» есть и свои программы помощи городу.

В Кропивницком продолжается работа и по приобретению ИВЛов, причем очень продуктивная. Андрей Райкович объявил, что найдена возможность для закупки трех аппаратов, они уже доставлены в ЦГБ.

О выделении денег на закупку ИВЛов для Александрийской городской, Кировоградской областной и детской областной больниц сообщила пресс-служба ФК «Александрия». Причем в детской областной аппарат уже установлен. «Наша найважливіша спільна перемога зараз – це перемога над вірусом! І ми можемо її здобути, якщо докладемо зусиль разом!» – заявил президент ФК Сергей Кузьменко. Его инициативу поддержала партнерская компания «Агровиста», ведутся переговоры с производителями оборудования и расходных материалов.

Получается, что на местах бизнес не только с пониманием отнесся к проблеме, но и проявляет инициативу, способную оказать влияние на борьбу с распространением вирусной опасности.