Cдохни, микроб!

Карантин и чрезвычайную ситуацию ввели, а 1 апреля не отменили. Редакция «УЦ» изменила бы себе, если бы проигнорировала День юмора. Хотя бы потому, что «Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб» (Юрий Никулин).

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Судя по количеству анекдотов и прочих приколов, такой веселой смертельной пандемии в мире еще не было.

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Ещё одна неделя карантина – и маска на меня не налезет!

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Приїхали сьогодні з супермаркету, зняли маски… Дивлюся, а чоловік не мій!

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Люди! Не верьте никому! Особенно Минздраву!!!

Сказали, чтобы выйти на улицу и не заразиться, достаточно надеть маску и перчатки. Я так и сделала! А люди надели еще джинсы, футболки и куртки!

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Подозреваю, что коронавирус – женских рук дело.

Во-первых, умирают в основном мужчины.

Во-вторых, отменены все футбольные матчи.

В-третьих, закрыты кафе и бары.

А те, кто в живых остался, сидят дома с женами.

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А у вас в семье тоже в магазин ходит тот, кого не жалко?

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Кстати, если вам кто-то должен денег, то он сейчас дома. Не благодарите.

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Дорогой Дед Мороз! Когда я просила выспаться и кофе в постель, я не имела в виду карантин!

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До конца карантина осталось… 400 гривен!

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Не забывайте хоть иногда примерять джинсы, потому что пижама – это коварная штука!

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Третій тиждень карантину, а мене вже чоловік боїться більше, ніж вірусу!

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Цікаво, а поліцейські зараз кажуть: «Ану дихни!»?

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А у вас тоже уже дергается веко после каждого «А что мы сейчас будем кушать?»

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Когда все это закончится, отключу телефон, Интернет и ТВ, закроюсь дома и буду неделю трогать себя руками за лицо…

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Настроение – подлить себе виски. Прямо сейчас. Прямо в гречку.

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Ребята, если перед аптекой или магазином стоит длинная очередь, а у вас нет времени. Подойдите поближе, откашляйтесь несколько раз и громко скажите: «Бонджорно!» Не благодарите…

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Итак, все научились правильно мыть руки.

Тема следующей пандемии – поворотники!

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– Не боитесь умереть от коронавируса?

– У меня кредит, меня откачают.

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– Здравствуйте, Алексей! А вы уже работаете за еду?

– Нет!

– Понял. Наберу через неделю.

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Работая из дома, уже два раза опоздал на работу.

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Самолеты не летают. Заводы не работают. Грета, детка, ты довольна?

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На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.

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Третий раз за неделю иду закупаться едой на две недели.

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Звонок мобильного оператора:

– В связи с эпидемией коронавируса мы проводим опрос наших клиентов: если вы еще живы – нажмите «1», если нет – нажмите «2».

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Во время коронавируса безопаснее грызть ногти на ногах, чем на руках.

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Собаки в шоке – все люди в намордниках!

Улыбайтесь, смейтесь и будьте здоровы!

Подготовили Елена Никитина и Ефим Мармер, «УЦ».