Новое в головах

Вирус вирусом, а государственная система функционировать должна. За последние две недели президент Украины назначил новых руководителей двух районов Кировоградщины. А именно – главы районных администраций появились в Знаменском и Компанеевском районах. По информации довольно осведомленного народного депутата Алексея Гончаренко, уже определено и с новым руководителем Ольшанского района. Кто эти люди?

Знаменщиной уже несколько дней руководит Василий Смаглюк. Аппаратчик, госслужащий со стажем. Окончив наш пед­университет, несколько лет преподавал в колледже имени Сая. Параллельно закончил Одесскую юридическую академию. С 2003 года на государственной службе. Дошел до руководителя аппарата областной государственной администрации, после почти четыре года стоял у руля Добровеличковского района. Жена работает в Кропивницком горисполкоме. Кстати, зарабатывала больше, чем он на посту главы района.

Все, знающие Василия Витальевича, отзываются о нем положительно. Работящий, ни в чем таком не замечен. Зарабатывал примерно 30 тысяч гривен в месяц как глава РГА. Есть дом в Кропивницком, ничего другого, даже машины, судя по декларации, у него нет. Есть немного денег в банках, но не впечатляюще. Кстати, он претендовал и на должность главы Управления юстиции в Кировоградской области, но достался ему железнодорожный район.

Компанеевским районом теперь озабочен Виталий Коваленко. Президент Зеленский своим распоряжением назначил его на должность главы РГА. Виталий Васильевич из Херсона, что уже многое объясняет, с учетом того, что наш нынешний глава областной государственной администрации пришел к нам из Херсона. Личность Коваленко довольно засекреченная, возможно, потому, что, кроме прочего, он занимался… вероятно, частным сыском. Одна из фирм, владельцем которых он является (согласно закону, должен передать в стороннее управление, сам руководить частным бизнесом уже не может), честно называется «Українська агенція бізнес-розвідки». Жена его занимает серьезную должность при Херсонском областном совете.

Ну и, вероятно, Ольшанскую районную государственную администрацию возглавит Александр Дубченко. Он местный, человек известный в районе, занимается солидным агробизнесом. Количество земельных участков в районе в его собственности и их площадь даже сложно подсчитать. Кандидат честно указал их в своей декларации! Ну он точно знаком с жизнью и проблематикой района. Хотя зачем человеку, который ездит на «Лексусе», этот гембель? А, хотя да, судя по его декларации за прошлый год, он вообще ничего не заработал! Так, жена около миллиона заработала, сын кое-что, а сам претендент, вероятно, ушел в убыток. Неурожай, видимо, надо идти во власть.

Есть и еще кадровые назначения в нашей области. Новым главой Службы автомобильных дорог Кировоградщины стал Игорь Вишневский. О нем крайне мало можно найти информации. Киевлянин. Образование имеет профильное, инженер- транспортник, учился в Харькове.

Интересный момент: жена нового дорожного руководителя владеет очень симпатичной машиной – Jaguar F-Pace, таких внедорожников в Украине не так и много, англичане их всего четыре года назад стали производить Цена на изначальную минимальную комплектацию 1 миллион 232 тысячи 531 грн. Есть надежда, что новый руководитель дорожного хозяйства области будет заботиться о состоянии и семейного парка автотехники, негоже «Ягуарам» ездить по убитым дорогам. Ремонт нынче дорог.

Удачи всем новым управленцам! И чтобы у вас в районах не было коронавируса.