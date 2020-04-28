«Спрос на таких специалистов только повышается»

Этого события ждали с нетерпением. И вот свершилось: первое негосударственное высшее учебное заведение Кировоградской области, Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти, проводит подготовку к набору студентов на новую и весьма перспективную специальность «Прикладная механика». О том, чему будут учить молодых специалистов и где они смогут применить полученные в ЭТИ знания, нам рассказал ректор института Сергей Дубровский.

– Сергей Cтаниславович, в то далекое время, когда я учился в техническом вузе, само слово «механика» присутствовало в процессе обучения дважды: как предмет «теоретическая механика» и как специальность – инженер-механик. Объясните, какой смысл вложен в понятие «прикладная механика»?

– Прикладная механика в ЭТИ – это симбиоз устоявшихся технических традиций и современных технологий. Смысл специальности обусловлен требованиями современного рынка труда. Ведь весь мир стоит у порога «четвертой промышленной революции» «Индустрия 4.0», особенностями которой является полностью автоматизированное производство, в котором традиционные инженерные технологии гармонично объединяются с компьютерными. Реализуется широкое внедрение аддитивных технологий (3-D печати), систем с числовым программным управлением, разрабатываются автономные мобильные высокоинтеллектуальные роботизированные комплексы. То есть требуются специалисты нового поколения.

Мы приложили максимум усилий, чтобы реализовать все эти требования при составлении учебного плана специальности «прикладная механика», которая включает как классические технологии машиностроения, так и робототехнику, мехатронику и компьютерные технологии в машиностроении.

Наш выпускник будет владеть такими важными, на наш взгляд, знаниями и навыками, как компьютерное моделирование, программирование технических систем с числовым управлением, аддитивные технологии 3-D печати, технический дизайн, современные материалы и их свойства и др. Также программа подготовки включает менеджмент, экономику, организацию производства, что, на наш взгляд, позволит нашему выпускнику быть более подкованным в управленческих вопросах.

– Какой путь – бюрократический и организационный – вам пришлось пройти, чтобы получить право открыть в ЭТИ новую специальность?

– Специальность «прикладная механика» лицензирована по всем требованиям профильного министерства. При подготовке к лицензированию наиболее сложным вопросом было формирование лабораторной базы для осуществления качественной подготовки специалиста. Но нам это удалось благодаря поддержке наших ведущих предприятий. На сегодня наши лаборатории оснащены самым новым оборудованием и программным обеспечением. Мы получили лицензированное ПО таких мировых производителей, как SolidWorks, АСКОН, FESTO, FANUC, которое позволяет в полной мере освоить компьютерное моделирование, анализировать прочность и нагруженность деталей и узлов, управление производственными циклами и готовыми изделиями, программировать системы с числовым управлением, осуществлять технический дизайн от рабочего места до производственного цеха. Благодаря этому реализация компьютерных технологий в специальности стала реальной. А оборудование фирм FESTO, FANUC, УкрИнтех позволяет на реальных объектах реализовать программные наработки студентов.

А совсем недавно специальность пополнилась современными виртуальными лабораториями гидравлики и сопротивления материалов, которые позволяют довольно просто и понятно продемонстрировать сложные законы гидродинамики, прочности…

– Как организовано обучение для будущих инженеров-механиков? Какое плановое количество студентов в группах?

– Планируется обучение небольшими группами для обеспечения более качественной подготовки. Интенсивная аудиторная нагрузка с обязательной реальной практикой на производстве. Учебный процесс ориентирован на студента с правом выбора блока дисциплин для приобретения нужных знаний и компетенций в зависимости от места дальнейшего трудоустройства. Возможность обучения по дуальной форме образования позволяет адаптироваться в условия реальных производственных процессов и получить стаж в период обучения.

– Кто будет им преподавать? Только ли местные преподаватели?

– Мы внедряем новый подход к формированию процесса обучения. Часть занятий проводится нашими преподавателями, а часть – специалистами-практиками по направлениям с ведущих предприятий, что позволит студенту получить именно те знания и навыки, которые реально применимы на предприятиях. Также предусмотрены лекции ведущих специалистов в рамках запланированных семинаров, презентаций, форумов. Это даст возможность нашим студентам получать самую актуальную информацию в области мировых технологий.

– Самый важный по нынешним временам вопрос: куда пойдут работать ваши выпускники и будет ли на них спрос?

– Спрос на хорошего специалиста по прикладной механике, который обладает необходимым набором знаний и умений, достаточно велик уже сегодня и будет только повышаться как в нашей стране, так и за рубежом. Тем более что такой специалист достаточно универсален и может работать практически в любой отрасли: от чисто технической в машиностроении до производства украшений в ювелирной, изделий медицинского назначения или оснастки пищевой промышленности. И это лишь малая часть возможностей специалиста такого уровня.

– Смогут ли они составить конкуренцию выпускникам ЦНТУ и других инженерных вузов? Сколько будет стоить их обучение в ЭТИ и предусмотрены ли льготы и бонусы?

– Мы надеемся, что уровень подготовки наших студентов позволит иметь значительные конкурентные преимущества на рынке труда за счет полученных профессиональных знаний и компетенций, а также умения адаптироваться к реальным производственным условиям.

Качественное образование не может быть дешевым. Но для лучших студентов предусмотрена программа от Благотворительного фонда Эльворти с возможностью получить грант на бесплатное обу­чение или значительную скидку. Также студенты, которые проявят желание обучаться по дуальной форме, смогут получать заработную плату на предприятии.

– Ну и напоследок. Есть ли у вас основания верить, что почти утраченный за последние 30 лет престиж инженерной профессии будет восстановлен?

– Безусловно, будущее за технологиями, а технологии создаются и работают благодаря инженерам. Инженеры смогут изменить мир к лучшему.