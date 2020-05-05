«Зарплати медикам необхідно збільшити в рази…»

Нещодавно відбулось позачергове засідання сесії міської ради, присвячене перерозподілу субвенції з державного бюджету. Депутати збільшили фінансування медицини та освіти. На охорону здоров’я спрямували 11,6 млн грн, окремо виділили додаткові кошти для лікування хворих на діабет – 5,6 млн грн. Ще три субвенції у 20 млн гривень спрямували на освіту.

Самі депутати міської ради засідали традиційно в сесійній залі, але з підвищеними засобами захисту – масками та рукавичками. Для представників ЗМІ та громадськості сесію транслювали онлайн, аби уникнути масового скупчення людей під час карантину. Основним завданням міськради під час позачергового засідання було розподілити бюджетну субвенцію для потреб освітян та медиків. Нестача коштів у цих сферах була критичною, пояснює секретар міської ради Андрій Табалов.

– Насправдi в нас є хронiчне недофiнансування з боку держави. У першому кварталi 13,5 мiльйонiв гривень на заробiтну плату медикам профінансували з мiського бюджету. Це тi кошти, якi повиннi були надiйти нам iз державного бюджету i якi ми так i не отримали. Тому фактично мiський бюджет взяв на себе вiдповiдальнiсть за фiнансування медичної галузi – це i зарплати, i доплати, i дезiнфекцiйнi засоби та засоби індивідуального захисту, i закупівля техніки, зокрема, апаратів штучної вентиляцiї легень, – зауважив секретар мiськради.

Андрій Табалов зазначив, що питання підвищення зарплат медикам назріло вже давно, і не лише на період боротьби з коронавірусом.

– За березень 81 працівнику Центральної міської лікарні, які контактували з хворими на COVID-19, виплатили стимулюючі доплати в розмірі 300% також коштом міського бюджету на загальну суму 0,2 млн грн. Проте наші медики гідні вищих зарплат, i не тiльки пiд час пандемії коронавiрусу. Питання про підвищення зарплат медикам необхідно вирішувати на рівні держави. Для того, щоб у молодих людей було бажання ставати медиками, а у досвідчених спеціалістів був стимул працювати, – підкреслив очільник депутатського корпусу.

Прокоментував Андрій Табалов і ситуацію із закриттям ринків, що склалася на той момент.

– З одного боку, є ухвалений закон, який обмежує роботу певних підприємств, у тому числі й ринків. З іншого боку – таких підприємців в умовах карантину треба підтримувати, надавати їм пільги. Поки обов’язок фінансування більшості пільг для бізнесу держава поклала на місцеві бюджети. Бізнесу, особливо малому та середньому, треба допомагати, бо це – базис нашої економіки, для нашого міста, у першу чергу. Особисто я за те, щоб ринки відкрились якнайшвидше, це і бізнесу, і кропивничанам буде на користь, за умови дотримання усіх протиепідемічних заходів. До того ж, для ринків це шанс посилити санітарію, позбутися спекулянтів та налагодити якісне зберігання товарів і їхню перевірку, – наголосив Андрій Табалов.

Загалом, за словами Андрiя Табалова, ситуація в місті контрольована та стабільна, проте важливо продовжувати виконувати прості рекомендацiї лікарів: за можливості перебувати вдома, регулярно дезiнфiкувати руки й носити маски.