К 75-летию Победы. Не устанем вспоминать

В связи с юбилеем Победы есть два желания. Первое – чтобы оставшиеся в живых ветераны подольше оставались рядом с нами. Второе – чтобы наши дети и внуки так же трепетно, как мы, относились к нашей с вами истории, нашей с вами памяти.

Сегодня мы делимся воспоминаниями о встречах и беседах с героями. Об их боях, болях, радостях мы писали, знаем. И даем слово тем, кто был рядом в течение многих мирных лет, слышал и видел то, чего не замечали или не услышали другие.

На смену ветеранам-фронтовикам пришли дети войны, которые тоже помнят и могут поделиться воспоминаниями. А потом придет наше время, время внуков войны. И нас спросят, что мы помним. Спрашивайте, пока есть у кого, и запоминайте.