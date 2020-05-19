Солнечный рекорд на Кироворадщине

Всего за три месяца, в рекордные сроки была построена большая солнечная электростанция в селе Приютовка Александрийского района. На площади в четверть квадратного километра установлено 43 тысячи 65 солнечных фотопанелей!

Станция уже работает на полную. Полная проектная мощность – 9900 киловатт, это в несколько раз больше, чем давала первая электростанция в Елисаветграде, открытая в 1907 году.

Построил станцию известный аграрный холдинг «АгроВиста». Для производства электрической энергии на ней используются фотоэлектрические модули фирмы Risen solar technology. Это особенно эффективные фотоэлектрические панели, которые впитывают не только видимый свет, но и невидимую часть солнечного спектра, а для сбора мощности постоянного тока проектом была предусмотрена установка трехфазных инверторных станций фирмы SMA.

За год станция способна осветить 6000 квартир. В холдинге отмечают, что зеленая энергетика – это не только составляющая экономики, но и сохранение окружающей среды. «Использование новейших технологий, в частности, возобновляемых источников энергии – это важное направление в развитии экономики. Но главное – мы получаем экологический ресурс», – отметили в «АгроВисте».

О некоторых деталях нам рассказал глава Приютовской объединенной территориальной громады Андрей Коло-мийцев.

– Энергию для своих нужд используете?

– Энергия идёт на энергорынок.

– Сколько новых рабочих мест создано?

– В обслуживании задействовано постоянных 10 рабочих.

– На достигнутом «АгроВиста» останавливаться не собирается?

– Есть планы строить солнечные и биогазовые электростанции, но наш регион перенасыщен на сегодня возобновляемой генерацией. Уже построены 2 больших электростанции. Получены технические условия ещё на 2 большие солнечные электростанции. Это не в нашей громаде, но на нашей ветке. Мы ожидаем окончательное решение по их строительству. Если их планы поменяются, тогда будем рассматривать варианты строительства именно на нашей территории.