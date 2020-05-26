Только этого мало

У нас в области любят и ценят литературу. Каждый год печатаются десятки книг. Есть сразу несколько литературных премий. Еще в советское время существовала областная комсомольская премия имени Юрия Яновского, которую давали мастерам слова. Не так давно, в 2016 году, в Компанеевском районе, откуда родом Яновский, создали свою литературную премию имени Яновского, конечно же, со всеукраинским статусом. И вручают ее на хуторе «Надія» вполне серьезным людям, в прошлом году среди известных, к примеру, был писатель с именем Сергей Пантюк.

Лет двадцать уже существует литературная премия Кировоградского областного совета имени Евгена Маланюка. А город Кропивницкий решил не отставать. Городской властью в конце 2017 года учреждена своя литературная премия – имени прекрасного поэта и земляка Арсения Тарковского. Вообще-то думалось, что и с действующими премиями писатели и поэты в нашей местности давно закончились, ан нет! Находятся таланты.

На премию имени Тарковского в этом году уже есть претенденты. Их девять! Потому что премию имени одного из самых известных наших поэтов дают не только местным поэтам, но и прозаикам, и авторам детских книг. «УЦ» стало интересно, кто в наше время претендует на звание лауреата премии имени Тарковского. За что в наши коронавирусные дни дают по 10 тысяч гривен? За какие шедевры?

Сразу в глаза бросается не поэзия, а проза. Вот, к примеру, Наталья Смирнова, преподаватель зарубежной литературы и английского языка в одной из школ Кропивницкого, написала то ли длинный рассказ, то ли короткую повесть «Лузер» (интересно, Тарковский знал такое слово?). О тяжелой жизни современного десятиклассника, который влюбляется в новую одноклассницу, у нее, естественно, «найдивовижнішими в ній були її очі – великі та чорні, неначе нічне літнє небо».

В книжке есть много признаков современного, даже Оля Полякова, Олег Винник и Монатик. А вот карате и брейк-данс – это, кажется, из конца восьмидесятых – начала девяностых, сейчас танцуют другое и морды бьют в других стилях. Ну да автору видней. И, если честно, своего старшего сына, который четыре года назад еще был десятиклассником, никак я не увидел. Хотя ребята разные бывают.

Примечательно, что за «Лузера» и повесть «Діти, чари, вовкулаки» Наталья Смирнова получила диплом всеукраинского конкурса «Молодая коронация слова» (есть главная «Коронация слова», а есть за детскую литературу отдельно). Есть у нее и другие произведения, они размещены в Интернете, есть публикации в детских журналах.

Просто замечательно, что на премию имени Тарковского в детской номинации претендует «Велесова книга для детей» Сергея Поддубного, известного автора из Голованевска. Он много лет настойчиво пропагандирует идеи «Велесовой книги». Если кто не знает, один эмигрант после революции вывез якобы найденные где-то под Курском дощечки с записями на праславянском языке, расшифровал их и опубликовал. Это типа доказывает, что еще до Кирилла и Мефодия в Древней Руси-Украине существовала своя отдельная письменность. Публиковать их фотографии и расшифровки начали в Америке в малоизвестном эмигрантском журнале. Сама книга якобы повествует об истории восточных славян с незапамятных времен. Ну и всякие там Свароги, Перуны, Трибоги фигурируют.

Книга многим почвенникам пришлась по душе. Но еще в 1959 году экспертиза подтвердила, что дощечки, с которых якобы списана книга, – подделка. Потом экспертиз было множество, подавляющее большинство изучавших ученых посчитали книгу фальсификацией. Причем довольно грубой и примитивной. Поддубный же в своих книгах пишет о своем «прочтении» «Велесовой книги». Теперь вот дошел и до детского варианта.

Возможно, жюри посчитает, что такого рода литература достойна премии имени Тарковского? Хотя, знаете, тогда в следующем году получать ее другим людям будет немного стыдно.

Из взрослой прозы на премию номинирован роман или повесть Натальи Бредихиной «Романия». Повествует произведение о нелегкой доле красивой девушки из села, попавшей в город. На каждом шагу ей попадаются мужики, у которых только одно на уме. Их десятки. Двое престарелых павианов просто жестко преследуют ее. А она все ходит в театр одна, чаще всего попадая на пьесы Кропивницкого и Карпенко-Карого, что дает основания предполагать, что дело происходит в городе Кропивницкий. Но в конце концов девушка выходит замуж, конечно же, за летчика, и все у нее становится хорошо.

Из других претендентов – как всегда добротная проза Василия Бондаря, сразу три повести – «Це ми, отамани», «Нафтуся» та «Старші курси». Еще – совместная книга Ольги Полевиной и Александра Архангельского «Вінок сонетів». Своеобразная довольно проза на вечную тему – Он и Она, воспитание чувств и т.д.

Ну и все же в литературной премии имени поэта интереснее всего поэзия. И она, на субъективный взгляд автора, не подвела. Претендует известная Антонина Царук за сборник «Тобі, прозріння пізнє…». Рекомендую, очень любопытный необычный взгляд на историю крепости в нашем городе, и многое другое найдете в книге.

Людмила Юферова, «Я сторожую рай». У этой поэтессы давно и навсегда, наверное, главная тема – судьба украинского села, и не так страдальчески, как у другого нашего земляка, давно живущего в Чернигове, Дмитрия Иванова, – «Село в терновому вінку». Да, не все так славно в украинском селе, но люди живут, и своя жизнь бьет ключом.

Третий номинант – Роман Любарский. «Вертоград багатоцвітний». Вертоград в одном из первых значений – это сад или поле, огороженное, обверченное оградой. Ну и нередко в литературе это – большой город, где все вертится. У Романа в книге есть все – и город, и сад, и Она, и много еще. Плюс переводы на украинский язык Осипа Мандельштама, китайских и японских поэтов. Достойная книга.

В общем, будь жив Арсений Александрович, ему было бы что почитать из стихов земляков. Насчет остального не уверен… Чего-то мало, перефразируя знаменитое стихотворение Тарковского.