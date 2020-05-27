Lubiam – почетный представитель модного мира Италии

Семейные ценности и настоящее итальянское мастерство почти век прослужили имени Lubiam, которое знают и уважают во всех модных сообществах мира.

Lubiam – как заслуженного называться итальянским брендом

Вы едва ли встретите журналиста или любого другого человека, разбирающегося в моде и не знающего Luigi Bianchi Montova. Многие мировые критики и другие авторитетные фигуры сходятся во мнении, что истинная мужская мода классического фасона – это несомненно творения поколений итальянских мастеров именно из этой династии. На чем же построена такая безупречная репутация. Компания была основана в 1911. Уже более века ей управляют новые поколения семьи основателей. В этом и заключается главный секрет эксклюзивности бренда – его корни не были утрачены и погребены в коммерции – это все еще продукт семейного ремесла от настоящих итальянских кутюрье. Конечно объемы ограничены, что придает еще больше эксклюзивности каждой фирменной вещи. Это всегда наивысшее качество, особые подходы к крою и пошиву, и, конечно, дорогие натуральные материалы. Такая обновка не только прослужит вам очень долго, но и имеет все шансы спустя года приобрести статус винтажной вещи. Для знающих людей это не только предмет гардероба, но и выгодное вложение. Lubiam всегда была в центре внимания модной общины, ведь их стиль стал предметом неповторимого авторского искусства дизайна и пошива. Каждая новая коллекция наследует ценности, приобретенные за вековую историю развития, при этом дополняется совершенно новыми витками современного образа успешного и статусного мужчины. В ассортименте марки вы найдете только аккуратные и лаконичные луки в классическом и кэжуал-стиле. Никакой броскости, только изысканность и сдержанный шик в спокойных тонах. Этот бренд был создан для тех, кому нечего доказывать окружающим. У марки есть три основных коллекции. Одноименная Luigi Bianchi Mantova – одежда из разных категорий изысканного бизнес-стиля экстра класса. Lubiam 1911 Cerimonia – непревзойденная классика для формальных мероприятий в строгой окантовке. И конечно очень популярная среди модников всех возрастов L. B. M. 1911 – аккуратный кэжуал с минимальными чертами официоза, выполненный в комбинациях нескольких цветов с выдержанной геометрией узора. Несмотря на статусность компании, качество продукции и ее репутацию, цены достаточно демократичны по меркам абсолютного премиум-сегмента. Таким образом бренд старается приобщить к истинному мужскому стилю не только состоявшихся мужчин, но и молодых людей со стабильными, но пока ограниченными доходами. Приобрести оригинальную продукцию вы можете, посетив один из фешенебельных интернет-бутиков Charisma.