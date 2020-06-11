Почему китайские смартфоны захватывают мировой рынок: фирменные фишки брендов

Смартфоны китайских брендов считаются самыми массовыми и популярными. Ведь компаниям из Поднебесной удается не только удачно копировать популярные фишки других производителей, но и активно разрабатывать свои инновационные решения.

Из этой статьи вы узнаете, какие особенности выделяют Huawei, Meizu и Xiaomi на рынке. Специалисты интернет-магазина stylus.ua рассказали нам, в чем популярные бренды обошли конкурентов.

Камеры Huawei

Начнем с компании «Хуавей», которой удалось сделать то, что не получилось у Nokia – вернуть лидерские позиции на рынке смартфонов. Компания сделала упор на собственные чипсеты и отлично оптимизирует их работу. Поэтому гаджеты бренда отличаются высокой производительностью. Однако не меньшую роль в успехе девайсов сыграли камеры.

По состоянию на лето 2020 смартфон Huawei P40 Pro занимает самую высокую строчку популярного рейтинга камерофонов Dxomark. Кроме того, в первой десятке рейтинга разместились еще пять смартфонов данного бренда, учитывая дочернюю компанию Honor. Это настоящий успех, ведь такой рейтинг обеспечивает «Хуавей» высокую популярность и огромный объем продаж гаджетов по всему миру.

Причин, почему Huawei делают такие качественные камеры, несколько:

партнерство с одним из лучших производителей оптики Leica;

глубокая интеграция искусственного интеллекта в цифровую обработку фото;

внедрение инноваций и нестандартных технических решений (например, перископной камеры или RYYB схемы пикселей), которые улучшают качество мобильной фотографии и видеосъемки.

За компанией прочно закрепился статус лучшего производителя камерофонов, который она удерживает уже несколько лет.

Дизайн и эргономика Meizu

Еще один популярный китайский бренд – Meizu. Эксперты «Стилус» рассказали, в момент выхода на рынок смартфон Мейзу 16th считался одним из самых инновационных и стильных аппаратов. В своем гаджете компания реализовала:

сканер отпечатков пальцев под дисплеем;

безрамочный экран, который занимает более 91% передней панели;

премиальную комбинацию стекла и металла в корпусе;

топовый на то время чипсет Qualcomm Snapdragon 845.

Фирменной фишкой данной модели является круговая вспышка со встроенным внутрь лазерным дальномером. Этот смартфон считается одним из первых полноценных «безрамочников», а его дизайн высоко оценили не только эксперты, но и пользователи по всему миру.

Цена и функциональность Xiaomi

Ну и как же не упомянуть компанию «Сяоми», которой удалось совершить настоящую революцию на рынке. Начав из небольшого стартапа, который собирает девайс как конструктор из готовых блоков других компаний, Xiaomi удалось вырасти в глобальную корпорацию, что занимает третье место по объемам продаж смартфонов в мире.

При этом бренд сохранил свою главную особенность – минимальную наценку. Аппараты «Сяоми» стоят на 20-40% дешевле именитых конкурентов, при этом собираются из тех же комплектующих. Если можно получить высокую производительность за разумные деньги, зачем платить больше? Именно этот девиз объединяет миллионы пользователей Xiaomi.

Современные китайские смартфоны – образец качества, инновационности и доступности. Именно поэтому их выбирают большинство пользователей.