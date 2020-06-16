Все газеты «Всего Елисаветграда»

Ко Дню журналистов Украины, который отмечался 6 июня, весьма кстати оказалась и подборка сведений из справочника «Весь Елисаветград» за 1909-й год о местных средствах массовой информации, помещенная в рубрике «Периодическая печать».

Надо сказать, что и сама работа над справочником доказывает высокий профессиональный уровень тогдашней журналистики, ее аналитичность и способность к обобщениям, к критическому осмыслению действительности. Можно говорить о собственном стиле елисаветградской журналистики – немного ироничном и саркастическом по отношению к негативным сторонам городской жизни и деятельности руководства. Впрочем, и руководство города отвечало журналистам «взаимностью», потому что прикрыть газету для администрации тогда было парой пустяков. А работа над архивными материалами позволяет представить елисаветградских журналистов опытными краеведами, систематизаторами и поисковиками. Тем более, что рассматриваемое нами издание не единственное, потому что были справочники «Весь Елисаветград» и за другие годы, но сейчас о газетах.

Справочник «ВЕ» сообщает, что в 1909 году в Елисаветграде издавалось три газеты, но до этого: «Периодическая печать развивалась в Елисаветграде крайне слабо. До начала 90-х годов здесь издавалась лишь одна газета “Елисаветградский вестник” от 1876 года до декабря 1891 года». Кроме этого издания с достаточно серьезной историей, время от времени печатались и другие специальные газеты, например, «Известия городского самоуправления», «Известия общества сельского хозяйства», «Крестьянин», «Волшебный фонарь» (наверное, первая версия изданий о кино). Составители отмечают, что эти издания особой популярностью не пользовались, поэтому были временными, но, тем не менее, они были и вносили свою лепту в разнообразие культурной жизни города, который все равно нуждался в постоянной газете.

«Елисаветградский вестник» прекратил свое существование в 1891 году и только через почти 15 лет, в феврале 1903-го, издатель С. Лапидус основал газету «Елисаветградские новости», которая выходила до ноября 1908 года. В декабре 1904 года началась, можно сказать, эра газеты «Голос Юга», основанной А. Селевиным, но в августе 1906 года у нее уже был новый владелец – Д. Горшков. Надо отметить, что существование периодической печати тогда было сопряжено со многими трудностями цензурного характера, что было отмечено и составителями справочника. Они пишут, что газета «много раз закрывалась по распоряжению администрации», но возобновляла свою деятельность и была самым популярным изданием.

Начало 1900-х вообще было всплеском активности елисаветградских СМИ, но большинство из них, можно сказать, были однодневками. В 1906 году, с января по февраль, выходила «прогрессивная газета “Новая Россія”, закрытая администрацией». В мае 1906 года выходил журнал «Неделя русского еврея», а в 1908 году Г. Штейн два месяца, до конца декабря, издавал газету «Жизнь Юга», которая тоже прекратила свое существование, но уже по собственному желанию.

Имелось издание и других направлений, с подозрением на реакционность – газета «Союз», издаваемая в городе «Союзом русскаго народа» в 1907 году под редакцией И. Макеева, позже ставшая «Пробуждением», потом «Гласом народа», но это был глас вопиющего в пустыне, потому что в 1908 году газета под редакцией уже некоего Фоменко прекратила свое существование «из-за отсутствия средств».

Постоянными периодическими газетами можно считать всего несколько. Это уже упоминавшийся «Голос Юга» – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета под редакцией Д.Горшкова. К рукописям выдвигались достаточно строгие требования. Они должны быть написаны четким, разборчивым почерком на одной стороне листка, с подписью и адресом автора. При этом издатель делает интересное уточнение: «Рукописи без указания условий гонорара считаются бесплатными», а мелкие рукописи (наверное, короткие) и вовсе не сохраняются. Контора газеты находилась на углу Дворцовой и Ивановской улиц, в доме Музыканского – в самом центре города. Газета печатала материалы от собственных корреспондентов из столиц стран Европы, из крупных городов России, давала отчеты о работе Государственной Думы, причем их делали «собственные корреспонденты – члены Государственной Думы». Корреспонденты газеты имелись и во всех крупных населенных пунктах губернии, они присылали свои материалы по телеграфу и телефону. Годовая стоимость подписки с доставкой составляла 8 рублей, без доставки – 7 рублей. Можно было выписывать газету и помесячно, причем годовым подписчикам предоставлялась рассрочка оплаты в апреле и сентябре.

В городе издавалась и газета «правого направления», это «Новороссийский край», основанная С.Т. Варун-Секретом в январе 1908 года, причем удивительно, что она издавалась господином Ивановым на средства земства, т.е. в какой-то мере была официальным рупором власти, под редакторством Пржевальского. Годовая подписка с доставкой и пересылкой стоила тоже 8 рублей, с возможностью помесячной или поквартальной подписки, но: «народным учителям, земским служащим, рабочим и крестьянам делается уступка». Для этих категорий населения годовая подписка обходилась всего в 5 рублей. Подписка принималась в главной конторе на улице Ивановской, в доме того же Музыканского, где находилась и контора «ГЮ». Объявления стоили 10 копеек за строку, на первой странице цена удваивалась.

В Елисаветграде выходила еще одна газета, причем по понедельникам, средам и субботам. Это «Южный листок» под редакцией И. Линцера, который стоил всего одну копейку за номер. Объявление впереди текста стоило 20 копеек, а позади – в два раза меньше. Контора и редакция находилась на той же Ивановской улице в доме Зархэ. Похоже, что в Елисаветграде Ивановская улица была как Флит-стрит в Лондоне, где располагались все крупнейшие редакции и типографии. Кстати, в этом отношении Елисаветград был первооткрывателем, поскольку именно здесь, вернее, в крепости Св. Елисаветы, открылась первая в Украине гражданская типография, и случилось это в 1764 году. Правда, просуществовала она здесь недолго, потому что уже в следующем году перехала в Кременчуг.

Что касается наполнения елисаветградских газет, причем именно в 1909 году, то мы можем сослаться на Владимира Полищука, который подготовил подборку новостей из газеты «Голос Юга». Это типичная и вполне современная лента новостей о крупных и не очень происшествиях и сообщениях с мест. Здесь и общественная жизнь, и криминал, и вообще сообщения, как говорится, на все случаи жизни. Но интересно другое. Из этой подборки видно, что газеты в то время выполняли важную коммуникационную функцию между народом и властью. С помощью газет люди высказывали свои соображения или сообщали о нарушениях. Крестьянин Медяник, например, жаловался, причем, как тогда выражались, достаточно высоким штилем: «Такое отношение к своим обязанностям вынуждает меня посредством печати довести до сведения начальства» и т.д. Но главное, что газету уважали, поэтому так и писали: «Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты донести до сведения»…