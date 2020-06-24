Позитивная феерия Сергея Дриги

12 июня в областном художественном музее взору ценителей пейзажной живописи открылась выставка одного из самых известных художников Украины, нашего земляка Сергея Дриги. В экспозиции представлено 60 работ мастера, созданных им за последние несколько лет, в том числе и в период карантина. Название выставки – «Живописная феерия Сергея Дриги».

Зайдя в зал, в котором представлены работы Сергея Алимовича, сразу переполняешься восторгом и понимаешь, что это действительно феерично, ярко, красиво и живо. Пейзажи очень точно передают краски природы и все её детали. Благодаря картинам Сергея Дриги вы можете оказаться там, где сейчас желает побывать ваша душа: можете «прогуляться» по ночным улочкам Венеции, покрытым золотой листвой аллеям, заснеженным сельским дорогам или лазурному морскому побережью…

У Сергея Дриги есть свой авторский уникальный стиль. Увидев однажды его картины, сложно перепутать их с какими-то другими. Львиная доля произведений художника посвящена загадочному, таинственному, романтическому и в некоторой степени фантастическому приморскому «Городу Д» («Городу Дриги» или «Городу Детства»). Картины «Города Д» – по большей части пейзажи вечерней и ночной поры, улицы, освещенные фонарями и окнами зданий. По словам самого автора, это обобщенный образ приморских городов, таких, как Одесса, Марсель, Венеция, Неаполь, Брюгге, обогащенный фантазией художника и его любовью ко всему архаичному, обреченному на уничтожение неумолимой поступью цивилизации.

«Творчество Сергея Алимовича подходит под определение “позитивная живопись”. Оно яркое, солнечное, оптимистичное, заряжающее позитивной энергетикой и настроением, пробуждающее собственную фантазию и воображение. Таким образом оно создает функцию очень важного сейчас антидепрессанта. Автор отдает предпочтение работе на пленэрах, получая настоящее удовольствие от общения с живой природой. Беря за основу реальный пейзаж, он подключает фантазию, вследствие чего возникает интересный синтез реальной действительности, чувств и философских раздумий мастера, который будто бы находится вне времени и пространства. Очень приятно осознавать, что Сергей Алимович не просто художник-земляк, а ещё и постоянный партнер и искренний друг областного художественного музея, в котором хранятся и экспонируются 34 его картины. Трижды – в 2012, 2013 и 2015 годах – Сергей Дрига дарил нашему городу настоящий праздник искусства, устраивая в стенах художественного музея свои персональные выставки, которые вызывали несомненный фурор», – отмечает Олег Юрченко, заведующий отделом туристическо-краеведческой и информационной работы Кировоградского областного художественного музея.

На выставке вы можете увидеть различные работы мастера на осеннюю тематику («Аллея, убранная пурпуром», «Старый квартал», «Под ногами шорох», «Золотой блеск убранства», «Шепот листвы», «Улыбка осенних небес» и другие). Есть также несколько сказочных зимних пейзажей: «Рисует снег мечты», «От снега ночь бела», «Дружелюбный свет». Есть и один натюрморт – «Старый глек». Немало картин на весеннюю и летнюю тематику: «Легенды трав», «Лавандовая нежность», «Отбросив сумерки», «Украинский пейзаж», «Доброе утро» и другие. Большая часть картин, представленных на выставке, выполнена в традиционном для художника стиле «Город Д». Завораживают и восхищают романтичные итальянские пейзажи: отражающиеся в водах венецианских каналов золотые блики фонарей, гондолы, уютные улочки и старинные дома… Полотна Сергея Дриги выразительны, художнику с помощью яркого колорита удается мастерски передать игру света, воды и воздуха – как в ночных, так и в дневных пейзажах. Картины на морскую тематику поражают своей реалистичностью и красотой: чуть волнующаяся гладь воды, бирюзовые волны и удивительных красок небо.

В целом выставка вселяет радостное и позитивное настроение. Чем больше смотришь на произведения Сергея Дриги, тем больше хочется жить и замечать красоту в каждом мгновении, и тем больше понимаешь, насколько удивителен наш мир в любую пору года. Главное – посмотреть на него под правильным углом.

Для справки: художник Сергей Дрига родился 31 мая 1960 года в поселке Голованевск Кировоградской области. Детские годы будущего живописца прошли непосредственно в областном центре – Кировограде. В 1980-м Сергей окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова и начал активную выставочную деятельность всеукраинского, всесоюзного и международного уровня. Большую популярность и реноме отличного мариниста ему принесло участие в международных выставках «Нева-95» (Санкт-Петербург) и «Марина-96» (Одесса), а также персональные выставки в Одесской Морской галерее и галерее «На Уютной». Неоднократно работы мастера презентовались также и в странах далекого зарубежья, в частности – Болгарии и Бельгии. Немало его картин вошли в состав частных коллекций в странах Европы, США и Израиле. При всём этом поражает абсолютная скромность автора, отсутствие в нем склонности к саморекламе и критике в адрес других художников. Он не гонится за званиями, наградами, членством в Союзе художников Украины, удовлетворяясь той нишей искусства, которую ему уже удалось занять.

Редакция «УЦ» искренне рекомендует нашим читателям посетить замечательную выставку картин Сергея Дриги в областном художественном музее и от души насладиться этими чудесными произведениями искусства, окунуться в мир ярких красок и золотого настроения. Но, конечно, соблюдая социальную дистанцию и все меры предосторожности, ведь карантин пока продолжается…