О чем мечтают дети Украины

Не секрет, что пандемия, карантин и сопутствующие обстоятельства чуть ли не сильнее всего ударили по сфере культуры – выставки, спектакли, концерты были под запретом. Но творческим людям не до скуки и подсчета убытков, приносимых карантином. Николай Цуканов, основатель галереи «Елисветград», решил в это сложное время организовать в Интернете выставку «Мы не скучаем – мы мечту рисуем».

Как сказал сам Николай Николаевич: «Чтобы дети не скучали на каникулах, я предложил новую онлайн-выставку. В чем ее суть. У каждого из нас в детстве была мечта. Уверен, что сегодняшние дети тоже мечтают. Вот мы и предлагаем детям нарисовать свою мечту.

Для того, чтобы принять участие, нужно:

Разместить детский рисунок (фото ребенка не обязательно, количество рисунков не ограничено) на странице в Фейсбук “Щаслива дитина квітуча Україна”. Сопровождаем рисунок описанием – онлайн-выставка “Мы не нудьгуємо – ми мрію малюємо”, фамилия, имя ребенка, возраст, населенный пункт.

Выставка вызвала мощный резонанс. Число присланных работ приближается к тысяче! И то ли еще будет. Выставка будет длиться аж до 20 августа».

Так о чем же мечтают современные дети?

Ученики детской художественной школы города Вольногорска (Днепропетровская область), кажется, в полном составе приняли участие в выставке. Большинство мечтает… стать художником! Присылали в основном пейзажи.

Марианна Нечпал из Умани нарисовала… больницу, врачей, пациентов. В свои 10 лет она мечтает о том, чтобы все были здоровы.

Мария Партика из Хмельницкого (10 лет), судя по рисунку, мечтает о собаке. Ну и стать взрослой и красивой. Ох, не торопись взрослеть, Мария!

Шестилетняя Ева Шинкарук из города Рожище на Волыни мечтает полететь на воздушном шаре над Парижем, и вообще, исследовать мир с воздуха.

Юлиана Монатик из Луцка хочет путешествовать на поезде: «Подорожі – моє захоплення!

Сяду у поїзд, хай собі їде,

Може, у Прагу, може, у Відень».

Чего только нет на детских рисунках! Кто-то мечтает побыстрее начать есть арбузы, арбузы и рисует. Другие рисуют диковинные дома, сказочных животных, загадочную страну Джуманджи, море, леса и горы, радугу, котиков, балерин, портреты и автопортреты. А еще очень много цветов.

География конкурса поражает. Кроме Вольногорска, прислали свои работы десятки юных авторов из Глухова Сумской области, также массово приняли участие детки из Овидиополя Одесской области. А так – работы со всей Украины.

С 1 июля галерея открыта для индивидуальных посещений, для групп не более 10 человек , придерживаясь всех необходимых мер, в том числе масочного режима.

Проводятся мастер-классы с группами детей до 10 человек, при соблюдении всех мер предосторожности.

Ну и выставка продолжается. Участникам высылаются дипломы.