Ячмінь – до комори!

Насправді мить істини – не вибори. Мить істини – це жнива! Через складні погодні умови їх боялися і в них вірили, заради них селяни страждали, долали негоду й негаразди. Цьогорічний посівножнивний цикл – перший, який відбувається за нової влади, але схоже, що проблеми аграріїв не зникли.

Ще перед початком кампанії ходили чутки про ледь не офіційні тарифні «пропозиції» від силовиків – у формі річного внеску за безконтрольний пропуск вантажівок з зерном в бік портів. Подейкують, що й ціною на зерно нового врожаю теж будуть маніпулювати не на користь фермерів. Але за будь-яких умов селяни жнивуватимуть, а як це відбувається, нам розповів керівник ФГ «Сімфо» з села Недогарки Олександрійського району Олександр Олійник:

– Ми почали жнива 3 липня, але не підряд. Затяжна весна вплинула на вегетаційний період рослин і на їхнє достигання. Якщо останні років п’ять ми починали жнивувати 24-26 червня, то в цьому році початок відтермінувався на пізніший час, але це стосується озимого ячміню, врожай якого очікується кращим, ніж у минулі роки. Зараз ми взяли лише відсотків 10 площ, а вже маємо сюрприз – на гривню подорожчала солярка, і це лише початок жнив. Але ж ціну на зерно ніхто на підвищив? Швидше, буде навпаки, коли побачать, який вал. З запчастинами проблем немає, коронавірус на нас не вплинув, у селі знають, що якраз зараз потрібно працювати, бо день рік годує. Дощі можуть впливати, але зараз техніка на порядок краща, і якщо раніше зайва вологість була проблемою, інколи зернові вилягали, то зараз її нема. Є спеціальні насадки, стеблопідйомники, різні жатки, які дозволяють взяти й повалений хліб.

Тривалість жнив залежатиме від погодних умов, але Бог, як кажуть, дає на жнива 10-12 днів. Ми – молодці, якщо через дощову погоду впораємося за 20 днів. Але сьогодні технологія виробництва зернопродукції змінилася, тому зараз майже ніхто не кладе врожай у валки й не скошує на звал. Через це сьогодні відсутня небезпека проростання та втрати зерна. Сьогодні в нас пряме комбайнування, і два комбайни без проблем можуть зібрати 100 гектарів за день.

Ячмінь дає в середньому 40-42 центнери з гектару, я від колег чую різні цифри, усе залежить від технологій, але на ячмінь буде гарний врожай. Хоча рік холодно-мокрий, але раніше казали: «Сій в грязь – будеш князь». Це не про пшеницю, а про ячмінь. Для збирання пшениці ще не прийшов час, але інтенсивний початок жнив буде з 15 липня.