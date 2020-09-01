Поможем, чем можем

Эта новость шокировала всю страну. В стельку пьяный майор на территории Военно-медицинской академии в Киеве сбил автомобилем трех девушек-курсанток. Двоим из них ампутировали по ноге… В наиболее тяжелом состоянии находится Александра Гуй родом из села Пушково Голованевского района. До поступления в Военно-медицинскую академию она успела закончить Киевский медицинский университет имени Богомольца. Под вопросом – сохранят ли ей вторую ногу…

Ее отец Николай – священник. Естественно, он сразу примчался к дочери в столицу. «Ее привезли в военный госпиталь в Киеве. Из-за ДТП моя дочь потеряла много крови, но она старается не падать духом, – сказал Николай Гуй. – Ей сделали уже три операционных вмешательства. В данный момент ей делают операцию на ноге (это было в воскресенье. – Ред.). Врачи одну ампутировали, а вторую пока пытаются спасти, ведь прямо после аварии она просто висела на жилах. Сколько еще осталось операций, я точно не знаю», – добавил отец пострадавшей.

«Когда медики приехали, девушки лежали на асфальте, одна под лестницей, другая – на месте, где их сбили. Как мог легковой автомобиль так сбить, чтобы им ампутировали ноги, я не могу понять, это просто страшно. Девушки – будущие слушательницы военной академии, военными медиками должны были быть. Им в среднем по 23 года, и такое несчастье произошло», – поделилась подробностями трагедии свидетель.

Спасти вторую ногу реально, говорит отец девушки: «Провели операцию на уцелевшей ноге, врачи наблюдают, в ноге чувствуется тепло, поэтому шансы, что она сохранится, есть».

Сейчас нашей землячке необходима материальная помощь, которую вы можете перечислить на указанный номер карточки: 5168 7427 1226 5895, Николай Гуй.

Он, кстати, высказался и о человеке, сделавшем его дочь инвалидом: «Как христианин, священник, я сочувствую военному, который совершил этот наезд, – у него есть семья, двое детей. Но если в стране, где ведутся боевые действия, высший личный состав позволяет себе садиться пьяным за руль, целенаправленно наезжать на людей, то с кого брать пример? В армии должна быть дисциплина, такое должно караться».

Кто виновник трагедии? Майору Владимиру Холодному 46 лет. Офицер из числа тех, кто в АТО не участвовал, служит начальником курса факультета подготовки военных врачей. Был за рулем «Тойота Приус», которая находится под залогом. Предварительно его задержали на 60 дней. В суде он сказал: «На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни – это честь и совесть. В том, что я совершил, я каюсь, и нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает, – моими друзьями, знакомыми. Прошу предоставить мне возможность оказывать помощь пострадавшим».

В момент ДТП в организме Холодного обнаружили 2,9 промилле алкоголя, что почти в 14,5 раз превышает норму. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

А мы все давайте поможем, чем можем, Александре.