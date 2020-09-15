«Иваны, не помнящие родства»

Под таким заголовком в журнале «Огонек» в 80-х годах прошлого столетия была опубликована статья, в которой описывались события, имеющие место в Кировограде. В ней осуждались действия городских властей, выделивших участки под застройку на месте фамильного склепа генерала Эммануэля. Тогда под напором общественности захоронение удалось сохранить. Похоже, история может повториться.

Наш добрый друг Александр Михайлов, директор кооперативного колледжа экономики и права имени Сая, привел к месту захоронения Эммануэля студентов на вводную лекцию по историографии и, по его словам, онемел. «Буровые, тягачи, рабочие – ведутся земляные работы. Я затребовал разрешительные документы. Они сначала ругались, потом скисли, поутихли. Оказалось, что облэнерго через субподрядчиков из Полтавы рядом с усыпальницей генерала Эммануэля, находящейся по переулку Санаторному, хотят поставить электрическую подстанцию. Территория эта внесена в реестр охранных земель. Кроме того, подстанцию намерены поставить в центре детской площадки да еще и над газопроводом», – рассказал Александр Васильевич.

Михайлову удалось выяснить, что горсовет действительно выделил энергетикам 6 квадратных метров земли для подстанции. Но в проекте, который ему показали, не оказалось согласований с облгазом, водоводом, управлением культуры, специнспекцией. Нет ни одной подписи! Может, застройщики намерены использовать проверенную схему: сначала поставить, а затем оформить?

Мы обратились за комментарием к начальнику городской специнспекции Андрею Максюте, который оперативно отреагировал на тревогу Александра Михайлова. Оказалось, специнспекция запросила документы в облэнерго, чтобы их изучить. Пока что энергетики и их подрядчики никаких работ на Санаторном не ведут. «Выделена земля, есть проект, средства, заказ горсовета на дополнительную электрификацию микрорайона. Вроде бы ничто не мешает вести работы. Но нет согласований со службами, – заметил Максюта и добавил уже не как чиновник. – В конце концов, есть громада Маслениковки и громада города. Нам не нужны социальные волнения. И я против того, чтобы строить что-либо на могилах».

Знаете, что ответили строители Михайлову на его замечание о могиле генерала Эммануэля? «Так это же генерал царской армии»… Без комментариев. Хотя нет, с комментарием. Поручик Бутурлин, впоследствии известный военный историк, так писал в своем дневнике о генерале: «Полковник Эммануэль – действительно выдающийся человек, и если ему дадут надлежащий ход, то он приобретет громкое имя во главе армий, для предводительствования которыми он, кажется, создан самим небом. Основательный и глубокий ум, соединенный с обширным образованием, позволил ему приобрести драгоценные военные качества. Он добр, прямодушен, храбр, одним словом, вполне благородный человек во всех отношениях. Его храбрость так прекрасна, так всегда и везде ему присуща, так спокойна, что видеть его в пылу боя доставляет истинное удовольствие. На губах его постоянно блуждает добродушная и спокойная улыбка и в то время, когда он угощает у себя дома за обедом, и когда находится в двадцати шагах впереди полка, который он ведет в атаку. Он тверд, но не придирчив к своим подчиненным, которые настолько же боятся его, насколько уважают и любят».

Фото Павла Волошина, «УЦ».