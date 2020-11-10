Резерв второй волны

Три медучреждения – областной госпиталь для ветеранов, Кропивницкую ЦРБ и бывшую больницу рудоуправления – перепрофилируют в случае обострения эпидемической ситуации и стопроцентного заполнения койко-мест в больницах первой и второй волн. Об этом заявила заместитель председателя ОГА Светлана Лобанова.

По словам вице-губернатора, кроме перепрофилирования медицинских учреждений сугубо под больных COVID-19, также как госпитальные площадки рассматриваются еще два объекта – спорт­школа «Надежда» и спортзал факультета физвоспитания педуниверситета. Даст Бог, до этого не дойдет. Пока же мы поинтересовались у директора областного департамента здравоохранения Олега Рыбальченко, насколько готовы три медучреждения принять «ковидных» больных.

– Все три больницы в качестве резервных, в принципе, готовы, – заметил Олег Николаевич. – Для того, чтобы они начали принимать больных коронавирусом, необходимо решение губернатора. А после – согласование с Национальной службой здоровья и Кабмином. Это происходит довольно быстро – в течение трех дней. На сегодняшний день нет такого решения и нет необходимости в нем. У нас в области 570 «ковидных» коек, задействовано около сорока процентов.

Но есть проблема с пневмониями. Это плановая госпитализация, и участковые врачи должны ее согласовывать, а не просто направлять в стационар без контроля за тяжестью состояния. В итоге получается сумбур с потоками пациентов, тогда как диагностические больные и с положительным тестом должны быть разделены, чтобы не было возможности инфицироваться. Что касается использования спортивных залов в качестве госпитальных площадок, то этот резерв должен быть по требованиям гражданской обороны.

Главный врач Центральной городской больницы Кропивницкого Александр Артюх сообщил, что из 225-ти «ковидных» коек медучреждения сегодня заняты 105. От каждого из нас зависит, как скоро количество не занятых коек заполнится.