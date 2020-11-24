Премия имени Осмеркина: названы победители

Конкурсная комиссия по определению победителей областной премии в области изобразительного искусства и искусствоведения имени Александра Осмеркина определилась. В трех номинациях названы лучшие по итогам уходящего года. И всех троих мы прекрасно знаем.

В номинации «Национальная традиция» победил Александр Демиденко, член Национального союза художников Украины, за роспись алтаря собора Святого Владимира. Храм УАПЦ расположен в Кропивницком возле здания «Кировоградгаза». Кандидатура Демиденко выдвинута на соискание премии советом Кировоградской областной организации НСХУ.

«Новые направления» – так называется еще одна номинация. Музей искусств решил выдвинуть кандидатуру Владимира Остроухова, известного художника, ныне проживающего в приюте «Затишна оселя» в Аджамке. Недавно во дворе приюта была проведена персональная выставка Владимира Ивановича, которая впечатлила гостей. И логично, что премию художник получит за серию работ последних лет.

Елена Гуренко, искусствовед, педагог, стала победителем в номинации «Искусствоведение и история искусств». Елена Андреевна написала книгу «Дерево жизни Надежды Падурской: очерк жизненного и творческого пути художницы». Кандидатуру Гуренко выдвинула областная библиотека Чижевского. Прекрасно знаем и Елену Андреевну, и Надежду Ивановну (на фото ее автопортрет). Это большая удача, что они встретились, познакомились, подружились. Художница живет и творит во Власовке, в интернате для людей с инвалидностью. Елена Андреевна преподает историю искусств в художественной школе имени Осмеркина.

Вручение премии победителям состоится в декабре, накануне дня рождения Осмеркина, в помещении Кировоградского художественно-мемориального музея имени художника. Демиденко и Гуренко однозначно будут присутствовать. Остроухов, по причине здоровья, вряд ли. А хотелось бы увидеть весь пьедестал. Может, в Аджамку поехать? Художника это событие вдохновит на новые шедевры.