Спасибі за життя

Що може бути простішим, ніж слова вдячності лікарям за їхню роботу? Але не всі спроможні їх висловити, вважаючи, що вони просто виконують свій професійний обов’язок, як і всі інші громадяни. Але, погодьтеся, відремонтувати дорогу чи налагодити опалення – це одне, а врятувати здоров’я та життя – інше.

Добре слово кожній людині приємно. Й лікарі – не виключення. Особливо сьогодні, під час коронавірусної пандемії, коли від вчасної та фахової медичної допомоги в повному сенсі слова залежить життя пацієнта. Жителька обласного центра Наталія Савіних через «УЦ» висловила щирі слова подяки медичним працівникам обласної лікарні.

Наталія Олександрівна – педагог. Багато років працювала в Світловодську, потім очолювала першу школу Кропивницького. Переконана, що лікарів потрібно підтримувати завжди, а сьогодні особливо.

«Так раптом сталося зі мною, що в одну мить я потрапила до лікарні – відділення інтенсивної терапії обласної лікарні. Життя опинилось на межі. Спасіння залежало тільки від них – лікарів. І вони свою справу зробили віртуозно, у вищій мірі професійно.

Намагаюсь знайти потрібні слова, щоб передати всю силу та щирість моєї вдячності. А вони при цьому спокійно заявляють: “Спасіння людей – це наша робота”.

Ерудовані, компетентні, талановиті професіонали, красиві, добрі, світлі люди – все це про вас, мої дорогоцінні лікарі, анестезіологи, реаніматологи. Низький уклін вам – тим, хто створив чудо. Схиляюсь перед вашою героїчною працею. Перший, хто прийняв мене у відділенні, незважаючи ні на які обставини, мій рятівник Ілля Вікторович Сорочан. Далі його змінив лікар Артем Юрійович Ларіков. Скажу коротко: вони повернули мене до життя. Велика вдячність вам, Світлана Миколаївна Драган, мій лікуючий лікар, яка поставила мене на ноги.

Поки я знаходилась у відділенні, не могла не помітити чіткої, злагодженої роботи всього працелюбного, відмінної виучки, персоналу. На моє здивування їхніми вмілими діями і навичками медсестричка відповіла: “Нас так навчили”.

Ми цінуємо вашу працю, дорогі наші сестри милосердя. Це і старша медсестра Ірина Юріївна Завітнєвич, медсестри Наталія Валеріївна Коростієнко, Наталія Володимирівна Шмалько.

Очолює таку унікальну команду завідуючий відділенням Олександр Анатолійович Агапєєв. Назавжди вдячна йому за теплі слова підтримки, які допомогли мені відчути віру в себе. У відділенні створено атмосферу високої відповідальності за виконання професійних обовꞌязків, з одного боку, доброго, турботливого ставлення до пацієнтів, з іншого.

Пробачте, із зрозумілих обставин не змогла назвати всіх. Але вдячна абсолютно всім. Ваша колективна праця з таким колосальним навантаженням, без нормального сну і відпочинку, яка спрямована завжди на результат, викликає тільки любов і повагу.

Спасибі, що в надзвичайних умовах пандемії зробили свою роботу чесно, безкорисливо, самовіддано, на межі всіх своїх можливостей. Спасибі, що у важкий для всіх нас період тривоги і напруженості через коронавірус ви керуєтесь незламним принципом: головна цінність на світі – життя людини.

Спасибі за все! За те, що в наш час маєте якісні знання і вмієте класно та ефективно лікувати. За те, що приймаєте на себе перший удар, лікуєте, хворієте самі, одужуєте й продовжуєте свою справу. За те, що слугуєте високим ідеалам свого покликання. За те, що нікуди не поїхали за будь-яких обставин. Ви – зі своїм народом, працюєте на рідній землі, у рідному місті.

Будьте здорові і щасливі! Ми всією душею вболіваємо за вас. Ми вас любимо. Ще не вмерла медицина».