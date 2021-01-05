Андрей Назаренко: «Хочу построить спорткомплекс вместо разрушенного “Колизея”»

Наша газета остается верной своим традициям и публикует в первом номере нового года интервью с главой Кировоградской областной госадминистрации Андреем Назаренко. Наверняка впереди нас ждет очень непростой год, и мы еще не раз встретимся с Андреем Валерьевичем, но сегодня говорим о простом и понятном, о том, что интересно каждому из нас.

– Традиционный первый вопрос: как встретили Новый год?

– Новый год встретили в Кропивницком, с женой и ребенком, были родители жены, они живут здесь. И также приезжали мой отец и младший брат. Вот в таком кругу мы встретили Новый год.

– Еще не так давно в предновогодние дни губернаторы со своими замами носились, как угорелые, превращаясь в штатных Святых Николаев и Дедов Морозов. У вас наверняка было уже поспокойнее в связи с карантином?

– Да, было относительно спокойнее, можно сказать, карантин и пандемия действительно внесли свою лепту. Знаете, хотелось бы носиться с подарками и поздравлять детей с Новым годом, но сейчас нельзя посещать ни детские дома, ни учебные учреждения, поэтому в этом году обошлось даже без так называемых губернаторских елок, которые по традиции каждый год проводились для детей со всей области под эгидой главы облгосадминистрации в нашей филармонии. В этом году, к сожалению, было без них. Будем надеяться, что в следующем году пандемия закончится, и будет все как прежде.

– Вы уже четыре месяца в должности главы облгосадминистрации. Не разочаровались, не жалеете, что согласились?

– Ни на минуту не жалею, не разочаровался, работа очень интересная, вызовов очень много, действительно хочется сделать то, о чем я говорил в своей речи, когда президент меня назначал на должность главы облгосадминистрации. А именно: вернуть доверие граждан к власти, раскрыть инвестиционный потенциал нашей Кировоградской области. И третье, нужно, чтобы люди действительно гордились тем, что они проживают на Кировоградщине.

– Кстати, сколько часов длится ваш рабочий день?

– Рабочий день длится с восьми – полдевятого и пока не закончится, то есть иногда это бывает в семь вечера, иногда и в 12 часов ночи. Каждый день по-разному, в зависимости от тех задач, которые есть или появляются на протяжении дня и того, что было запланировано, скажем, на неделю, месяц.

– Вы – фигура из президентской вертикали власти. Как складываются у вас отношения с Офисом президента, с Кабмином? Почему я спрашиваю? Раньше, случалось, ваши предшественники неделями не могли связаться с нужным чиновником.

– Сейчас, когда пандемия внесла свою лепту в нашу работу, много совещаний проводится онлайн. Есть регулярные совещания с премьер-министром, там присутствуют все министры, и каждый глава области может задать вопрос в онлайн-режиме. Есть совещания, которые проводят глава Офиса президента и курирующий зам главы Офиса президента. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то нехватка коммуникации. Она есть, ХХІ век все-таки, есть номера телефонов премьер-министра и министров – можно написать смс, позвонить, всегда можно быть услышанным, скажем так. Это то, что доказала наша кризисная ситуация с шахтерами. Мы были с премьер-министром на прямой связи и решали вопросы, скажем так, сразу по мере их поступления.

– Еще одна проблема украинских глав ОГА – отношения с местными элитами. Кто из влиятельных кропивничан готов подставить вам свое плечо?

– Ну, я человек не новый в области. И представителей местных элит я знал уже давно, и с каждым из них у меня сложились свои отношения. Вот Станислав Семенович Березкин, Царство ему Небесное, это был человек, на которого можно было всегда положиться, и он всегда готов был подставить плечо. Очень жаль, что так внезапно оборвалась его жизнь. Евгений Степанович Бахмач, Павел Леонидович Штутман – я считаю этих людей патриотами Кировоградщины. Я много раз говорил, что эти люди могут жить в любой точке мира, но они живут здесь, работают здесь и здесь создают рабочие места, и они всегда помогают. Если ты говоришь, что нужно помочь для какого-то благого дела, они готовы подставить плечо и помогать.

– Другая вечная проблема чиновников высокого ранга – это неудержимая лесть подчиненных. Нам, журналистам, всегда печально наблюдать, как умный человек начинает благосклонно относиться к славословию в свой адрес. Вам хватает самоиронии не вестись на подобные спектакли?

– Хватает. У меня в жизни было… нельзя назвать это взлетами и падениями, были моменты, когда ты понимаешь, что эти люди, которые тебе льстят, они далеко тебе не друзья, они льстят твоей должности. Я к этому отношусь… с пониманием и умею себя контролировать, чтобы не поддаваться на лесть, а идти своим путем, который сам себе наметил.

– Андрей Валерьевич, скажите, как на духу, что больше всего мешает вам работать?

– Бюрократия. Я принял решение, и мне кажется, что его легко воплотить в жизнь, но возникают бюрократические барьеры, и они мешают быстро и качественно воплощать идеи и что-то создавать, что-то делать. Вот бюрократия очень сильно, мне кажется, мешает, и с этим нужно как-то бороться.

– Мы с вами не раз встречались на бейсболе. Продолжаете интересоваться этой замечательной игрой?

– Да, я познакомился с бейсболом здесь, на Кировоградщине, 8 лет назад. С этого момента часто приезжал на бейсбольные матчи, которые проходили на стадионе в Кропивницком. Я очень хочу достроить этот стадион, тем более что у нас в этом году должен состояться чемпионат Европы U-18, летом, в августе, и до этого момента очень хотелось бы наконец-то довести этот стадион до ума, чтобы он мог принимать состязания такого уровня. И я думаю, что у нас с этим все получится, будем работать в этом направлении.

– На что, кроме работы, находите время?

– В основном только на семью, да, работа и семья, больше как таковых увлечений других и нет.

– Сами читаете и смотрите СМИ или вам кладут папочку с цитатами?

– Нет, СМИ смотрю сам. Я сам читаю Фейсбук, смотрю СМИ каждый день, то есть все новости смотрю сам. Люблю смотреть по телевизору, когда хватает на это времени, различные аналитические ток-шоу.

– У каждого из ваших предшественников была своя «большая стройка». У Ларина – театр. У Кузьменко – дороги и больницы. А какой большой проект хотелось бы реализовать вам? Чтобы годы спустя люди говорили – это Назаренко сделал?

– Знаете, действительно, у меня уже есть такой проект. У меня есть друг, он архитектор, живет сейчас в Варшаве. Он его уже даже нарисовал, – это мультифункциональный комплекс для детей, где они могли бы заниматься спортом и развивать свои творческие способности, вместо разрушенного «Колизея» возле 4-й школы. Там очень классная локация, и я просил деньги, чтобы выделили в этом бюджете, обращался ко всем депутатам, к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Моя идея состоит в том, что не нужно выдумывать что-то новое, есть в Польше такой проект, реализованный в 2016 году. Он не так дорого стоит. Просто купить этот проект, не проектировать заново, и построить. И я очень надеюсь, что это получится, если не в этом году, то в следующем. Потому что этот «Колизей» уже давно опасен, там дети и подростки, его нужно убрать и построить новое здание. Это очень интересная штука, я как-то покажу. У меня есть 9-минутный ролик, как это все выглядит. Вот это одна моя идея. И вторая – хочу все-таки завести «Мак-Дональдс» в областной центр, во-первых, я пообещал своему сыну, во-вторых, я понимаю, что «Мак-Дональдс» – это маркер. Это не ресторан «вредной еды», это маркер того, что, если зашел «Мак-Дональдс», значит, пойдут и другие инвесторы.

– Наше интервью подходит к концу, и напоследок хочу сделать вам комплимент: вы – один из самых доступных губернаторов. Я желаю вам сохранить это качество и в Новом году.

– Спасибо. Я уверен: власть должна быть открытой. Поэтому мы и журналистов вернули на наши аппаратные совещания, и я активно веду страницу в Фейсбуке, и веду Telegram-канал, потому что это XXI век, так быстрее всего происходит общение, и я готов встречаться, обсуждать, работать с журналистами, решать ряд вопросов для того, чтобы сделать работу облгосадминистрации открытой, чтобы люди подсказывали, на что нужно обратить внимание и что сделать.