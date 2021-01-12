Субсидии. Семь подарков от Кабмина

В 2020 году правительство трижды вносило изменения в порядок назначения субсидий – например, увеличивало социальные нормы потребления коммунальных услуг, автоматизировало переназначение этой помощи, учитывало доходы не за 6 месяцев, как ранее, а лишь за месяц, предшествующий обращению за помощью. В последнюю неделю ушедшего года Кабмин сделал многим украинцам еще один приятный подарок под ёлочку: существенно расширена категория тех, кто может рассчитывать на государственную помощь в оплате коммуналки. Что же можно найти в этом подарке?

Итак, первое. Теперь в управленниях соцзащиты не будут собираться толпы людей, подвергая себя и других опасности заражения коронавирусом. Личный прием граждан для подачи заявлений на назначение субсидий запрещен. Заявление можно будет подать в местной громаде, в том числе в Центрах по оказанию административных услуг, отправить по почте или воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте соцзащиты или в приложении «Дія». «Это связано с реформой децентрализации, – сообщила министр соцзащиты Марина Лазебная. – В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей, а также специально обученные нами люди. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям».

Второе: более чем трем миллионам получателей субсидий они были переначислены автоматически. То есть никаких документов никуда носить не нужно, если человек ранее получал субсидию, он и будет продолжать ее получать.

Третье: государство нашло возможность назначать жилищные субсидии, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям. Ранее существовало требование непременной уплаты «единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального суммарного в течение трех месяцев в периоды, за которые учитываются доходы при назначении этих видов государственной помощи». Теперь такого условия не существует. Сюда же можно отнести тех, кому предоставляется помощь по частичной безработице на период карантина, и лиц, не имеющих доходов и, в соответствии с законодательством, освобожденных от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Четвертое: при подаче документов для назначения субсидий малообеспеченным семьям, одиноким матерям, а главное – лицам, получающим среднемесячную компенсационную выплату, предназначенную неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы, указывать фактически (!!!) полученные такими лицами доходы, а не условные суммы для неработающих трудоспособных граждан.

Пятое: предоставлена возможность получать субсидию семьям, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо находящиея за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Ранее необходимо было декларировать доходы, сейчас этого не требуется.

Шестое: также получили право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лица, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования. В прошлые годы наследование жилья было одной из причин отказа в назначении субсидии.

Седьмое: если в семье есть те, кто прописан в данном домовладении, но не проживает по месту прописки, также можно подать документы на субсидию, и соответствующая комиссия примет решение в случае, если указанные факты подтвердятся. То есть оплата коммуналки будет производиться фактически проживающими по данному адресу гражданами.

Ну что ж, подарок вроде бы неплохой. Давайте будем надеяться, что все то, что принял Кабмин, станет реальным подарком для многих украинцев, в отличие от существенного подорожания практически всей коммуналки, которым нас уже «порадовали» чуть ранее.