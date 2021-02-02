Медальный зачет

Жителям Кропивницкого и гостям города, интересующимися медальерным искусством и нумизматикой, самое время посетить областной музей искусств, так тепер называется областной художественный музей. Здесь с 21 января развернулась выставка «Кабинет медалей и монет». Для журналиста «УЦ» экскурсию провел завотделом туристическо-краеведческой и информационной работы музея Олег Юрченко.

Это долгожданное событие не только для сотрудников музея, но и дань памяти одному из самых известных коллекционеров Елисаветградской истории Виктора Петракова. Олег Юрченко работал с коллекционером: «Він особисто передав до нашого музею 144 медалі і монети з надією, що в майбутньому це буде повноцінний медальний кабінет». Кстати, медаль с портретом Виктора Петракова тоже представлена на выставке.

Благодаря новому оборудованию, стеллажам и шкафам, полученным от Украинского культурного фонда, мечта известного коллекционера осуществилась. Теперь посетители могут достаточно комфортно ознакомиться с богатой коллекцией медалей. Если кто думает, что речь идет о милитарных или трудовых знаках отличия, то это не так. Здесь выставлены образцы медальерного искусства, то есть изготовленные в высоком художественном и техническом разрешении мемориальные медали. Мы называем их памятными медалями, на них изображены или исторические личности, или отражены какие-то события. Надо отметить, что монеты часто тоже являются своего рода мемориальными, поскольку с давних времен снабжались рельефными портретами.

«Кабинет медалей и монет» дает возможность ознакомиться с современным медальерным искусством, представленным в основном мастерами из Кировоградской области. Это прежде всего заслуженный художник Украины Вячеслав Попов из Светловодска. Он создал более 200 высокохудожественных медалей, в основном с изображением исторических личностей или знаковых событий нашей истории. Его работы экспонируются или хранятся в лучших музеях Украины и мира, а также в частных коллекциях. Их отличительная черта – высокая художественность и портретная достоверность, высочайшее качество исполнения и оригинальный творческий замысел.

Особенностью работ другого нашего земляка-медальера Андрея Нименко (1925-2006) является их размер, поскольку они больше, чем традиционные памятные медали. Кроме изготовления медалей, Андрей Нименко занимался скульптурой, литературой, резьбой. Памятники, скульптуры и барельефы его работы украшают улицы многих городов Украины. Это говорит о разносторонности таланта, который в полной мере проявился и в изготовлении памятных медалей. Он одним из первых возродил в Украине искусство гравирования на металле и достиг высокого уровня, в чем могут убедится посетители кабинета.

Другой частью экспозиции является выставка монет, причем значительной частью это собрание пополнялось за счет передачи их в музей таможнями нескольких областей Украины. То есть фактически это конфискованная контрабанда, которую удалось пресечь. Всего в фондах музея хранится 457 монет из разных стран мира. Каждая из них имеет свою историю, но наверное, требуется и сопровождающая печатная информация с изображением выставленных монет, с короткой историей или обстоятельствами конфискации, потому что взять и потрогать их руками никак нельзя, а рассмотреть хочется поближе…