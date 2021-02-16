«Что может горстка героев»…

Александр Черный и Александр Ковальков презентовали книгу о роли отдельной воинской части в определенный исторический период – «Елисаветградский гусарский полк в наполеоновских войнах». На самом деле эта книга о преемственности традиций, о героизме и служении долгу, несмотря на систему политических координат и нравственных ценностей, в которых находилась Украина.

Как-то так получилось, что историки, и особенно советская пропаганда, обходили стороной участие украинских воинских формирований в войне России против Наполеона. В лучшем случае вспоминали, что «батько» украинской литературы Иван Котляревский занимался комплектованием казачьих полков для отражения нашествия «двунадесяти языков». Соответсвенно, почти ничего не было известно и об участии Елисаветградского и Александрийского гусарских полков в боевых действиях.

К сожалению, в последнее время некоторые местные краеведы просто изощрялись в высмеивании елисаветградских воинских традиций или старались свести сведения о полках к байкам об увлечении картами, вином и женщинами. На самом деле история гусарских полков – это история доблести и славы, и она писалась кровью во все времена. Поэтому глубоко символично, что в истории города и страны особое место занимали и занимают Третий Елисаветградский гусарский полк и Третий полк специального назначения. Киборги были здесь во все времена…

Тема преемственности воинских традиций Елисаветградщины-Кировоградщины окончательно нашла свое подтверждение в этой книге. Авторы пишут, что отсчет этой истории начался в 1764 году, когда на базе Новослободского казачьего полка был создан Елисаветградский пикинерский полк. Он, в свою очередь, после нескольких реорганизаций и стал гусарским полком в 1796 году.Уже тогда на «европейском театре военных действий» гремели пушки Наполеона, который взялся перекраивать карту Европы на свое усмотрение.

В 1805 году взошло «солнце Аустерлица» – состоялась битва, в которой Наполеон разбил армию трех императоров. В составе Российской армии в этой, одной из самых знаментитых, битве мировой истории самое деятельное участие принимал и наш полк, который попал на поле боя прямо из Елисаветграда, причем находился в авангарде армии. Елисаветградские гусары под командованием Ерофея Остен-Сакена, шефа полка, несколько раз атаковали французов, при этом командир получил тяжелое сабельное ранение и попал в плен, но его отбили свои, а во время этой атаки поручик Сотников собственноручно убил 6 французов. В том бою принимал участие и 15-летний сын шефа полка – таковы были традиции.

Позже елисаветградские гусары обрели специализацию, находясь в арьергарде, то есть прикрывая основные части армии. Это одна из самых тяжелых задач, потому что арьергард находился под постоянным давлением передовых вражеских сил, и пока он их сдерживал, основные силы получали возможность отступить, занять выгодные позиции или перегруппироваться. При этом надо помнить, что тогда гусары сходились с французами грудь в грудь, и это всегда было кровавой рубкой. Отсюда и потери, но отсюда же и пренебрежение к опасности и даже к смерти, и, наверное, отсюда же и гусарство в мирной жизни – живем один раз!

Так же отчаянно Елисаветградский гусарский полк вместе с Александрийским гусарским дрались в битве при Прейсиш-Эйлау в 1807 году, в других боях этой военной кампании, и все об этом есть в книге.

Наш гусарский полк был первым, кто начал стычки с французским авангардом на территории империи, сразу после переправы Наполеона через Неман, и потом в течение длительного времени вел арьергардные бои с наступающим противником. Это бои без отдыха и сна, пока основные силы отступали в глубь страны, истощая вражеские силы. За эти бои полк был награжден орденом Св. Анны, а потом была защита Смоленска, где арьергард задержал французов, пока русская армия отступала за Днепр. В том бою погибло 13 тысяч человек с обеих сторон.

Дальше было Бородино, где атака елисаветградских гусар заставила Наполеона лично «разруливать» ситуацию на фланге. Об этом эпизоде Кутузов докладывал царю, а в военных донесениях отмечался подвиг рядового Герасименко, который первым врубился во вражескую колонну и пленил двух офицеров. После Бородинской битвы елисаветградские гусары в составе летучих отрядов наносили французам постоянный урон, принимали активное участие в основных битвах того периода, захватывали города в кавалерийских атаках и преследовали французов вплоть до переправы остатков войск Наполеона через Березину.

Но елисаветградские гусары принимали активное участие не только в, так сказать, открытой фазе войны 1812 года. К примеру, я не знал, что рядовой лейб-эскадрона Федор Самусь, или Потапов, – наш земляк. Он организовал партизанский отряд в количестве 3 тысяч человек, уничтоживший такое же количество французов. Его словесный портрет заслуживает особого внимания: «Высокий, стройный, блистательной храбрости», хотя в то время удивить гусар храбростью было сложно.

Елисаветградские гусары принимали активное участие и в заграничном походе 1813-1814 годов, закончившемся взятием Парижа и отречением Наполеона. В знаменитой «битве народов» под Лейпцигом в 1813 году опять отличились елисаветградские гусары под командованием Герасима Шостакова, который называл себя Шостаком, из «малороссийского шляхетства». Отличились елисаветградцы и в боях под Парижем. В донесении царю писалось: «Полк показал, что может горстка героев против бесчисленных сонмищ». За свои победы полк не раз был награжден эксклюзивными императорскими наградами типа значка на кивере, но самой почетной наградой, наверное, было уважение к полку в войсках, когда в прошении о переводе ставили такую резолюцию: «Достоин для зачисления в Елисаветградский гусарский полк».

И это тоже свидетельство преемственности воинской истории и военных традиций Елисаветграда – Кировограда – Кропивницкого.