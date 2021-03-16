Гарячі новини з «червоної зони»

У чотирьох регіонах України – Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях – діє так званий режим «червоної зони». На Франківщині з 26 лютого, на Буковині з 1 березня, с 3 березня – у Житомирській області та з 8-го – на Закарпатті. Там заборонені робота громадського транспорту, відвідування учбових закладів, закладів культури, кінотеатрів, робота ТРЦ, кафе та ресторанів, відвідування підприємств торговельного та побутового обслуговування населення. Це більше ніж локдаун, який був і в нас на Кіровоградщині з 8 по 24 січня. Там навіть не зупиняються потяги. Як живеться простим людям у «червоних» областях, ми розпитали знайомих и «знайомих знайомих».

Чернівецька область

На Буковині зараз найжорсткіша ситуація й найбільший приріст числа тих, хто захворів і помер. Хоча Чернівецька область – найбільш малонаселена область України. Тобто, якщо в Києві з його трьома мільйонами населення за день захворюють 800 чоловік, а в Чернівецькій, де живе 900 тисяч, – 600, то процентне відношення не на користь Буковини.

І при всьому тому область ще й найковидодиссидентська.

«Лише 30% медперсоналу чернівецьких лікарень погоджуються отримати щеплення від коронавірусу», – про це заявив міський голова Чернівців Роман Клічук. За його даними, Чернівці отримали 500 доз вакцини CoviShield, однак вакцинували лише 37 людей.

Як живеться простим людям зараз там, «УЦ» розповіла в минулому журналіст газети «Молодий буковинець», а зараз приватний підприємець Віта Костюк:

– Здається, вже другий рік цій напасті, а Буковина не перестає дивувати всю країну своїми коронавірусними «нюансами».

Лікарі геть не хочуть вакцинуватися. А дивлячись на них, і прості люди. Ось у Герцаївській районній лікарні (в місті Герца) щепитися від коронавірусу погодилися лише 5 медпрацівників з 80, які працюють з інфікованими. Більшість відмовляється через релігійні переконання. Здається, там адвентисти сьомого дня мають сильний вплив.

Найстрашніше, що навіть знаючи про те, що коїться на Буковині, зустріти людину без маски не рідкість. І не тільки на вулиці, а навіть у магазинах. Нещодавно один такий невеликий магазин оштрафували на 5100 гривень за порушення карантину, продавчині були без масок!

Ще оце побачила шокуючу новину. Усі плачуться, що немає місць у лікарнях. А тим часом міська лікарня №1 виставила оголошення про здачу в оренду площ лікарні, які їм нібито не потрібні. Усі офігіли. І це все притому, що нема куди містян класти, їх вже розвозять по всіх районних лікарнях!

А так на загал життя йде. Ось запрацювала «Калинівка», найбільший ринок Чернівців. За згоди міської влади! Мовляв, там торгують не тільки непродовольчими товарами, а й продовольчими. Хоча всі знають, що там в основному тільки шматтям торгують та іншим.

Транспорт курсує, як і до введення «червоної зони».

А хворіють дійсно багато. У моєму колі спілкування багато десятків перехворіло, дяка Богові, усі живі. Сама здавала минулого року тест, бо потрапила в коло спілкування захворілого. Усе нормально, здорова поки.

Житомирська область

Тут теж дуже швидкі темпи приросту числа хворих. Причому в різних джерелах – різні дані. Але зростання просто жахливе за всіма даними. Померло від зарази вже близько тисячі осіб (для порівняння, на Кіровоградщині – близько 400). А всього хворих на Житомирщині на момент підготовки статті було майже 57 тисяч, а на Кіровоградщині – трохи більше 11 тисяч. Відчуйте різницю притому, що населення в них усього на 200 тисяч більше…

Але при всьому при цьому після оголошення регіону «червоним» школи продовжували працювати ще 10 днів у звичайному режимі, лише з 13 березня оголошено канікули.

Громадський транспорт працює так само, як і раніше, без змін. Але в Житомирі народ досить свідомий, маски більшість носить там, де належить. Ну і контроль там суворий. У самому Житомирі через день проводять рейди п’ять мобільних бригад з поліцейських і співробітників муніципальної інспекції (аналог спецінспекції в Кропивницькому). Приклад їх роботи: за день перевірено 138 об’єктів торгівлі і т.д., виявлено три порушення. Тобто зовсім небагато.

Яка там ситуація, «УЦ» розповів Олег Базак, в минулому журналіст нашої газети, він живе в Коростені.

– Не тільки Коростень, вся область в «червоній зоні». Сестра двоюрідна з Житомира зателефонувала, попросила від її імені обдзвонити всіх родичок, привітати з 8 Березня. Вона та обидва її дорослих сина в ковідній лікарні, особливо погані справи у племінника. Ось набираюся мужності зателефонувати їй сьогодні, новини дізнатися…

Правда, у нас у Коростені відкрили свій лабораторний центр, якраз у той день, коли оголосили «червону зону», 3 березня. Тепер хоч на місці будуть тести робити, адже раніше їх возили в Житомир на аналіз, результатів можна було тиждень чекати.

Картину доповнює Ірина Новожилова, керівниця Прес-клубу в Житомирі:

– З 12 березня заборонили внутрішньорайонні перевезення. До цього заборонили роботу закладів харчування та промислових магазинів і ринків. Лише за вчора в області захворіли 1310 жителів, 6 померли. Ситуація нагадує минулорічну в цей період.

Загалом, введення обмежень виправдане, оскільки в такому випадку дотримується в більшій мірі масковий режим, зокрема в муніципальному транспорті – водії більш відповідально контролюють це (бо оштрафують). У приватних маршрутках менше (бо хочуть більше заробити).

Офіційна точка зору щодо погіршення ситуації з коронавірусом – це саме навантаження на транспорт, яке спостерігалося після новорічних свят. Також в кінці лютого та на початку березня в область повернулося багато заробітчан з Польщі, бо, за неофіційними даними, їх нібито почали масово відправляти додому роботодавці через сплеск захворюваності у поляків.

На щастя, у моїй сім’ї ніхто не хворів. Ми живемо на окраїні міста, працюємо дистанційно, не відвідуємо публічні місця. У мікрорайоні все компактно розташовано – магазини, аптеки, пошта. Також дотримуємося маскового режиму при відвідуванні цих місць.

Місцева влада все робить у відповідності з постановою КМУ та ситуацією в регіоні. Однак вакцинація медпрацівників почалася лише 9 березня і, судячи з повідомлень лабораторного центру, йде повільними темпами. Про інші категорії населення, які могли б вакцинуватися, мова поки що не йде, інформації про вакцинування на платній основі немає. Також багато хто не довіряє вакцині, яка нібито діє короткий термін, не досить випробувана та ще й недоступна для всіх.

Івано-Франківська область

У цій області ситуація одна з найскладніших. Там першим серед усіх регіонів був відзначений просто шокуючий приріст кількості хворих в цьому році. І причини відомі.

«Найбільшою причиною спалаху коронавірусної хвороби стала розколяда (специфічний гуцульський обряд, коли між іншим усі учасники цілуються між собою. – Авт.)», – вважає начальник ГУ Держпродспоживслужби в області Роман Гурський.

За його словами, ще однією причиною спалаху коронавірусної інфекції в області можна вважати масові святкування. Особливо велелюдні весілля, на які приїжджає багато людей з різних регіонів. Третім чинником збільшення кількості захворювання на коронавірус у Держпродспоживслужбі вважають міграцію людей.

«Ще один чинник – це величезна міграція людей. У січні ми пережили локдаун, державні та релігійні свята. Усе закрито, гірськолижні курорти – відкриті, міста – відкриті, готелі – теж. Люди їдуть, бо скільки можна сидіти вдома», – зазначив Гурський.

На Прикарпатті багато гірськолижних курортів – крім популярного Буковеля, катаються на лижах на Івано-Франківщині та в Ворохті, і в Косові, Шешорах, Гуті, Вишкові, Ільцях, Яблуниці. Тільки Буковель відвідують сотні тисяч за сезон, у тому числі й президент без маски…

Місць у лікарнях Прикарпаття катастрофічно не вистачає. Дійшло до того, що саме на Івано-Франківщині, в Богородчанах, відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для хворих на КОВІД-19. Тобто просто на землі надули великі намети, де наставили 120 ліжок. Правда, і обладнання все є, як годиться, і в наметах цих тепліше, ніж в стаціонарних палатах. Місце обрано через свою близькість до обласного центру – менше 20 кілометрів.

Хоча Прикарпаття далеко від війни, але тут на дорогах з’явилися блокпости. Їх аж 18. На них проводять температурний скринінг усіх, хто їде. Кажуть, що приїжджих з інших областей особливо ретельно перевіряють і в деякі населені пункти, наприклад, у Надвірну, просто не пускають.

Деякі подробиці життя в Карпатах під час «червоного» карантину «УЦ» розповів Віталій Шевченко, він здає туристам, у тому числі знайомим з Кропивницького, житло – приватний будинок в Яремче.

– У мене родичка в нашій центральній міській лікарні працює. Так от, там мобільні бригади для вакцинації створили, місце обладнали. От тільки вакцини немає! До речі, пару років тому цю лікарню взагалі збиралися закривати.

Сказати, щоб у нас все позакривали через суворий карантин, не можна. Ну хто в сезон закриє магазин спорядження для лижного відпочинку?! У нас же багато людей живуть, які їздять на Буковель кататися, відстань не дуже велика – 30 кілометрів, а жити в нас набагато дешевше, ніж у самому Буковелі. І сувенірний базар працює, якщо шо, то вони кажуть, що це продуктові ятки – бо у кожного, крім краму, є сушені гриби, мед, карпатські чаї, горіхи – це ж продукти!

Взагалі сезон я б не назвав провальним. Звісно, до початку пандемії все було інакше, до мене та інших за півроку в чергу записувалися, зараз такого немає, але й не пустують садиби. Артисти до нас їздять, я сам Віктора Павліка бачив просто на вулиці. На Різдво повно народу було.

Заборона трохи вдарила, наскільки я розумію, по екскурсіях. На водоспади, тропу Довбуша та інше. Бо більше п’яти чоловік на машину заборонено. А туди ж бусами їздять, мінімум 8 людей, бо невигідно інакше. Люди, звісно, крутяться, як можуть, але поліція їх виловлює.

Стосовно хворих, то лікарня переповнена. Але за весь час, здається, померлих в нас лиш двоє, слава Богородиці. Серед них одна доктор з лікарні.

Тобто по нас судити про стан речей важко. В Яремче не все так погано, як у самому Франківську чи Богородчанах або Калуші.

Тему продовжує Світлана Шинкар, директорка «Гончаренко Центру» в Івано-Франківську:

– Ситуація в місті дійсно не є найкращою. Багато людей хворіють по другому колу з важчим перебігом. Особисто один з моїх знайомих перший раз перехворів у легкій формі, а другий – потрапив під ШВЛ, ледь витягли з того світу. Хлопчині 24 роки, хронічних захворювань не мав.

За ініціативи влади для хворих розгорнули майже тисячу ліжок у трьох медичних закладах, задіяли міський пологовий будинок та дитячу лікарню, а також розгорнули мобільний шпиталь у Богородчанах, який сьогодні вже прийняв перших хворих.

Конкретно в нашому місті, на мою думку, причина ковідного спалаху – це елементарне недотримання карантинних вимог громадянами, а також велике скупчення туристів, які прямують на Буковель.

Сама я перехворіла, але в легкій формі, а обоє батьків – у складній. Щодо мір безпеки – стараємось уникати великих скупчень людей, одягаємо маски та частіше дезінфікуємо руки.

Стосовно локдауну, то в нас швидше «імітація» карантину, під час новорічних свят відбувались масові гуляння, люди поз’їжджались звідусіль додому й не дотримувались карантину, ніхто не відслідковував, також великі супермаркети як працювали, так і працюють, у яких потік людей шалений! Проводяться закритого типу вечірки, дні народження, весілля і т.д. Буковель як працював, так і працює, тому з таким підходом ми ще довго будемо сидіти у «червоній зоні»

Закарпатська область

Про ситуацію на Закарпатті розповідає студентка Юліанна Каленська:

– У нас закрили все, крім аптек і продуктових магазинів. Та незважаючи на всі ці заборони, моя менша сестра має ходити в школу, оскільки 1-4 класи не перейшли на дистанційне навчання. Але мамі передзвонив класний керівник і попросив не ходити до школи, тому що дуже багато хворих. Тобто не влада, а вчителі просять не ходити до школи… Тому можу сказати, що не дуже влада логічно це все робить. За словами мого тата, через те, що люди взагалі не дотримуються «мер осторожности», ніби нічого не відбувається. Усі ходять у людні місця, збираються великими тусовками, ходять у кафе, ресторани і т.д. Ми не знаємо, чи перехворіли. Можливо, на самому початку, у березні 2020 року? Але точно сказати не можемо. З близьких половина хворіла, а половина ні. Але і ті, і ті хворіли буквально пів місяця назад. Тобто зараз буквально хворіють всі. У мене тато дуже серйозно ставиться до коронавірусу, тому ми дезінфікуємо продукти, руки, коли приходимо додому. Завжди міняємо маски. Не їмо й не п‘ємо, якщо не дома. Майже не відвідуємо людні місця, окрім продуктових магазинів, візиту до стоматолога тощо. Тато ходить на роботу. Але там у нього все строго, і він працює в приміщенні один.

Наостанок – знову Ужгород, розповідає місцева журналістка, яка не захотіла назвати свого імені:

– Станом на 11 березня в Ужгороді все зачинено, тобто торговельні об’єкти, окрім продуктових. Кафе працюють лише на виніс, вони облаштували, так би мовити, літні майданчики, де люди можуть пити каву, тут без неї ніяк. Закриті спортзали, оздоровчі комплекси, але не всі, приватні працюють, обмеживши присутність 5 особами на тренуванні. Пасажирський транспорт у місті не працює абсолютно, лише зранку черговий автобус розвозить медиків і працівників дитячих садочків. Школи закриті, дистанційне навчання.

Працюють продуктові ринки, людей пускають в масках, але дезінфекція – про людське око. В магазини та аптеки без масок не пускають.

Люди ставляться до епідемії по-різному, ті, хто перехворів чи хтось з родини, бояться, але на вулицях більшість без масок. Бояться нового штаму, але є такі, хто не вірить, трапляється й відверте ігнорування правил безпеки. Одним з джерел розповсюдження, як не дивно, можуть бути дитячі садки, адже знаю батьків, які хворіли на корону та в той же час продовжували водити дітей в дитсадок. Це питання піднімалося на рівні міської влади, але сакраментальне зустрічне питання «А що маємо робити?» залишилося без відповіді. Тому дитячі садочки продовжують працювати й, очевидно, обмінюватися бацилами.

Спалах хвороби в нас можна пояснити прикордонним статусом. Половина мешканців працює в Європі. Люди як їздили, так і перетинають кордон в обох напрямках, бусики якось їздять… Можливо, так і возять вірус з Європи та в зворотному напрямку. Люди в більшості з розумінням ставляться до обмежень, але бізнес проти, кажуть, набридло. Хоча багато хто вважає, що від дій влади вже нічого не залежить, бо ситуація погіршується. Три дні тому за добу від коронавірусу померло 12 осіб, а вчора вже 20. Лікарні заповнені на 83%, хоча під час першої хвилі хворих з Ужгорода возили в Сваляву і Берегове. Зараз основний масив хворих – це люди 35-45 років, збільшується кількість хворих дітей, вони ж стали й найпроблемнішою категорією – гуляють по місту компаніями, зустрічаються в кафе і тому подібне.

У «червону зону» нас внесли на 2 тижні, думаю, витримаємо, але з транспортом важко, з околиць до центру потрібно йти не менше години пішки. Людей стало на вулицях менше, але це, швидше за все, пов’язано з погодою, пенсіонери не гуляють. З лікуванням влада не допомагає, люди викручуються самотужки, але є інформація, що працівникам дитсадків, які перехворіли, виплачують допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, лікарям платять, але мало…

Геннадій Рибченков, Сергій Полулях, Айнура Алієва, Вікторія Талашкевич, «УЦ».